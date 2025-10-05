Krypto-Netzwerk-Einnahmen sinken im September um 16%, berichtet VanEck

Die Einnahmen der Kryptowährungsnetzwerke verzeichneten im September einen deutlichen Rückgang, was eine Phase gedämpfter Marktaktivität und geringerer Volatilität in der digitalen Vermögenslandschaft widerspiegelt. Dieser Abschwung beeinflusst, wie Blockchain-Ökosysteme Einkommen generieren und wirtschaftliche Gesundheit messen, und bietet Einblicke in die aktuellen Krypto-Marktbedingungen inmitten breiterer regulatorischer und technologischer Veränderungen.

Die Einnahmen der Blockchain-Netzwerke sanken im September um 16% aufgrund reduzierter Marktvolatilität und niedrigerer Aktivitätsniveaus.

Ethereums Einnahmen fielen um 6%, Solanas um 11%, und Trons Gebühreneinnahmen stürzten um 37% ab, nach einer durch Governance getriebenen Gebührensenkung.

Geringere Volatilität großer Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana trug zu verminderten Netzwerkeinnahmen und weniger Arbitragemöglichkeiten bei.

Das Tron-Netzwerk führt weiterhin bei der Einnahmengenerierung und übertrifft Ethereums Jahreseinkommen deutlich, angetrieben durch Stablecoin-Abwicklungen.

Stablecoins bleiben ein zentraler Anwendungsfall für Blockchain, mit einer Marktkapitalisierung von über 292 Milliarden Dollar, was die fortlaufende Adoption und Vorteile für grenzüberschreitende Geldflüsse unterstreicht.

Die Netzwerkeinnahmen im gesamten Blockchain-Ökosystem sanken im September um 16% im Monatsvergleich, hauptsächlich durch niedrigere Marktvolatilität verursacht, die Transaktionsaktivitäten und Gebührengenerierung verringerte, laut Asset Manager VanEck. Ethereums Netzwerkeinnahmen fielen um 6%, während Solana einen Rückgang von 11% verzeichnete. Bemerkenswert ist, dass das Tron-Netzwerk eine Reduzierung der Gebühren um 37% sah, nach einem Governance-Vorschlag im August, der die Gas-Gebühren um über 50% senkte und damit die Einnahmen aus Transaktionsgebühren reduzierte.

Der allgemeine Einnahmerückgang korreliert mit einem starken Rückgang der Volatilität bei großen Kryptowährungen: Die Volatilität von Ether (ETH) sank um 40%, Solana (SOL) um 16% und Bitcoin (BTC) um 26% im letzten Monat. Mit abnehmender Volatilität stehen Händler vor weniger Arbitragemöglichkeiten, was zu einer geringeren Nachfrage nach den hochprioritären Gebühren führt, die oft die Netzwerkeinnahmen antreiben. Der Bericht hebt hervor, dass Netzwerkgebühren als entscheidende Marktkennzahl dienen, die das Niveau der wirtschaftlichen Aktivität innerhalb von Krypto-Ökosystemen widerspiegelt und Einblicke in die allgemeine Gesundheit des Sektors bietet.

Tron behält Dominanz bei Einnahmekennzahlen

Das Tron-Ökosystem führt weiterhin bei der Einnahmengenerierung und verzeichnet 3,6 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr – mehr als das Dreifache von Ethereums 1 Milliarde Dollar. Trotz Ethereums neuem Allzeithoch im August und einer Marktkapitalisierung von etwa 539 Milliarden Dollar werden Trons Einnahmen hauptsächlich durch seine entscheidende Rolle bei Stablecoin-Transaktionen angetrieben. Über die Hälfte des zirkulierenden Tether (USDT)-Angebots wird auf dem Tron-Netzwerk ausgegeben, was seine Position als Schlüsselakteur im Stablecoin-Markt unterstützt, der im letzten Oktober eine Marktkapitalisierung von 292 Milliarden Dollar überschritt.

Vergleich der Krypto-Netzwerkgebühreneinnahmen im vergangenen Jahr. Quelle: Token Terminal

Die robusten Einnahmezahlen für Tron sind größtenteils auf seine prominente Rolle bei Stablecoin-Abwicklungen zurückzuführen. Die Plattform gibt den Großteil des zirkulierenden USDT aus, der eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung nahezu sofortiger grenzüberschreitender Transaktionen mit minimalen Gebühren spielt, ein Kernmerkmal der Attraktivität von Blockchain als globales Abwicklungsnetzwerk. Während Regierungen versuchen, die Liquidität und Reichweite ihrer Fiat-Währungen zu verbessern, zeigen Stablecoins weiterhin ihre Bedeutung in der expandierenden DeFi- und internationalen Handelslandschaft.

Dieses anhaltende Wachstum und die Adoption verstärken den Nutzen der Blockchain bei der Reduzierung der Abhängigkeit von traditioneller Bankeninfrastruktur und ermöglichen globale Transaktionen rund um die Uhr mit schnellen Abwicklungszeiten. Während der Krypto-Sektor durch regulatorische Entwicklungen und Marktschwankungen navigiert, bleiben Stablecoins und die Rolle der Blockchain bei grenzüberschreitenden Zahlungen zentral für seine zukünftige Entwicklung.

