BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Nachdem der Bankenausschuss des Senats die von den Republikanern geführte Gesetzgebung zur Krypto-Marktstruktur vorangebracht hat, ist eine wachsende Zahl demokratischer Senatoren hervorgetreten, um die Chance zu fordern, aktiv zu einer der potenziell wichtigsten Regulierungen für digitale Vermögenswerte beizutragen. Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der das Krypto-Regulierungsrahmenwerk im US-Kongress weiterhin im Mittelpunkt steht, [...]Nachdem der Bankenausschuss des Senats die von den Republikanern geführte Gesetzgebung zur Krypto-Marktstruktur vorangebracht hat, ist eine wachsende Zahl demokratischer Senatoren hervorgetreten, um die Chance zu fordern, aktiv zu einer der potenziell wichtigsten Regulierungen für digitale Vermögenswerte beizutragen. Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der das Krypto-Regulierungsrahmenwerk im US-Kongress weiterhin im Mittelpunkt steht, [...]

Gesetzentwurf zur Krypto-Marktstruktur: Demokratische Senatoren drängen auf überparteiliche Autorenschaft

Von: Bitcoinist
2025/09/21 15:00
EPNS
PUSH$0.01539+5.55%

Nachdem der Bankenausschuss des Senats die von den Republikanern geführte Gesetzgebung zur Krypto-Marktstruktur vorangetrieben hat, haben sich immer mehr demokratische Senatoren zu Wort gemeldet, um die Chance zu fordern, aktiv zu einer der potenziell wichtigsten Regulierungen für digitale Vermögenswerte beizutragen. Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der der Krypto-Regulierungsrahmen im US-Kongress weiterhin im Mittelpunkt steht, nachdem Präsident Donald Trump eine kryptofreundliche Verwaltungshaltung eingenommen hat.

Krypto-Strukturgesetz gewinnt an Zugkraft

Bemerkenswert ist, dass das aktuelle Gesetz zur Krypto-Marktstruktur von republikanischen Senatoren geführt wird, darunter der Vorsitzende des Bankenausschusses Tim Scott (R-S.C.), zusammen mit Cynthia Lummis (R-Wyo.), Bill Hagerty (R-Tenn.) und Bernie Moreno (R-Ohio). Der aktualisierte Diskussionsentwurf des "Responsible Financial Innovation Act of 2025" wurde Anfang September veröffentlicht und führte einige wichtige Änderungen ein, die öffentliches Interesse weckten. '

Eine dieser Änderungen ist der Vorschlag eines gemeinsamen Regulierungsausschusses unter Beteiligung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sowie 14 nichtstaatlichen Mitgliedern aus Industrie, Wissenschaft, Nutzerbasis und dem National Institute of Science and Technology.

Am 9. September äußerte jedoch die bekannte Krypto-Kritikerin und demokratische Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) scharfe Kritik an dem von den Republikanern geführten Gesetzentwurf und verwies auf mangelnde ausreichende Konsultation mit den Demokraten oder die Offenlegung von Branchenfeedback. Sie argumentiert, dass Parteilichkeit und mangelnde Transparenz sowohl die Integrität als auch die Wirksamkeit der Gesetzgebung gefährden. Nach dieser Entwicklung haben die Demokraten inzwischen ihre eigene Version des Kryptowährung Gesetz veröffentlicht und unterstützen damit ihren Ruf nach einer überparteilichen Autorenschaft.

Die Forderung nach gemeinsamer Autorenschaft

In einer am 19. September veröffentlichten Erklärung bekräftigte diese Gruppe von 12 demokratischen Senatoren ihren Wunsch, mehr als nur Zuschauer bei dem Krypto-Strukturgesetz zu sein. Die Senatoren Ruben Gallego (D-AZ), Mark Warner (D-VA), Kirsten Gillibrand (D-NY), Cory Booker (D-NJ), Catherine Cortez Masto (D-NV), Ben Ray Luján (D-NM), John Hickenlooper (D-CO), Raphael Warnock (D-GA), Adam Schiff (D-CA), Andy Kim (D-NJ), Lisa Blunt Rochester (D-DE) und Angela Alsobrooks (D-MD) forderten gemeinsam einen überparteilichen Autorenschaftsprozess, der der Norm für Gesetzgebung dieser Größenordnung entspricht.

Die Erklärung lautete:

Der von den Demokraten vorgeschlagene Rahmen konzentriert sich auf sieben Schlüsselsäulen, darunter die Klärung der regulatorischen Zuständigkeit, die Integration von Emittenten digitaler Vermögenswerte und Handelsplattformen in die Aufsicht, die Bekämpfung illegaler Finanzierung und Korruption, die Förderung einer fairen Regulierung und die Schließung von Lücken in der Regulierung von nicht als Wertpapiere eingestuften digitalen Vermögenswerten.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung bleibt die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung bei 4,03 Billionen US-Dollar nach einem Anstieg von 0,34% am vergangenen Tag.

Krypto
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,429.94
$106,429.94$106,429.94

+2.57%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,649.84
$3,649.84$3,649.84

+3.81%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.96
$167.96$167.96

+3.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4261
$2.4261$2.4261

+4.75%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18308
$0.18308$0.18308

+2.80%