Krypto-News: Risikoarmes DeFi könnte Ethereums 'Google-Moment' sein, sagt Vitalik Buterin

Von: CoinPedia
2025/09/21 11:15
Ethereum's Vitalik Buterin Explains

Ethereum hat möglicherweise seine Killer-App gefunden. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin argumentierte, dass risikofreie dezentralisierte Finanzen (DeFi) für Ethereum das tun könnten, was die Suche für Google getan hat. Es könnte eine zuverlässige, globale Einnahmequelle bieten und gleichzeitig mit den Werten der Community im Einklang bleiben.

Die langanhaltende Spannung

Jahrelang stand Ethereum vor einer Kluft zwischen Apps, die Einnahmen generierten, und Apps, die seine Gründungsideale erfüllten. Aktivitäten mit hohen Gebühren wie NFTs und Memecoins brachten Geld, aber wenig langfristigen Wert. Gleichzeitig waren Projekte wie ENS, Lens oder Datenschutzprotokolle innovativ, konnten aber das breitere Ökosystem im Wert von 500 Milliarden Dollar nicht aufrechterhalten.

Diese Lücke ließ die Community auf etwas warten, das beide Anforderungen erfüllen könnte. Im Jahr 2025 glauben viele, dass Ethereum es gefunden hat: risikofreies DeFi.

Was risikofreies DeFi bedeutet

Risikofreies DeFi bezieht sich auf einfache, aber leistungsfähige Tools wie Zahlungen, Savings, vollständig besicherte Kredite, synthetische Vermögenswerte und transparente Börsen zwischen ihnen. Im Gegensatz zu spekulativem Yield-Farming oder Memecoins bieten diese Dienste echten Wert und werden zunehmend sicherer.

Aave, Maker und andere Plattformen bieten bereits wettbewerbsfähige Einzahlungszinsen für Stablecoins. Gleichzeitig werden Hacks und Ausfälle, obwohl sie immer noch vorhanden sind, an die experimentellen Ränder des Ökosystems gedrängt.

Warum dieser Moment anders ist

Zwei Dinge haben sich geändert. Erstens sind die Protokolle gereift und haben die Risiken im Vergleich zu den Anfängen gesenkt. Zweitens wirkt die traditionelle Finanzwelt in Teilen der Welt selbst wackeliger. Für viele erscheinen die transparenten und automatisierten Systeme von DeFi jetzt sicherer als instabile Banken oder politisierte Währungen.

Die Einnahmebasis von Ethereum stabilisiert sich ebenfalls. Transaktionsgebühren und Sicherheiten-Nachfrage aus dem risikofreien DeFi bieten jetzt eine stetige wirtschaftliche Unterstützung und vermeiden gleichzeitig die perversen Anreize, die mit spekulativen Blasen einhergingen.

Ein besseres Modell als das von Google

Die Analogie zu Google ist bewusst gewählt. Die meisten Innovationen von Google, von AI-Modellen bis hin zu neuen Programmiersprachen, generieren wenig Einnahmen. Suche und Werbung zahlen die Rechnungen. Buterin argumentierte, dass dieses Modell Google dazu anregte, Benutzerdaten zu horten und Profit über Offenheit zu stellen.

Ethereums risikofreies DeFi hingegen bringt Wirtschaft und Mission in Einklang. Es ermöglicht globalen und genehmigungsfreien Zugang zu Zahlungen und Savings und stärkt gleichzeitig die Rolle von ETH als Sicherheiten. Es ist profitabel, nachhaltig und kulturell kongruent.

Wohin es führen könnte

Risikofreies DeFi ist möglicherweise nur die Grundlage. Es kann sich zu unterbesicherten Krediten, Preisvorhersage-Märkten für Absicherung und neuen Wertformen wie Korbwährungen oder Flatcoins entwickeln. Jeder Schritt würde die finanzielle Inklusion erweitern und gleichzeitig das Ethos von Ethereum intakt halten.

Wenn diese These zutrifft, könnte die Zukunft von Ethereum nicht auf spekulativen Blasen oder kurzlebigen Moden beruhen. Stattdessen könnte sein langfristiges Wachstum durch die stetige, globale Nachfrage nach sicherer und offener Finanzinfrastruktur verankert sein.

