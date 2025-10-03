BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Krypto LIVE News Updates: Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, XRP-Preis und mehr erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Der Bitcoin-Preis überstieg heute die 120.000 $-Marke, ein Plus von 1% in 24 Stunden, was für neuen Krypto-Momentum sorgt. ETFs treiben die Nachfrage an, wobei US-Spot-Produkte am 1. Oktober Zuflüsse von 676 Mio. $ verzeichneten, während BlackRocks IBIT sich einem verwalteten Vermögen von 94 Mrd. $ nähert. Das Angebot bleibt nach dem Halving knapp, was die Preisbewegungen verstärkt. Altcoins schlossen sich der Rally an: Der BNB-Preis erreichte einen Rekord von 1.111 $ (+6,3%), und der XRP-Preis ...Der Beitrag Krypto LIVE News Updates: Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, XRP-Preis und mehr erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Der Bitcoin-Preis überstieg heute die 120.000 $-Marke, ein Plus von 1% in 24 Stunden, was für neuen Krypto-Momentum sorgt. ETFs treiben die Nachfrage an, wobei US-Spot-Produkte am 1. Oktober Zuflüsse von 676 Mio. $ verzeichneten, während BlackRocks IBIT sich einem verwalteten Vermögen von 94 Mrd. $ nähert. Das Angebot bleibt nach dem Halving knapp, was die Preisbewegungen verstärkt. Altcoins schlossen sich der Rally an: Der BNB-Preis erreichte einen Rekord von 1.111 $ (+6,3%), und der XRP-Preis ...

Krypto LIVE News Updates: Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, XRP-Preis und mehr

Von: CoinPedia
2025/10/03 19:15
SecondLive
LIVE$0.001492-14.25%
XRP
XRP$2.4259+6.67%
Moonveil
MORE$0.00497-5.87%
1
1$0.02458+17.15%
Union
U$0.006166-0.77%
Crypto News Today

Der Beitrag Krypto LIVE News Updates: Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, XRP-Preis und mehr erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Der Bitcoin-Preis stieg heute über 120.000 $, ein Plus von 1% in 24 Stunden, und sorgte für neuen Krypto-Schwung. ETFs treiben die Nachfrage an, wobei US-Spot-Produkte am 1. Oktober Zuflüsse von 676 Mio. $ verzeichneten, während BlackRocks IBIT sich 94 Mrd. $ AUM nähert. Das Angebot bleibt nach dem Halving knapp, was die Preisbewegungen verstärkt. Altcoins schlossen sich der Rally an: Der BNB-Preis erreichte einen Rekord von 1.111 $ (+6,3%), und der XRP-Preis stieg um 4% auf 3,06 $, was Gespräche über eine "Altcoin-Saison" auslöste. Makro-Rückenwind und die "digitales Gold"-Erzählung stärken die Stimmung, aber Volatilitätsrisiken bleiben – Händlern wird zu Vorsicht geraten.

03.10.2025 10:25:02 UTC

XRP News Heute

XRP fordert die etablierte Dominanz von SWIFT heraus, indem es Zwischenhändler beseitigt, Kosten senkt und Verzögerungen eliminiert. Das Protokoll verlagert den finanziellen Einfluss von Banken und Aufsichtsbehörden auf neutrale Technologie und ebnet Hierarchien ein, die westliche Institutionen bereichern. Der Widerstand betrifft nicht die Technologie – XRP funktioniert – sondern Macht und Kontrolle. Aufsichtsbehörden und Banken setzen angstbasierte Narrative und Verzögerungen ein, um das bestehende System zu schützen. Technologisch und wirtschaftlich ist XRP überlegen. Politisch bleiben etablierte Interessen die einzige wahre Barriere für seine Akzeptanz.

03.10.2025 10:25:02 UTC

Bitcoin News Heute, BTC-Mining-Power erreicht neuen Höchststand während die Schwierigkeit steigt

Die Mining-Schwierigkeit von Bitcoin stieg am Mittwoch um 5% auf einen Rekordwert von 150,84T, die siebte Steigerung in Folge, laut Glassnode. Die Hashrate des Netzwerks hat einen Zettahash überschritten und erreicht 1,05 ZH/s, was die beispiellose Rechenleistung unterstreicht, die die Blockchain sichert. Während dies die Netzwerksicherheit erhöht, werden gleichzeitig die Margen für Miner enger, da der Wettbewerb intensiver wird. Die steigende Schwierigkeit signalisiert nachhaltige Investitionen in die Mining-Infrastruktur und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin, selbst wenn die Rentabilitätsherausforderungen angesichts von Energiekosten und Post-Halving-Angebotsdynamik wachsen.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,415.96
$106,415.96$106,415.96

+2.55%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,648.53
$3,648.53$3,648.53

+3.77%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.94
$167.94$167.94

+3.32%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4259
$2.4259$2.4259

+4.74%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18304
$0.18304$0.18304

+2.78%