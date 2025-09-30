BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Bitcoin und Ethereum ETFs erlebten ihre schlimmste Wochenstrecke seit ihrem Debüt, da der Risikoappetit sank und Investoren vor dem Quartalsende Risiken abbauten. Verwandter Artikel: Messaging-App Bitchat erlebt beispiellosen Boom inmitten der Unruhen in Madagaskar. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten etwa 902,5 Millionen Dollar an Nettoabflüssen für die Woche vom 22.–26. September und beendeten damit eine vierwöchige Zuflusssträhne. Ethereum [...]Bitcoin und Ethereum ETFs erlebten ihre schlimmste Wochenstrecke seit ihrem Debüt, da der Risikoappetit sank und Investoren vor dem Quartalsende Risiken abbauten. Verwandter Artikel: Messaging-App Bitchat erlebt beispiellosen Boom inmitten der Unruhen in Madagaskar. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten etwa 902,5 Millionen Dollar an Nettoabflüssen für die Woche vom 22.–26. September und beendeten damit eine vierwöchige Zuflusssträhne. Ethereum [...]

Krypto-ETFs erleiden schlimmste Serie seit Markteinführung, da Bitcoin und Ethereum starke Abflüsse verzeichnen

Von: Bitcoinist
2025/09/30 11:00
RWAX
APP$0.0008097+2.76%
Boom
BOOM$0.01517-2.56%
Union
U$0.006183-0.49%
LayerNet
NET$0.0000049+40.00%

Bitcoin und Ethereum-ETF erlebten ihre schlechteste Wochenstrecke seit ihrem Debüt, da die Risikobereitschaft sank und Anleger zum Quartalsende hin Risiken abbauten.

US-Spot-Bitcoin-ETF verzeichneten für die Woche vom 22.–26. September etwa 902,5 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, was eine vierwöchige Zuflusssträhne beendete. Ethereum-ETF verloren etwa 795,6 Millionen Dollar und verzeichneten damit ihre größten wöchentlichen Tilgungen seit der Einführung.

Die Abflüsse waren ungleichmäßig: Fidelitys FBTC führte die BTC-Abflüsse an, während BlackRocks IBIT und Invescos BTCO dem Trend mit Zuflüssen von 173,8 Millionen bzw. 10 Millionen Dollar trotzten. Auf der ETH-Seite erlebten mehrere Emittenten große Abhebungen an einem einzigen Tag, was zeigt, wie schnell sich Flüsse umkehren können, wenn das Makrorisiko steigt.

Makroökonomischer Gegenwind hält Käufer vorsichtig

Die Umkehr kam, als Händler neue US-Zollankündigungen und anhaltende Unsicherheit über die Zinssenkungen der Fed vor wichtigen Inflationsdaten abwogen. Diese Schlagzeilen weckten erneut Befürchtungen einer Wachstums- und Liquiditätsverknappung und führten zu einer schnellen Neubewertung bei risikoreichen Vermögenswerten.

Bitcoin rutschte kurzzeitig unter die entscheidende Unterstützung im Intraday-Handel, bevor es sich erholte, während Ethereum die Bewegung mit einem flachen Anstieg spiegelte. Trotz der Schmerzen der Woche zeigt der September immer noch Nettozuflüsse für Bitcoin-ETF (2,57 Milliarden Dollar), eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den Abflüssen im August, was beweist, dass die institutionelle Akzeptanz intakt bleibt.

Vorerst ist die Botschaft des Marktes klar: Ohne einen taubenhafteren makroökonomischen Hintergrund oder klarere Inflationsdaten könnten Kapitalanleger selektiv bleiben, das Kern-BTC/ETH-Engagement reduzieren, wenn es stark ist, und nur bei klaren Bestätigungen hinzufügen.

Bitcoin BTC BTCUSD

Alternative Krypto-ETF überstrahlen Bitcoin und Ethereum

Unter der Überschrift der Tilgungen berichten einige Desks von Rotationen hin zu thematischen oder alternativen Krypto-ETF (z.B. Solana, XRP), da Kapitalanleger nach unkorrelierten Katalysatoren suchen.

Diese Diskussion überschneidet sich mit Spekulationen über einen möglichen BlackRock XRP Spot-ETF, wobei Marktmodelle Zuflüsse von 4-8 Milliarden Dollar im ersten Jahr prognostizieren, wenn ein solches Produkt eingereicht und genehmigt würde. Obwohl keine Einreichung bestätigt wurde, halten die schnellen Abwicklungszeiten und niedrigen Gebühren von XRP es auf dem Radar der Institutionen.

Dennoch dienen die Abflüsse der Woche als Erinnerung: Makrofaktoren überwiegen Mikrofaktoren kurzfristig. Mit dem Fortschreiten des Oktobers liegt der Fokus darauf, ob BTC-Fonds stetige Zuflüsse wieder aufnehmen, ob ETH-Tilgungen abnehmen und wie kommende Inflationsdaten die Fed-Erwartungen beeinflussen.

Bis diese Faktoren positiv zusammenkommen, wird die Volatilität hoch bleiben, und ETF-Flussberichte werden weiterhin die besten Echtzeit-Indikatoren für institutionelles Vertrauen sein.

Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,340.18
$106,340.18$106,340.18

+2.48%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,644.46
$3,644.46$3,644.46

+3.66%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.70
$167.70$167.70

+3.18%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4241
$2.4241$2.4241

+4.66%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18295
$0.18295$0.18295

+2.73%