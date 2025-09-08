Krypto-Vorverkauf, der dir drei Einnahmequellen bietet: PEPENODEs Multi-Revenue-System

Pepenode hat beschlossen, das Vorverkaufsmodell zu ändern. Anstatt die Teilnehmer untätig zu lassen, bietet es ihnen Möglichkeiten, sofort zu verdienen. Vom ersten Tag des Vorverkaufs an können Sie beginnen, Belohnungen zu generieren.

Mining, Staking und steigende Vorverkaufspreise arbeiten zusammen, um Aktivität zu schaffen, bevor das Projekt überhaupt live ist. Dies macht diesen Vorverkauf sehr anders als das, was die meisten Menschen gewohnt sind.

Mining vom ersten Tag an

Die erste Einnahmequelle ist Mining. Viele Menschen konnten nicht minen, weil es teure Hardware, hohe Stromkosten und technisches Wissen erforderte. PEPENODE beseitigt diese Hindernisse, indem es einen Mining-Simulator anbietet.

In einem einfachen Dashboard können Sie virtuelle Knoten und Einrichtungen einrichten, die sofort Belohnungen produzieren. Sie warten nicht darauf, dass der Token live geht; Sie minen vom Tag an, an dem Sie dem Vorverkauf beitreten.

Benutzer können auch Upgrades durchführen, um ihre Mining-Erfahrung zu verbessern. Jedes Mal, wenn Sie eine Einrichtung upgraden, werden 70% der ausgegebenen Token verbrannt. Dieser dauerhafte Angebotsrückgang macht den Token deflationär und hilft, den Wert der verbleibenden PEPENODE-Token zu unterstützen. Einfach ausgedrückt: Während Sie Mining-Belohnungen verdienen, helfen Sie auch, das System langfristig zu stärken.

Staking mit hoher Rendite

Die zweite Verdienstmöglichkeit ist Staking, das bereits während des Vorverkaufs live ist. Die aktuellen Staking-Belohnungen sind sehr hoch, über 3.000%. Dies fördert frühzeitiges Engagement und hilft, das System auszugleichen. Mehr als 220 Millionen Token sind bereits gestaked. Die Menschen zeigen starkes Vertrauen in die Zukunft des Ökosystems und wollen auch vom System mit hohen Belohnungen profitieren.

Darüber hinaus kann die hohe Staking-Resonanz dazu beitragen, den Preis nach der Börsennotierung zu stabilisieren, da sie die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token reduziert. Staking bietet Belohnungen, baut Loyalität unter den Inhabern auf und fügt Stabilität hinzu.

Steigender Vorverkaufspreis

Die dritte Verdienstmöglichkeit stammt aus der Vorverkaufspreisgestaltung. Anstelle eines Einheitspreises verwendet PEPENODE progressive Runden. Jede Stufe erhöht den Preis etwas. Dieses Modell ermöglicht es frühen Käufern, an Wert zu gewinnen, sobald die nächste Stufe beginnt.

Selbst ohne Mining oder Staking steigen Token im Wert, einfach weil der Vorverkauf fortgeschritten ist. Späte Käufer sind ebenfalls motiviert, da sie sehen, wie der Preis steigt, und beitreten möchten, bevor er noch höher steigt.

Der $PEPENODE-Token ist derzeit in dieser Phase des Vorverkaufs $0,0010366 wert und wird bis zum Ende des Vorverkaufs stetig weiter steigen.

Warum die drei Schichten zusammen ein Game-Changer sind

Für sich genommen sind Mining, Staking und progressive Vorverkaufspreisgestaltung nicht neu. Neu ist die Kombination aller drei vor dem Start und die Auswirkungen, die sie auf den langfristigen Wert des $PEPENODE-Tokens haben können.

Die drei Ströme arbeiten zusammen: Mining bietet konstante Belohnungen, Staking sperrt Token und schafft Knappheit, und die Vorverkaufspreisgestaltung sorgt für automatische Gewinne. Zusammen halten sie den Schwung während des gesamten Vorverkaufs am Leben und stärken nach dem Start.

Investoren sehen bereits, wie ungewöhnlich dieser Vorverkauf ist. Die Zahlen beweisen es, mit Hunderten von Millionen gestakten Token vor dem Handel. Dieses Aktivitätsniveau zeigt, dass die Menschen erkennen, was kommen könnte.

Dieses Multi-Revenue-System macht den Vorverkauf selbst zu einer Möglichkeit, zu verdienen, Loyalität zu wachsen und das Ökosystem zu unterstützen. Token sind vom ersten Tag an aktiv und arbeiten für die Inhaber. Dieser frühe Schwung ist wichtig.

Bis zum Start wird Pepenode bereits Miner, Staker und Inhaber haben, die tief involviert sind. Dieses Maß an Engagement könnte es abheben und ihm einen viel stärkeren Start an den Börsen geben.

Der Buzz, der den Vorverkauf bereits umgibt, könnte auch nach der gesamten Veranstaltung hilfreich sein. Die Menschen könnten beginnen, durch Mundpropaganda über das Projekt zu sprechen, und dies könnte sich schließlich nach dem Vorverkauf widerspiegeln, wodurch Token innerhalb kurzer Zeit sehr hoch steigen könnten.

Wie man dem Vorverkauf beitritt und beginnt zu verdienen

Um dem Ökosystem beizutreten, benötigen Sie lediglich eine Wallet wie MetaMask oder Trust Wallet. Sobald Sie sie mit der Pepenode-Website verbinden, können Sie wählen, wie Sie Token kaufen möchten. Zu den Zahlungsoptionen gehören ETH, BNB, USDT und sogar Kartenzahlungen.

Nach dem Kauf müssen Sie nicht auf den Starttag warten. Sie können Ihre Token sofort staken oder mit dem Mining über den Simulator beginnen. Von diesem Moment an verdienen Sie durch einen oder alle drei Einnahmeströme.

Der Beitrag Krypto-Vorverkauf, der Sie auf drei Arten verdienen lässt: PEPENODEs Multi-Revenue-System erschien zuerst auf 99Bitcoins.