Krypto-Verluste erreichen 155,9 Millionen Dollar im September durch zunehmende Hacks und Betrug

Von: CoinPedia
2025/09/30 22:04
Iran's Nobitex Confirms $48M Hack, Vows Full Reimbursement

Der Beitrag Krypto-Verluste erreichen im September 155,9 Millionen Dollar durch zunehmende Hacks und Betrug erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Die Krypto-Branche sieht sich zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt, da Hacker und Betrüger weiterhin digitale Vermögenswerte angreifen. Trotz Verbesserungen bei den Sicherheitsmaßnahmen bleiben Schwachstellen bestehen, was Plattformen und Benutzer gefährdet. 

Der September 2025 erwies sich als einer der schädlichsten Monate dieses Jahres. Hier erfahren Sie, warum. 

14 größere Krypto-Vorfälle im September

Das Krypto-Sicherheitsunternehmen CertiK berichtete, dass im September etwa 155,9 Millionen Dollar durch Exploits verloren gingen, wobei 26,4 Millionen Dollar mit Phishing zusammenhingen. Es gab 14 größere Krypto-Vorfälle (ohne Phishing), die jeweils anfängliche Verluste von über 1 Million Dollar verursachten – die höchste Anzahl solcher Vorfälle seit März 2024. 

Woher kamen die Schäden?

Bei Betrachtung der Kategorien verursachten kompromittierte Wallets die größten Verluste mit gestohlenen 100,8 Millionen Dollar. Phishing machte 26,4 Millionen Dollar aus, Code-Schwachstellen führten zu 12,2 Millionen Dollar, Exit-Scams summierten sich auf 8,2 Millionen Dollar, und Preismanipulation führte zu Verlusten von über 2 Millionen Dollar.

Nach Plattformen aufgeschlüsselt litten SocialFi-Projekte mit 42,3 Millionen Dollar am meisten. Börsen folgten dicht dahinter mit 41,6 Millionen Dollar, während DeFi-Protokolle 29,1 Millionen Dollar verloren. Auch KI-bezogene Projekte und Cross-Chain Brücke-Exploits wurden getroffen, mit Verlusten von 5,7 Millionen bzw. 3,08 Millionen Dollar.

Die größten Krypto-Exploits des Monats

Der größte Exploit im September kam von UXLINK mit Verlusten von über 42,3 Millionen Dollar, dicht gefolgt von SwissBorg mit 41,4 Millionen Dollar. 

Weitere bemerkenswerte Vorfälle waren:

  • Bunni v2 (8,4 Mio. $)
  • Yala (7,8 Mio. $)
  • Acquabot (4,6 Mio. $)
  • HyperVault Finance, Shibarium, GriffinAI, OlaXBT Terminal und Nemo, mit Verlusten zwischen 2,5 Millionen und 3,5 Millionen Dollar. 

Im September verursachten Phishing-Betrügereien Verluste von 26,4 Millionen Dollar, weniger als die höheren Beträge, die im August und dem Höhepunkt im April gemeldet wurden.

Zunehmende Cyber-Bedrohungen in der Krypto-Welt

CertiK hatte zuvor erklärt, dass die Krypto-Branche einen "endlosen Krieg" gegen Hacker führt und berichtete von fast 2,5 Milliarden Dollar an Diebstählen digitaler Vermögenswerte in der ersten Hälfte von 2025.

CertiK-Mitgründer Ronghui Gu merkte an, dass Schwachstellen oder Sicherheitslücken früher oder später von Angreifern entdeckt werden, solange sie existieren. Er warnte auch, dass die Hacks im nächsten Jahr Milliardenhöhe erreichen könnten, und betonte, dass die Verteidigungsmaßnahmen zwar besser werden, Cyberkriminelle aber auch immer raffinierter vorgehen.

