✨ Krypto-Nachrichten der Woche (24. Sept. — 2. Okt. 2025) ✨

🚀✨ Krypto News der Woche (24. Sept — 2. Okt 2025) ✨🚀

📊 Marktbewegungen

💰 Bitcoin stieg auf etwa $119.000, seinen höchsten Stand seit Wochen, nachdem Wale Milliarden in BTC und ETH gekauft haben.

📈 Ethereum, XRP, Solana und Dogecoin stiegen ebenfalls um 4-7%.

⚡ Die Volatilität bleibt jedoch hoch, wobei über $1,7 Mrd. Liquidationen zu Beginn der Woche die Händler an die fragile Stimmung erinnerten.

⛏️ Mining-Unternehmen glänzten im September, wobei ihre Marktkapitalisierungen stiegen, da Konsolidierung und Effizienz das Investoreninteresse steigerten.

🏛️ Regulierung & Politik

📜 Die SEC schickte einen seltenen No-Action-Brief an ein Krypto-Startup und weckte damit Hoffnungen auf ein freundlicheres regulatorisches Klima.

📊 Sechzehn Krypto-ETF-Anträge werden geprüft, wobei Entscheidungen im Oktober erwartet werden, die Bitcoin und Altcoins wie Solana und XRP abdecken.

💼 Die Schließung der US-Regierung zwang die Regulierungsbehörden, Mitarbeiter zu beurlauben, wobei die SEC und CFTC auf minimalem Niveau arbeiten.

💵 Tether führte einen neuen Stablecoin USA₮ ein, der darauf ausgelegt ist, den neuen US-Regeln zu entsprechen.

🔒 Sicherheit

🚨 Japans SBI Crypto verlor $21M bei einem Hack, wobei Untersuchungen auf staatlich geförderte Angreifer hindeuten.

🗳️ Politik & Industrie

🏦 Das Weiße Haus zog wichtige Nominierungen für Posten der Finanzaufsicht zurück und hinterließ Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Aufsicht.

🧑‍🤝‍🧑 Die Winklevoss-Zwillinge bekannten sich offen zur MAGA-Politik und lösten damit Debatten in der Krypto-Community aus.

🇺🇸 Donald Trump Jr. betonte, dass der Stablecoin-Boom von 2025 die globale Rolle des US-Dollars stärkt.

🤣 Fun Fact

Das Instagram-Konto eines Athleten wurde gehackt, um einen gefälschten Token-Betrug zu bewerben, was beweist, dass in der Krypto-Welt selbst Sportstars in das Drama geraten können.

