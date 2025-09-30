Krypto-ETFs erleiden schlimmste Serie seit Markteinführung, da Bitcoin und Ethereum starke Abflüsse verzeichnen

Bitcoin und Ethereum-ETF erlebten ihre schlechteste Wochenstrecke seit ihrem Debüt, da die Risikobereitschaft sank und Anleger zum Quartalsende hin Risiken abbauten.

US-Spot-Bitcoin-ETF verzeichneten für die Woche vom 22.–26. September etwa 902,5 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, was eine vierwöchige Zuflusssträhne beendete. Ethereum-ETF verloren etwa 795,6 Millionen Dollar und verzeichneten damit ihre größten wöchentlichen Tilgungen seit der Einführung.

Die Abflüsse waren ungleichmäßig: Fidelitys FBTC führte die BTC-Abflüsse an, während BlackRocks IBIT und Invescos BTCO dem Trend mit Zuflüssen von 173,8 Millionen bzw. 10 Millionen Dollar trotzten. Auf der ETH-Seite erlebten mehrere Emittenten große Abhebungen an einem einzigen Tag, was zeigt, wie schnell sich Flüsse umkehren können, wenn das Makrorisiko steigt.

Makroökonomischer Gegenwind hält Käufer vorsichtig

Die Umkehr kam, als Händler neue US-Zollankündigungen und anhaltende Unsicherheit über die Zinssenkungen der Fed vor wichtigen Inflationsdaten abwogen. Diese Schlagzeilen weckten erneut Befürchtungen einer Wachstums- und Liquiditätsverknappung und führten zu einer schnellen Neubewertung bei risikoreichen Vermögenswerten.

Bitcoin rutschte kurzzeitig unter die entscheidende Unterstützung im Intraday-Handel, bevor es sich erholte, während Ethereum die Bewegung mit einem flachen Anstieg spiegelte. Trotz der Schmerzen der Woche zeigt der September immer noch Nettozuflüsse für Bitcoin-ETF (2,57 Milliarden Dollar), eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den Abflüssen im August, was beweist, dass die institutionelle Akzeptanz intakt bleibt.

Vorerst ist die Botschaft des Marktes klar: Ohne einen taubenhafteren makroökonomischen Hintergrund oder klarere Inflationsdaten könnten Kapitalanleger selektiv bleiben, das Kern-BTC/ETH-Engagement reduzieren, wenn es stark ist, und nur bei klaren Bestätigungen hinzufügen.

Alternative Krypto-ETF überstrahlen Bitcoin und Ethereum

Unter der Überschrift der Tilgungen berichten einige Desks von Rotationen hin zu thematischen oder alternativen Krypto-ETF (z.B. Solana, XRP), da Kapitalanleger nach unkorrelierten Katalysatoren suchen.

Diese Diskussion überschneidet sich mit Spekulationen über einen möglichen BlackRock XRP Spot-ETF, wobei Marktmodelle Zuflüsse von 4-8 Milliarden Dollar im ersten Jahr prognostizieren, wenn ein solches Produkt eingereicht und genehmigt würde. Obwohl keine Einreichung bestätigt wurde, halten die schnellen Abwicklungszeiten und niedrigen Gebühren von XRP es auf dem Radar der Institutionen.

Dennoch dienen die Abflüsse der Woche als Erinnerung: Makrofaktoren überwiegen Mikrofaktoren kurzfristig. Mit dem Fortschreiten des Oktobers liegt der Fokus darauf, ob BTC-Fonds stetige Zuflüsse wieder aufnehmen, ob ETH-Tilgungen abnehmen und wie kommende Inflationsdaten die Fed-Erwartungen beeinflussen.

Bis diese Faktoren positiv zusammenkommen, wird die Volatilität hoch bleiben, und ETF-Flussberichte werden weiterhin die besten Echtzeit-Indikatoren für institutionelles Vertrauen sein.

Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview