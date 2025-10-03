✨ Krypto-Nachrichten der Woche (24. Sept. — 2. Okt. 2025) ✨

📊 Marktbewegungen
💰 Bitcoin stieg auf etwa $119.000, seinen höchsten Stand seit Wochen, nachdem Wale Milliarden in BTC und ETH gekauft haben.
📈 Ethereum, XRP, Solana und Dogecoin stiegen ebenfalls um 4-7%.
⚡ Die Volatilität bleibt jedoch hoch, wobei über $1,7 Mrd. Liquidationen zu Beginn der Woche die Händler an die fragile Stimmung erinnerten.
⛏️ Mining-Unternehmen glänzten im September, wobei ihre Marktkapitalisierungen stiegen, da Konsolidierung und Effizienz das Investoreninteresse steigerten.
🏛️ Regulierung & Politik
📜 Die SEC schickte einen seltenen No-Action-Brief an ein Krypto-Startup und weckte damit Hoffnungen auf ein freundlicheres regulatorisches Klima.
📊 Sechzehn Krypto-ETF-Anträge werden geprüft, wobei Entscheidungen im Oktober erwartet werden, die Bitcoin und Altcoins wie Solana und XRP abdecken.
💼 Die Schließung der US-Regierung zwang die Regulierungsbehörden, Mitarbeiter zu beurlauben, wobei die SEC und CFTC auf minimalem Niveau arbeiten.
💵 Tether führte einen neuen Stablecoin USA₮ ein, der darauf ausgelegt ist, den neuen US-Regeln zu entsprechen.
🔒 Sicherheit
🚨 Japans SBI Crypto verlor $21M bei einem Hack, wobei Untersuchungen auf staatlich geförderte Angreifer hindeuten.
🗳️ Politik & Industrie
🏦 Das Weiße Haus zog wichtige Nominierungen für Posten der Finanzaufsicht zurück und hinterließ Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Aufsicht.
🧑🤝🧑 Die Winklevoss-Zwillinge bekannten sich offen zur MAGA-Politik und lösten damit Debatten in der Krypto-Community aus.
🇺🇸 Donald Trump Jr. betonte, dass der Stablecoin-Boom von 2025 die globale Rolle des US-Dollars stärkt.
🤣 Fun Fact
Das Instagram-Konto eines Athleten wurde gehackt, um einen gefälschten Token-Betrug zu bewerben, was beweist, dass in der Krypto-Welt selbst Sportstars in das Drama geraten können.
