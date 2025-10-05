Krypto-Marktkapitalisierung erreicht 4,27 Billionen $ während Bitcoin neues Allzeithoch bei 125.559 $ erreicht

Die Krypto-Landschaft macht kontinuierlich bemerkenswerte Fortschritte, während Bitcoin ($BTC) ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dadurch ist die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um 1,66% auf 4,27 Billionen Dollar gestiegen. Das 24-Stunden-Krypto-Volumen verzeichnet jedoch einen Rückgang von 31,09% und liegt bei 146,23 Milliarden Dollar. Gleichzeitig steht der Krypto Fear & Greed Index bei 58 Punkten, was eine "Neutrale" Position signalisiert, während er sich in Richtung der "Gier"-Zone bewegt.

Bitcoin erreicht mit 125.559,21 $ ein neues Allzeithoch, während Ethereum nach einem Anstieg von 12,9% die 4.558,57 $-Marke erreicht

Insbesondere wird der führende Krypto-Vermögenswert Bitcoin ($BTC) jetzt bei 125.259,07 $ gehandelt und verzeichnet einen Anstieg von 2,05% innerhalb von vierundzwanzig Stunden, nachdem er das Allzeithoch von 125.559,21 $ erreicht hat. Zusätzlich liegt die Marktdominanz von Bitcoin ($BTC) bei fast 58,5%. Ähnlich ist Ethereum ($ETH) in den letzten 24 Stunden um 0,87% gestiegen und hat die 4.558,57 $-Marke erreicht. Gleichzeitig hat die Marktdominanz von Ethereum 12,9% erreicht.

$TSLA, $TRUMP und $PEOPLE führen die Krypto-Gainers an

Abgesehen davon gehören zu den Top-Krypto-Gainers des Tages Tesla ($TSLA), PEPE ($TRUMP) und MAGA ($PEOPLE) auf den prominenten Positionen. Insbesondere hat $TSLA einen erstaunlichen Anstieg von 672,97% verzeichnet, wodurch der Preis bei 211,05 $ liegt. Danach hat $TRUMP, angetrieben durch einen enormen Anstieg von 499,13%, die 0,0000002113 $-Marke erreicht. Anschließend wird $PEOPLE jetzt zu 0,000009196 $ gehandelt, angeführt von einem Anstieg von 483,22%.

DeFi TVL steigt um 2,25%, während das NFT-Verkaufsvolumen um 7,94% sinkt

Gleichzeitig hat der DeFi TVL auch einen Anstieg von 2,25% verzeichnet und die Marke von 167,087 Milliarden $ erreicht. Zusätzlich ist das Top-DeFi-Projekt in Bezug auf TVL, Aave, um 1,40% gestiegen und hat 44,971 Milliarden $ erreicht. Wenn es jedoch um die 1-Tages-TVL-Änderung geht, genießt HipPoWSwap die erste Position unter den DeFi-Projekten mit einem Anstieg von 14618444% innerhalb von vierundzwanzig Stunden.

Andererseits ist das NFT-Verkaufsvolumen um 7,94% gesunken und hat die 20.870.588 $-Marke erreicht. Im Gegensatz dazu hat die meistverkaufte NFT-Kollektion, CryptoPunks, eine Erweiterung ihres Verkaufsvolumens um 59,36% gesehen und 1.706.146 $ erreicht.

Tether plant 200 Millionen $ Finanzierung und MetaMask führt ein 30 Millionen $ Belohnungsprojekt durch

Darüber hinaus hat die Krypto-Branche in den letzten 24 Stunden viele andere bemerkenswerte Entwicklungen durchlaufen. In dieser Hinsicht hat Beta Technologies, das renommierte US-amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen, inmitten eines Anstiegs in der elektrischen Luftfahrt einen Börsengang beantragt.

Darüber hinaus haben Tether und Antalpha eine Mittelbeschaffung von 200 Millionen Dollar geplant, um das Edelmetall Gold zu erwerben. Außerdem hat MetaMask nach Gerüchten über einen Airdrop ein großes Belohnungsprojekt in Höhe von 30 Millionen $ bestätigt.