Krypto-Sektor setzt Aufwärtstrend fort, während Top-Vermögenswerte Optimismus widerspiegeln

Der Kryptomarkt befindet sich in einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung, wie die 24-Stunden-Daten zeigen. In dieser Hinsicht hat die kumulative Krypto-Marktkapitalisierung nach einem Anstieg von 1,48% $4,13% erreicht. Gleichzeitig ist das 24-Stunden-Kryptovolumen um 6,22% gesunken und liegt nun bei $194,82 Mrd. Parallel dazu steht der Krypto Fear & Greed Index bei 57 Punkten, was auf einen allmählichen Anstieg in Richtung der "Gier"-Zone hindeutet.

Bitcoin steigt um 1,13% und Ethereum verzeichnet einen Anstieg von 1,92%

Insbesondere der führende Krypto-Asset, Bitcoin ($BTC), wird jetzt bei $119.932,54 gehandelt und weist einen Anstieg von 1,13% auf. Zusätzlich dazu beträgt seine Marktdominanz 57,9%. Daneben wird Ethereum ($ETH) jetzt zu $4.477,3 Mrd. gehandelt und zeigt einen Anstieg von 1,92%. Währenddessen liegt die Marktdominanz des führenden Altcoins bei fast 13,1%.

$DOGO, $GNC und $KASTER führen die Krypto-Gainers an

Abgesehen davon sind DOGO ($DOGO), GenieCoin ($GNC) und King Aster ($KASTER) die Top-Namen unter den prominenten Krypto-Gainers des Tages. Insbesondere ist $DOGO um 3063 gestiegen und erreicht 0,000005112. Danach wird $GNC jetzt bei $0,3965 nach einem Anstieg von 1031,58% gehandelt. Anschließend bewegt sich $KASTER jetzt um $0,000000002168, angeführt von einem Anstieg von 716,59%.

DeFi TVL steigt um 2,12% und NFT-Verkaufsvolumen verzeichnet einen Anstieg von 30,64%

Gleichzeitig ist der DeFi TVL um 2,12% gestiegen und hat $166,869 Mrd. erreicht. Zusätzlich ist das Top-DeFi-Projekt in Bezug auf TVL, Aave, um 1,34% gestiegen und hat die $45,029 Mrd. Marke erreicht. Wenn es jedoch um die 1-Tages-TVL-Änderung geht, dominiert HipPoWSwap andere mit einem erstaunlichen Anstieg von 14633202%.

Ebenso hat das NFT-Verkaufsvolumen nach einem Anstieg von 30,64% die Marke von $40.553.320 erreicht. Zusätzlich ist die meistverkaufte NFT-Kollektion, CryptoPunks, um 1959,35% gestiegen und erreicht $12.814.221.

Senator zielt auf Krypto-Mining-Steuer ab, während SWIFT eine Blockchain-Settlement-Plattform aufbaut

Darüber hinaus hat die Kryptoindustrie in den letzten vierundzwanzig Stunden auch viele andere bemerkenswerte Entwicklungen verzeichnet. In dieser Hinsicht hat die US-Senatorin Liz Krueger exklusive Gesetzgebung eingeführt, um Verbrauchssteuern auf den Energieverbrauch bei Krypto-Mining-Operationen zu erheben, angesichts wachsender Bedenken im Zusammenhang mit hohem Stromverbrauch und Umweltauswirkungen.

Darüber hinaus plant die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) die Entwicklung einer Plattform für Blockchain-basierte Zahlungsabwicklungen. Außerdem wird erwartet, dass der US-Senat erneut über einen vorläufigen Finanzierungsgesetzentwurf abstimmt, um die Bundesregierungsfinanzierung zu erhöhen, angesichts von Bedenken im Zusammenhang mit einem Regierungsstillstand.