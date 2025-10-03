Der Beitrag Krypto LIVE News Updates: Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis, XRP-Preis und mehr erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Der Bitcoin-Preis stieg heute über 120.000 $, ein Plus von 1% in 24 Stunden, und sorgte für neuen Krypto-Schwung. ETFs treiben die Nachfrage an, wobei US-Spot-Produkte am 1. Oktober Zuflüsse von 676 Mio. $ verzeichneten, während BlackRocks IBIT sich 94 Mrd. $ AUM nähert. Das Angebot bleibt nach dem Halving knapp, was die Preisbewegungen verstärkt. Altcoins schlossen sich der Rally an: Der BNB-Preis erreichte einen Rekord von 1.111 $ (+6,3%), und der XRP-Preis stieg um 4% auf 3,06 $, was Gespräche über eine "Altcoin-Saison" auslöste. Makro-Rückenwind und die "digitales Gold"-Erzählung stärken die Stimmung, aber Volatilitätsrisiken bleiben – Händlern wird zu Vorsicht geraten.
03.10.2025 10:25:02 UTC
XRP News Heute
XRP fordert die etablierte Dominanz von SWIFT heraus, indem es Zwischenhändler beseitigt, Kosten senkt und Verzögerungen eliminiert. Das Protokoll verlagert den finanziellen Einfluss von Banken und Aufsichtsbehörden auf neutrale Technologie und ebnet Hierarchien ein, die westliche Institutionen bereichern. Der Widerstand betrifft nicht die Technologie – XRP funktioniert – sondern Macht und Kontrolle. Aufsichtsbehörden und Banken setzen angstbasierte Narrative und Verzögerungen ein, um das bestehende System zu schützen. Technologisch und wirtschaftlich ist XRP überlegen. Politisch bleiben etablierte Interessen die einzige wahre Barriere für seine Akzeptanz.
03.10.2025 10:25:02 UTC
Bitcoin News Heute, BTC-Mining-Power erreicht neuen Höchststand während die Schwierigkeit steigt
Die Mining-Schwierigkeit von Bitcoin stieg am Mittwoch um 5% auf einen Rekordwert von 150,84T, die siebte Steigerung in Folge, laut Glassnode. Die Hashrate des Netzwerks hat einen Zettahash überschritten und erreicht 1,05 ZH/s, was die beispiellose Rechenleistung unterstreicht, die die Blockchain sichert. Während dies die Netzwerksicherheit erhöht, werden gleichzeitig die Margen für Miner enger, da der Wettbewerb intensiver wird. Die steigende Schwierigkeit signalisiert nachhaltige Investitionen in die Mining-Infrastruktur und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin, selbst wenn die Rentabilitätsherausforderungen angesichts von Energiekosten und Post-Halving-Angebotsdynamik wachsen.
