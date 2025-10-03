Krypto-Treasury-Boom löst Blasen-Gespräche aus, sagt TON-Strategie-CEO

Aber Veronika Kapustina, die Leiterin der TON-Strategie, glaubt, dass es sich nicht um einen Zusammenbruch handelt – sondern vielmehr um die frühen Phasen eines dauerhaften Finanzmodells.

Hype trifft auf Realität

Auf der Token2049 in Singapur gab Kapustina zu, dass das aktuelle Tempo überhitzt wirkt. Investoren stürmten den ganzen Sommer über in diese Vehikel und behandelten sie als schnellen Gewinnhandel. Diese Art von Kapitalzufluss, sagte sie, hat natürlich "Blasen-Vibes". Doch im Gegensatz zu spekulativen Verrücktheiten der Vergangenheit erfüllen DATs eine praktische Funktion: Sie schaffen eine Brücke zwischen traditionellen Finanzen und Blockchain-basierten Wirtschaften.

Kapustina argumentierte, dass sich der Zyklus weiterentwickeln wird. Viele neue Treasuries könnten verblassen, wenn der Hype abkühlt, aber die stärkeren Akteure werden sich konsolidieren und stetigere, langfristige Investoren anziehen. "Es beginnt mit Euphorie, dann Konsolidierung und schließlich nachhaltigem Wachstum", schlug sie vor.

Vom Bitcoin-Pionier zur Multi-Chain-Adoption

Das Modell wurde erstmals durch Michael Saylors Strategy Inc. bekannt, dessen Entscheidung, Bitcoin anzuhäufen, DATs auf die Landkarte brachte. Jetzt hat sich der Ansatz jedoch weit über BTC hinaus verbreitet. Unternehmen haben begonnen, Treasuries rund um Ethereum, Solana und sogar Toncoin zu etablieren, was ein breiteres Vertrauen in das Framework demonstriert.

Kapustina sieht Potenzial für DATs, weit über das einfache Halten von Token hinauszugehen. Sie sieht einen Weg zu Bankdienstleistungen, M&A-Aktivitäten, Infrastrukturaufbau und Cross-Chain-Finanztools, die diesen Treasuries eine zentrale Rolle in der digitalen Wirtschaft geben würden.

Milliarden in Unternehmensbeständen

Die Zahlen zeigen, wie viel Kapital bereits eingesetzt wurde. Unternehmen halten zusammen über 1,3 Millionen Bitcoin, was etwa 6,6% des Angebots entspricht und nahe 158 Milliarden Dollar bewertet wird. Auf der Ethereum-Seite kontrollieren DATs etwa 5,5 Millionen ETH im Wert von rund 24 Milliarden Dollar, laut Branchentrackern. Trotz Preisen nahe Rekordhöhen hat sich die Akkumulation nicht verlangsamt.

Eine langfristige Wette auf Nutzen

Für Kapustina wird der dauerhafte Wert von Treasuries nicht nur an den verwalteten Vermögenswerten gemessen. Ihre wahre Stärke wird von der Stabilität und dem Nutzen kommen, den sie den Blockchain-Netzwerken selbst bieten. "Treasuries sind nicht nur Vorräte von Token", betonte sie. "Sie können Ökosysteme stärken und die nächste Phase der finanziellen Innovation verankern."

