Krypto News: MetaMask bereitet "Ways to Earn" Belohnungsprogramm vor, um Handelsaktivität zu steigern

MetaMask startet das Belohnungsprogramm "Ways to Earn" und bietet LINEA-Token-Anreize, mUSD-Boni und Treuvorteile, um die Web3-Handelsaktivität zu steigern.

MetaMask bereitet sich darauf vor, eine neue Funktion namens "Ways to Earn" zu starten, laut MetaMask-Mobile's GitHub. Die Initiative wird Benutzer basierend auf Handelsaktivitäten belohnen. Teilnehmer erhalten 80 Punkte für jeweils 100 $ im Spot-Handel und 10 Punkte für jeweils 100 $ bei Perpetuals. Sie verdienen außerdem 250 Punkte für jeweils 1.250 $ im historischen Handelsvolumen. Aktivitäten im LINEA-Netzwerk erhalten zwei zusätzliche Punkte, was die Benutzerbeteiligung und Nutzung des Netzwerks erhöht.

MetaMask erweitert Web3-Treue- und Handelsbelohnungen

Das Update wurde vor drei Wochen in die MetaMask-Hauptcodebasis integriert, was darauf hindeutet, dass es kurz vor der Veröffentlichung steht. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Programm Vermittlungsprovisionen, mUSD-Anreize, Anreize für Partner und Zugang zu exklusiven Token umfassen wird. Über 30 Millionen Dollar in LINEA-Belohnungstoken werden während der ersten Saison verteilt. LINEA ist der ursprüngliche Token der von Consensys inkubierten Ethereum Layer-2. Er wurde im September mit einem Gesamtangebot von 9,4 Milliarden Token durch einen großen Token-Airdrop gestartet.

Verwandter Artikel: MetaMask könnte MASK Token früher als erwartet starten, sagt ConsenSys CEO | Live Bitcoin News

MetaMask erklärte, dass Personen, die es seit langem nutzen, im neuen System einige besondere Vorteile erhalten werden. Das Unternehmen betonte, dass MetaMask Rewards eine bedeutungsvolle Verbindung zum zukünftigen MASK-Token haben wird. Es erklärte, dass das Programm "kein Farming-Spiel" sei, sondern vielmehr ein regelmäßiger Weg, um der Community etwas zurückzugeben. Das Belohnungsprogramm soll im Oktober 2025 live gehen und stellt MetaMasks offiziellen Einstieg in den Web3-Treubereich dar.

Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin bestätigte im September, dass der MASK-Token früher als geplant starten könnte. Obwohl noch keine Teilnahmebedingungen öffentlich verfügbar sind, gibt es derzeit Spekulationen innerhalb der Community über einen möglichen Airdrop. Analyst denken, dass dies die Benutzerbeteiligung an der Spitze der offiziellen Veröffentlichung erheblich steigern könnte.

Neue MetaMask-Belohnungen könnten Branchenstandard für Web3-Wallets setzen

MetaMasks Einstieg in Treueprogramme erfolgt nach einem Jahr der Produkterweiterung. Im September startete das Unternehmen die MetaMask Card, die in einer physischen und einer digitalen Version erhältlich ist. Benutzer können Reisebelohnungen, höhere Erträge und Gebührenerlasse basierend auf Aktivitätsstufen verdienen. Diese Initiativen zeigen MetaMasks zunehmenden Fokus auf die Konvergenz von dezentralisierten Finanzen und Nutzen.

Kürzlich hat die Wallet auch ihren eigenen Stablecoin mUSD in Zusammenarbeit mit Bridge, einem Unternehmen im Besitz von Stripe, veröffentlicht. Der Token wird unter dem dezentralen Stablecoin-Framework von M0 betrieben, um Stabilität und Compliance zu gewährleisten. Analyst betrachten dies als einen weiteren Schritt in Richtung MetaMasks Plan, ein vollständiges Web3-Finanzökosystem aufzubauen.

Experten sagen, dass das "Ways to Earn"-Programm ein neues Paradigma dafür werden könnte, wie Web3-Wallets mit Benutzern interagieren. Durch die Verwendung einer Mischung aus Belohnungen, Handelsvorteilen und bevorstehenden Token-Starts setzt MetaMask möglicherweise neue Standards für digitale Wallet-Ökosysteme. Diese Inflation spiegelt auch den wachsenden Wettbewerb im Bereich der Blockchain-Loyalität wider.

Bei Erfolg könnte das Programm Millionen aktiver Benutzer anziehen und das On-Chain-Handelsvolumen erhöhen. Darüber hinaus könnte es die Stellung von LINEA als leistungsstarkes Layer-2-Netzwerk stärken, das das Ökosystem von MetaMask unterstützt. Und es könnte auch die Position von LINEA als leistungsstarkes Layer-2-Netzwerk stärken, um das Ökosystem von MetaMask zu ermöglichen. Während die traditionellen und dezentralen Seiten der Finanzen weiter verschmelzen, könnten MetaMasks Innovationen zur nächsten Phase der Krypto-Adoption führen.

Der Beitrag Krypto-Nachrichten: MetaMask bereitet das Belohnungsprogramm 'Ways to Earn' vor, um die Handelsaktivität zu steigern erschien zuerst auf Live Bitcoin News.