Gesetzentwurf zur Krypto-Marktstruktur: Demokratische Senatoren drängen auf überparteiliche Autorenschaft

Nachdem der Bankenausschuss des Senats die von den Republikanern geführte Gesetzgebung zur Krypto-Marktstruktur vorangetrieben hat, haben sich immer mehr demokratische Senatoren zu Wort gemeldet, um die Chance zu fordern, aktiv zu einer der potenziell wichtigsten Regulierungen für digitale Vermögenswerte beizutragen. Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der der Krypto-Regulierungsrahmen im US-Kongress weiterhin im Mittelpunkt steht, nachdem Präsident Donald Trump eine kryptofreundliche Verwaltungshaltung eingenommen hat.

Krypto-Strukturgesetz gewinnt an Zugkraft

Bemerkenswert ist, dass das aktuelle Gesetz zur Krypto-Marktstruktur von republikanischen Senatoren geführt wird, darunter der Vorsitzende des Bankenausschusses Tim Scott (R-S.C.), zusammen mit Cynthia Lummis (R-Wyo.), Bill Hagerty (R-Tenn.) und Bernie Moreno (R-Ohio). Der aktualisierte Diskussionsentwurf des "Responsible Financial Innovation Act of 2025" wurde Anfang September veröffentlicht und führte einige wichtige Änderungen ein, die öffentliches Interesse weckten. '

Eine dieser Änderungen ist der Vorschlag eines gemeinsamen Regulierungsausschusses unter Beteiligung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sowie 14 nichtstaatlichen Mitgliedern aus Industrie, Wissenschaft, Nutzerbasis und dem National Institute of Science and Technology.

Am 9. September äußerte jedoch die bekannte Krypto-Kritikerin und demokratische Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) scharfe Kritik an dem von den Republikanern geführten Gesetzentwurf und verwies auf mangelnde ausreichende Konsultation mit den Demokraten oder die Offenlegung von Branchenfeedback. Sie argumentiert, dass Parteilichkeit und mangelnde Transparenz sowohl die Integrität als auch die Wirksamkeit der Gesetzgebung gefährden. Nach dieser Entwicklung haben die Demokraten inzwischen ihre eigene Version des Kryptowährung Gesetz veröffentlicht und unterstützen damit ihren Ruf nach einer überparteilichen Autorenschaft.

Die Forderung nach gemeinsamer Autorenschaft

In einer am 19. September veröffentlichten Erklärung bekräftigte diese Gruppe von 12 demokratischen Senatoren ihren Wunsch, mehr als nur Zuschauer bei dem Krypto-Strukturgesetz zu sein. Die Senatoren Ruben Gallego (D-AZ), Mark Warner (D-VA), Kirsten Gillibrand (D-NY), Cory Booker (D-NJ), Catherine Cortez Masto (D-NV), Ben Ray Luján (D-NM), John Hickenlooper (D-CO), Raphael Warnock (D-GA), Adam Schiff (D-CA), Andy Kim (D-NJ), Lisa Blunt Rochester (D-DE) und Angela Alsobrooks (D-MD) forderten gemeinsam einen überparteilichen Autorenschaftsprozess, der der Norm für Gesetzgebung dieser Größenordnung entspricht.

Die Erklärung lautete:

Der von den Demokraten vorgeschlagene Rahmen konzentriert sich auf sieben Schlüsselsäulen, darunter die Klärung der regulatorischen Zuständigkeit, die Integration von Emittenten digitaler Vermögenswerte und Handelsplattformen in die Aufsicht, die Bekämpfung illegaler Finanzierung und Korruption, die Förderung einer fairen Regulierung und die Schließung von Lücken in der Regulierung von nicht als Wertpapiere eingestuften digitalen Vermögenswerten.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung bleibt die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung bei 4,03 Billionen US-Dollar nach einem Anstieg von 0,34% am vergangenen Tag.