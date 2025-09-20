Krypto-ETFs erholen sich mit kombiniert 376 Millionen Dollar für Bitcoin und Ether

Der Beitrag Krypto-ETFs erleben Kurserholung mit kombinierten 376 Millionen Dollar für Bitcoin und Ether erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach Abflüssen am Mittwoch erholten sich sowohl Bitcoin- als auch Ether-ETFs am Donnerstag mit kombinierten Zuflüssen von 376 Millionen Dollar. Bitcoin-ETFs brachten 163 Millionen Dollar ein, während Ether-ETFs mit 213 Millionen Dollar an Nettoeingängen besser abschnitten. Anlegervertrauen kehrt zurück, während Bitcoin-ETFs 163 Millionen Dollar und Ether-ETFs 213 Millionen Dollar hinzufügen. Das Blatt wendete sich am Donnerstag, [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/ Der Beitrag Krypto-ETFs erleben Kurserholung mit kombinierten 376 Millionen Dollar für Bitcoin und Ether erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach Abflüssen am Mittwoch erholten sich sowohl Bitcoin- als auch Ether-ETFs am Donnerstag mit kombinierten Zuflüssen von 376 Millionen Dollar. Bitcoin-ETFs brachten 163 Millionen Dollar ein, während Ether-ETFs mit 213 Millionen Dollar an Nettoeingängen besser abschnitten. Anlegervertrauen kehrt zurück, während Bitcoin-ETFs 163 Millionen Dollar und Ether-ETFs 213 Millionen Dollar hinzufügen. Das Blatt wendete sich am Donnerstag, [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/