Kryptomarkt steigt mit Bitcoin ($BTC) und Ethereum ($ETH) Gewinnen, während DeFi, NFTs und regulatorische Maßnahmen von SWIFT und US-Gesetzgebern die Stimmung prägen.Kryptomarkt steigt mit Bitcoin ($BTC) und Ethereum ($ETH) Gewinnen, während DeFi, NFTs und regulatorische Maßnahmen von SWIFT und US-Gesetzgebern die Stimmung prägen.

Krypto-Sektor setzt Aufwärtstrend fort, während Top-Vermögenswerte Optimismus widerspiegeln

Von: Blockchainreporter
2025/10/03 20:40
TOP Network
TOP$0.000096--%
Bitcoin
BTC$106,340.81+4.48%
Ethereum
ETH$3,640.89+7.63%
GAINS
GAINS$0.01766+5.93%
DeFi
DEFI$0.000799+0.12%
trading-chart7 main

Der Kryptomarkt befindet sich in einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung, wie die 24-Stunden-Daten zeigen. In dieser Hinsicht hat die kumulative Krypto-Marktkapitalisierung nach einem Anstieg von 1,48% $4,13% erreicht. Gleichzeitig ist das 24-Stunden-Kryptovolumen um 6,22% gesunken und liegt nun bei $194,82 Mrd. Parallel dazu steht der Krypto Fear & Greed Index bei 57 Punkten, was auf einen allmählichen Anstieg in Richtung der "Gier"-Zone hindeutet.

Bitcoin steigt um 1,13% und Ethereum verzeichnet einen Anstieg von 1,92%

Insbesondere der führende Krypto-Asset, Bitcoin ($BTC), wird jetzt bei $119.932,54 gehandelt und weist einen Anstieg von 1,13% auf. Zusätzlich dazu beträgt seine Marktdominanz 57,9%. Daneben wird Ethereum ($ETH) jetzt zu $4.477,3 Mrd. gehandelt und zeigt einen Anstieg von 1,92%. Währenddessen liegt die Marktdominanz des führenden Altcoins bei fast 13,1%.

$DOGO, $GNC und $KASTER führen die Krypto-Gainers an

Abgesehen davon sind DOGO ($DOGO), GenieCoin ($GNC) und King Aster ($KASTER) die Top-Namen unter den prominenten Krypto-Gainers des Tages. Insbesondere ist $DOGO um 3063 gestiegen und erreicht 0,000005112. Danach wird $GNC jetzt bei $0,3965 nach einem Anstieg von 1031,58% gehandelt. Anschließend bewegt sich $KASTER jetzt um $0,000000002168, angeführt von einem Anstieg von 716,59%.

DeFi TVL steigt um 2,12% und NFT-Verkaufsvolumen verzeichnet einen Anstieg von 30,64%

Gleichzeitig ist der DeFi TVL um 2,12% gestiegen und hat $166,869 Mrd. erreicht. Zusätzlich ist das Top-DeFi-Projekt in Bezug auf TVL, Aave, um 1,34% gestiegen und hat die $45,029 Mrd. Marke erreicht. Wenn es jedoch um die 1-Tages-TVL-Änderung geht, dominiert HipPoWSwap andere mit einem erstaunlichen Anstieg von 14633202%.

Ebenso hat das NFT-Verkaufsvolumen nach einem Anstieg von 30,64% die Marke von $40.553.320 erreicht. Zusätzlich ist die meistverkaufte NFT-Kollektion, CryptoPunks, um 1959,35% gestiegen und erreicht $12.814.221.

Senator zielt auf Krypto-Mining-Steuer ab, während SWIFT eine Blockchain-Settlement-Plattform aufbaut

Darüber hinaus hat die Kryptoindustrie in den letzten vierundzwanzig Stunden auch viele andere bemerkenswerte Entwicklungen verzeichnet. In dieser Hinsicht hat die US-Senatorin Liz Krueger exklusive Gesetzgebung eingeführt, um Verbrauchssteuern auf den Energieverbrauch bei Krypto-Mining-Operationen zu erheben, angesichts wachsender Bedenken im Zusammenhang mit hohem Stromverbrauch und Umweltauswirkungen.

Darüber hinaus plant die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) die Entwicklung einer Plattform für Blockchain-basierte Zahlungsabwicklungen. Außerdem wird erwartet, dass der US-Senat erneut über einen vorläufigen Finanzierungsgesetzentwurf abstimmt, um die Bundesregierungsfinanzierung zu erhöhen, angesichts von Bedenken im Zusammenhang mit einem Regierungsstillstand.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

