Crypto.com geht Partnerschaft mit Sharps Technology ein, um ein 400 Millionen Dollar Solana-Treasury zu verwalten, was die institutionelle Akzeptanz, Liquidität, Sicherheit und das Wachstum des Blockchain-Ökosystems fördert. Sharps Technology Inc. (STSS) ist eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com eingegangen, um sein Solana-Treasury im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar zu verwalten. Es hält derzeit über 2 Millionen SOL-Token, wobei der Vermögenswert 200 Dollar übersteigt.

Crypto.com verwaltet 400 Mio. $ Solana-Treasury für Sharps Technology

Von: LiveBitcoinNews
2025/09/30 07:00
Crypto.com geht Partnerschaft mit Sharps Technology ein, um 400 Millionen Dollar Solana-Treasury zu verwalten, was die institutionelle Akzeptanz, Liquidität, Sicherheit und das Wachstum des Blockchain-Ökosystems fördert.

Sharps Technology Inc. (STSS) ist eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com eingegangen, um sein Solana-Treasury im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar zu verwalten. Es hält derzeit über 2 Millionen SOL-Token, wobei der Vermögenswert 200 Dollar übersteigt. Validiert durch eine Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Treasury-Renditen zu maximieren, SOL-basierte Liquidität zu erhöhen und die institutionelle Akzeptanz der Blockchain voranzutreiben.

Crypto.com sichert Treasury-Management

Laut Pressemitteilungen wird STSS die institutionelle Verwahrungslösung und den Over-the-Counter(OTC)-Handel von Crypto.com für seine Solana-Bestände nutzen. Diese Dienstleistungen umfassen sichere Asset-Speicherung, diskrete Handelsausführung und direkten Zugang zu Liquidität. Durch Investitionen in Solana-Projekte zielt STSS darauf ab, Rendite zu generieren und dem Blockchain-Netzwerk Liquidität bereitzustellen.

Die Partnerschaft unterstreicht den zunehmenden Trend zur Einbeziehung eines formellen Treasury-Managements für digitale Vermögenswerte durch Unternehmenseinheiten. Crypto.com bietet etablierte Infrastruktur sowie risikomanagierte Verwahrung und Ausführungstools, beides auf institutionellem Niveau. Sharps Technology betrachtet dies als Gelegenheit, sein Treasury effektiver in das Solana-Ökosystem zu integrieren und dezentralisierte Finanzierungsmöglichkeiten voranzutreiben.

STSS-Führungskräfte betrachten dies als finanzielle und strategische Zusammenarbeit. Durch die Zuweisung eines Teils seines 400 Millionen Dollar Solana-Treasury zur Ökosystementwicklung zielt das Unternehmen darauf ab, Entwickler, Liquiditätsanbieter und neuartige dezentrale Applikationen (DApps) zu stärken. Die Plattform von Crypto.com wird als operative Basis von STSS dienen, die eine sichere Teilnahme an wichtigen Plänen der Solana-Blockchain ermöglicht.

Solana Treasury-Push signalisiert steigendes institutionelles Interesse

Eric Anziani, Präsident und Chief Operating Officer von Crypto.com, sagte, dass STSS eine ehrgeizige Vision für seine Treasury-Strategie hat. Er bemerkte, dass die Infrastruktur von Crypto.com darauf ausgelegt ist, die Bedürfnisse von Institutionen zu erfüllen und die für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte erforderliche Skalierung, Compliance und Sicherheit zu bieten. Sie weisen darauf hin, dass diese Partnerschaft ein Beispiel für eine größere Bewegung im institutionellen Investment ist, die eine traditionellere Finanzmentalität für Blockchain-Investitionen übernimmt.

Branchenbeobachter sagen, dass die Transaktion die wachsende institutionelle Nachfrage nach Solana zeigt, die immer noch mit einem Aufschlag gehandelt wird. Durch die Kombination von Treasury-Strategien und Ökosystem-Beteiligung geht STSS mit gutem Beispiel voran, wie Unternehmenskapital zur Förderung des Blockchain-Wachstums eingesetzt werden kann. Darüber hinaus stärkt die Rolle von Crypto.com die Rolle der Verwahrer als wesentliche Ermöglicher einer nachhaltigen Akzeptanz.

Der Schritt hat auch anderswo Auswirkungen. Da Unternehmen weiterhin Blockchain-Treasury-Optionen prüfen, könnte eine Zusammenarbeit dieser Art dazu beitragen, digitale Vermögenswerte in den Mainstream zu bringen. Anlegervertrauen – größere Liquidität, höhere Sicherheitsstandards und Aufbau von Verwahrungsstrukturen.

Für Solana ist die Zusammenarbeit ein weiterer Schritt zur Stärkung des Ökosystems nach der Volatilität. Die Einbringung von Treasury in Native-Projekte schafft das Potenzial für mehr Liquiditätspools und Aktivitäten von Unternehmensakteure. Wenn diese Ansätze in verschiedenen Institutionen repliziert werden können, können sie Solanas Position als Stütze im dezentralen Finanzwesen weiter festigen.

Zusammenfassend markiert die Partnerschaft zwischen Crypto.com und STSS einen wichtigen Schritt bei der Integration institutioneller Finanzpraktiken mit den Technologien der Blockchain. Mit einem professionell verwahrten Solana-Treasury von 400 Millionen Dollar repräsentiert die Initiative ein reifendes Krypto-Ökosystem, in dem Unternehmens-Treasuries und dezentrale Ökosysteme zusammenkommen. Darüber hinaus könnte diese kombinierte Garantie-, Renditeerzeugungs- und Liquiditätsverstärkungsfähigkeit der erste Schritt in Richtung eines größeren Eintritts von institutionellem Kapital in digitale Märkte sein.

Der Beitrag Crypto.com verwaltet 400 Millionen Dollar Solana-Treasury für Sharps Technology erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

