Mit dem Oktober, der sich als entscheidender Monat für den Markt abzeichnet, dreht sich die Krypto-News heute um mögliche Genehmigungen von ETF-Fonds, die sowohl an XRP als auch an SOL gebunden sind. Es wird erwartet, dass die SEC in diesem Monat Entscheidungen trifft, die den Momentum für diese Assets neu definieren könnten. Während das Ergebnis ungewiss bleibt, hat der Optimismus rund um Produkte mit institutioneller Qualität [...] befeuert.

Krypto-News heute: Mehrere XRP- und Solana-ETFs stehen im Oktober vor SEC-Entscheidung, Layer Brett führt Uptober an

Von: LiveBitcoinNews
2025/10/04 03:00
Mit dem Oktober, der sich als entscheidender Monat für den Markt abzeichnet, dreht sich die Krypto-News heute um mögliche Genehmigungen von ETF-Fonds, die sowohl an XRP als auch an SOL gebunden sind. Es wird erwartet, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC in diesem Monat Entscheidungen trifft, die den Momentum für diese Assets neu definieren könnten. Während das Ergebnis ungewiss bleibt, hat der Optimismus rund um Produkte mit institutionellem Niveau spekulative Käufe auf breiter Front angeheizt.

Gleichzeitig tritt ein neuer Akteur, Layer Brett (LBRETT), als überraschender Anführer des Uptober hervor und zieht Privatanlegergelder in Blitzgeschwindigkeit an.

Der Ripple (XRP) ETF-Winkel

Die Ripple (XRP) Community hat lange auf regulatorische Klarheit gewartet, und eine Entscheidung über einen ETF könnte genau das bieten. Ein grünes Licht von der SEC würde es traditionellen Fonds und Pensionskassen ermöglichen, Zugang zu XRP zu erhalten, was die Liquidität massiv erhöhen könnte. Analysten argumentieren, dass dies Ripples laufenden Fall für die Einführung als grenzüberschreitende Zahlungslösung stärken würde.

Händler, die die Krypto-News heute verfolgen, stellen fest, dass ETF-Genehmigungen historisch gesehen scharfe Rallyes ausgelöst haben, und für XRP könnte ein Anstieg in Richtung zweistelliger Bewertungen plötzlich wieder auf dem Tisch liegen. Derzeit wird XRP stark gehandelt, wobei viele eine erhöhte Volatilität erwarten, wenn die Oktober-Frist näher rückt.

Spotlight auf SOL und den Solana ETF

Neben Ripple steht SOL im Mittelpunkt der SEC-Überprüfung, während die Märkte auf Nachrichten über den ersten Solana ETF warten. Institutioneller Zugang zu SOL könnte die Liquiditätspools deutlich vertiefen und SOL einen größeren Halt im Wettbewerb mit Ethereum um die Aufmerksamkeit der Entwickler geben.

Der Rummel um den potenziellen Solana ETF hat bereits mehr Händler zu SOL gelockt, was es zu einem der am genauesten beobachteten Ticker dieses Monats macht. Sollte die Genehmigung erfolgen, würde dieser Schritt das wachsende Solana-Ökosystem validieren und SOL als Schwergewicht jenseits reiner Einzelhandelsspekulation festigen. Für Spekulanten, die die Krypto-News heute im Auge behalten, könnte die ETF-Entscheidung den Beginn eines starken Uptober-Ausbruchs markieren.

Uptobers Joker: Layer Brett (LBRETT)

Während etablierte Namen wie XRP und SOL auf regulatorische Katalysatoren warten, stiehlt Layer Brett als Uptobers Durchbruchskandidat die Schlagzeilen. Das Projekt führt einen Vorverkauf zu nur 0,0058 $ pro Token durch, wobei die Community-Spekulation auf ein 100-faches Aufwärtspotenzial von diesen Niveaus hindeutet. Was LBRETT auszeichnet, ist sein dualer Motor aus Belohnungen und Anreizen: Die Staking-Renditen übersteigen immer noch 600% APY (fallen aber schnell!), und das Team hat ein massives Giveaway von 1 Million Dollar aufgestellt, um frühe Unterstützer zu belohnen. Diese Kombination zieht frisches Kapital von anderen Meme-Plays weg und in LBRETT hinein.

Auf der technischen Seite baut Layer Brett sein eigenes Ethereum Layer 2 Netzwerk auf. Anstelle vager Versprechen zielt die Chain auf einen Durchsatz von etwa 10.000 Transaktionen pro Sekunde mit durchschnittlichen Gasgebühren nahe 0,001 $. Geplante Integrationen mit NFTs und DeFi stehen ebenfalls auf der Roadmap und bieten LBRETT langfristigen Nutzen, der weit über den Hype hinausgeht. Da Uptober bereits Energie in risikoreiche Märkte bringt, behandeln Händler LBRETT zunehmend als das wahre Überraschungspaket der Saison.

Wo Uptober die größten Bewegungen liefern könnte

Für erfahrene Händler sieht die Gleichung unkompliziert aus: Eine potenzielle XRP ETF-Genehmigung könnte Ripples Fall für die globale Einführung beschleunigen, während der bevorstehende Solana ETF SOL einen direkten Weg zu institutionellen Zuflüssen bietet.

Doch die größte Wette bleibt LBRETT, wobei der Vorverkaufspreis von 0,0058 $ und massive Staking-Renditen ein Setup mit hohem Risiko und hoher Belohnung schaffen. In den Krypto-News heute treibt Uptober bereits die Schlagzeilen an, aber die wahren Feuerwerke könnten von Projekten kommen, die Nutzen mit Meme-Coin-Energie verbinden.

Für die Mutigen ist der Layer Brett Vorverkauf eine Chance, die man nicht verpassen sollte.

Haftungsausschluss: Dies ist ein bezahlter Beitrag und sollte nicht als Nachricht/Beratung behandelt werden.

Der Beitrag Krypto-News heute: Mehrere XRP- und Solana-ETFs stehen im Oktober zur SEC-Entscheidung an, Layer Brett führt Uptober an erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren.

