Krypto-Crash steht bevor, während Privatanleger kaufen und Institutionen verkaufen

Von: CoinPedia
2025/10/03 20:37
Warum stürzt Krypto heute ab

Während der Kryptomarkt seinen jüngsten Anstieg in Richtung eines Wertes von 4,14 Billionen Dollar genießt und Bitcoin die 120.000-Dollar-Marke überschreitet, deuten klare Anzeichen darauf hin, dass eine größere Korrektur bevorsteht. 

Der prominente Krypto-Analyst TED warnt, dass Kleinanleger spät einsteigen, während institutionelle Investoren verkaufen. Dies führt in der Regel zu einem starken Rückgang, wobei Bitcoin ein Risiko eines Rückgangs von 2-3% und Altcoins bald Verluste von bis zu 10% drohen.

Kleinanleger kaufen, Institutionen verkaufen

Laut TED zeigen globale Forschungsdaten, dass Kleinanleger aggressiv kaufen und institutionelle Investoren vorsichtig sind und zu einer bärischen Haltung tendieren. 

Allein in der letzten Woche verkauften Institutionen Aktien im Wert von rund 3,6 Milliarden Dollar, und Hedgefonds stießen weitere 1,3 Milliarden Dollar ab. Im starken Kontrast dazu investierten Kleinanleger etwa 200 Millionen Dollar, was Bedenken aufwirft, dass Kleinanleger von FOMO getrieben werden. 

Institutionen verkaufen, während Kleinanleger kaufen

Daher warnt TED, dass dies "großes Geld ist, das an kleines Geld verkauft", ein klassisches Setup vor einem Markteinbruch.

Märkte handeln ohne Daten

Die Situation wird durch den anhaltenden Shutdown der US-Regierung weiter verkompliziert, der einen "Daten-Blackout" verursacht hat. Wichtige Berichte wie Arbeitslosenzahlen, Lohnlisten, Verbraucherpreisindex und Einzelhandelsumsätze sind alle ausgesetzt. 

Das bedeutet, dass Händler sich auf keine neuen Daten verlassen können und stattdessen rein auf Positionierung und Narrative handeln. Selbst die Fed, die dafür bekannt ist, "datengesteuert" zu sein, fliegt im Blindflug.

Warnsignale von Aktien und Krypto

Ein weiteres ungewöhnliches Signal kommt vom S&P 500 und VIX, die vier Tage in Folge zusammen gestiegen sind, ein seltenes Ereignis, das historisch gesehen in einer Marktkorrektur endet. 

Wenn sich dies wiederholt, könnte der S&P um bis zu 1,5% fallen, was historisch gesehen zu einem Rückgang von 2-3% für Bitcoin und einem Einbruch von 5-10% für Altcoins führt.

Bitcoin stark, aber Risiken steigen

Trotz TEDs bärischer Prognose hat Bitcoin Widerstandsfähigkeit gezeigt und ist um 12% von seinem September-Tief von 107.000 Dollar auf über 120.000 Dollar gestiegen. ETFs unterstützen ebenfalls die Nachfrage mit Zuflüssen von 2,25 Milliarden Dollar in dieser Woche. 

Auch Altcoins steigen, wobei BNB 1.108 Dollar erreicht und XRP auf 3,06 Dollar klettert, was erneut Gespräche über eine "Altseason" auslöst.

Dennoch bleibt TED vorsichtig, da er 70% in Stablecoins hält und darauf wettet, dass die Begeisterung der Kleinanleger steigt, während das Smart-Money möglicherweise bereits aussteigt, was die Bühne für eine scharfe Korrektur bereiten könnte.

