Krypto-Könige: Singapur und VAE dominieren die globale Nutzung digitaler Währungen – Studie

Von: Bitcoinist
2025/09/30 13:00
Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate sind an die Spitze der jüngsten Krypto-Adoptionslisten geklettert, wobei verschiedene Berichte den Stadtstaat und die Golfföderation zu den kryptofreundlichsten Orten der Welt zählen.

Laut Henley & Partners und von Branchenbeobachtern zusammengestellten Umfragen belegt Singapur in einigen Indizes den ersten Platz, während die VAE einige der höchsten jemals verzeichneten Besitzraten aufweisen.

Berichten zufolge besitzen schätzungsweise 24,4% der Bevölkerung Singapurs Krypto, und die VAE weisen eine Besitzrate von etwa 25,3% auf — Zahlen, die weit über dem weltweiten Durchschnitt liegen.

Singapurs Position und Politik-Mix

Singapurs Führungsposition ist auf seine Mischung aus klaren Regeln und starker Finanzinfrastruktur zurückzuführen. Regulatorische Sandboxes, Lizenzierung für Börsen und ein Bankensystem, das mit Unternehmen für digitale Währungen zusammenarbeitet, werden oft als Faktoren genannt.

Unterdessen zeigt die ApeX Protocol-Studie, dass fast ein Viertel der Singapurer—24,4%—virtuelle Vermögenswerte besitzen, eine Zahl, die sich im Vergleich zu 11% im Vorjahr mehr als verdoppelt hat.

Dieser Anstieg spiegelt sich auch online wider, wobei das Land etwa 2.000 Krypto-Suchanfragen pro 100.000 Menschen generiert, das höchste Niveau, das weltweit zu beobachten ist.

Steuerlicher Vorteil und schnelle Akzeptanz der VAE

Die VAE bemühen sich intensiv darum, Nutzer und Unternehmen anzuziehen. Berichten zufolge erzielte das Land in einem Index eine perfekte 10/10 für Steuerfreundlichkeit, und seine Null-Steuer-Haltung beim Handel, Staking, Mining oder Verkauf von Bitcoin in vielen Emiraten ist ein großer Anziehungspunkt.

Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) und andere lokale Initiativen haben Lizenzierungswege und spezielle Zonen für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten geschaffen.

Henley & Partners listet die VAE unter den Top-Jurisdiktionen für Krypto-Vermögen auf und platziert sie oft unter den Top 5 für investorenfreundliche Klimata. Diese Richtlinien scheinen zu erklären, warum etwa ein Viertel der Menschen in den VAE Krypto-Vermögenswerte halten sollen.

Besitzzahlen und ihre Bedeutung

Berichte setzen die globale Anzahl der Krypto-Nutzer in die Hunderte von Millionen — etwa 562 Millionen nach einigen Zählungen — aber diese Zahl verbirgt große Unterschiede. Einige Länder zeigen hohe Besitzraten, weil viele Menschen Krypto als Investition betrachten.

In anderen wird Krypto mehr für Zahlungen oder Ersparnisse verwendet. Die Methoden unterscheiden sich: Einige Studien zählen jede Wallet mit Aktivität, andere stützen sich auf Umfragen, in denen Menschen gefragt werden, ob sie Krypto besitzen.

Vorgestelltes Bild von Roslan Rahman/AFP/Getty Images, Diagramm von TradingView

