Curious Cryptos' Kommentar 30. September 2025 — Die USA & Spot-ETFs

Die US-Regierung wird wahrscheinlich heute um Mitternacht US-Zeit heruntergefahren. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC beweist erneut ihre Pro-Krypto-Referenzen, zum Nutzen von uns allen.

Marktüberblick

Marktzusammenfassung

Ein starker Tag gestern für sowohl Spot-BTC als auch Spot-ETH ETFs mit Zuflüssen von über einer halben Milliarde Dollar in jeden, was uns einen schönen Start in die Woche beschert hat. Meine verfrühte Hoffnung auf eine fünfstellige BTC-Kaufgelegenheit von vor ein paar Tagen sieht immer aussichtsloser aus, aber was soll's. Eines Tages werden wir BTC nicht mehr für weniger als sieben Stellen kaufen können, also verblassen ein paar tausend Dollar hier oder dort eher zur Bedeutungslosigkeit.

Curious Cryptos' Kommentar — Shutdown

Es sieht so aus, als steuere die US-Regierung auf einen Shutdown am Ende des heutigen Tages zu, es sei denn, es wird umgehend eine Einigung über ein vorübergehendes Finanzierungsgesetz erzielt:

Im Allgemeinen ist die Welt ein viel glücklicherer und produktiverer Ort, wenn Politiker nach Hause gehen und aufhören, sich in Dinge einzumischen, aber es gibt einige dringende Probleme, die ich gerne zuerst angesprochen gesehen hätte.