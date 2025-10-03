Crypto.com verbündet sich mit SOL Strategies zur Erweiterung der Custody-Lösungen

TLDR

Krypto.com geht Partnerschaft mit SOL Strategies ein, um Zugang zu Solana-Validatoren zu bieten.

Die Partnerschaft erweitert die Treasury-Obhut und Validator-Dienste von SOL Strategies.

Krypto.com Obhut wird nun institutionelle Dienste für Solana-Assets anbieten.

Die Zusammenarbeit spiegelt die wachsende Nachfrage nach sicheren und konformen Krypto-Diensten wider.

Die Krypto-Börse Krypto.com ist eine strategische Partnerschaft mit SOL Strategies Inc. (Nasdaq: STKE) eingegangen, einem börsennotierten kanadischen Unternehmen, das sich auf die Solana-Blockchain konzentriert. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Geschäftstätigkeit beider Unternehmen zu stärken, indem die institutionellen Angebote von Solana verbessert werden, insbesondere in Bezug auf Treasury-Obhut und Validator-Dienste.

Die Zusammenarbeit wird SOL Strategies ermöglichen, seine Geschäftstätigkeit zu diversifizieren, indem es Krypto.com Obhut für einen Teil seiner digitalen Asset-Treasury nutzt. Darüber hinaus wird SOL Strategies seine Validator-Dienste auf Unternehmensebene in die Obhut-Plattform von Krypto.com integrieren. Dies wird den institutionellen Kunden von Krypto.com Zugang zur Solana-Validator-Infrastruktur verschaffen und gleichzeitig das Treasury-Management von SOL Strategies stärken.

Verbesserte Obhut-Lösungen für Solana-Assets

Im Rahmen der Vereinbarung wird SOL Strategies Krypto.com Obhut nutzen, um einen Teil seiner auf Solana basierenden digitalen Assets zu sichern. Krypto.com Obhut ist ein Service auf institutionellem Niveau, der für berechtigte Institutionen und vermögende Kunden konzipiert ist. Die Plattform bietet eine sichere End-to-End-Lösung, die Sicherheit und Compliance bei der Speicherung digitaler Assets gewährleistet.

Eric Anziani, Präsident und COO von Krypto.com, betonte die Notwendigkeit für börsennotierte Unternehmen, sichere und konforme digitale Asset-Treasuries aufzubauen.

"Öffentliche Unternehmen, die ihre digitale Asset-Treasury aufbauen, benötigen eine sichere und konforme Obhut-Lösung und zuverlässige Staking-Optionen", sagte er. Diese Partnerschaft wird eine vertrauenswürdige Obhut-Lösung für SOL Strategies bieten und die Rolle von Krypto.com im institutionellen Krypto-Markt weiter festigen.

Solana-Validator-Dienste in die Krypto.com-Plattform integriert

Zusätzlich zur Erweiterung seiner Obhut-Dienste wird SOL Strategies seine Solana-Validator-Dienste in die Plattform von Krypto.com integrieren. Dieser Schritt wird es den institutionellen Kunden von Krypto.com ermöglichen, Zugang zu Staking-Optionen und Validator-Infrastruktur für Solana-Assets zu erhalten.

Michael Hubbard, Interims-CEO von SOL Strategies, merkte an, dass diese Zusammenarbeit ihre Position als führender Anbieter von Solana-Infrastruktur bestätigt.

Diese Integration entspricht dem breiteren Trend des wachsenden institutionellen Interesses an Solana-basierten Assets und Dienstleistungen. Sie unterstreicht auch die zunehmende Nachfrage nach Cross-chain Interoperabilität und tokenisierten Finanzprodukten, die dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen verbinden.

Ein Schritt in Richtung breiterer institutioneller Akzeptanz

Diese Partnerschaft ist ein Spiegelbild der steigenden Nachfrage nach robusten, skalierbaren Lösungen im Kryptowährungs-Ökosystem, insbesondere für institutionelle Kunden. Durch die Kombination ihrer Expertise im Asset Management positionieren sich Krypto.com und SOL Strategies als Schlüsselakteure im schnell wachsenden Blockchain-Infrastrukturbereich.

Die Zusammenarbeit veranschaulicht auch das Potenzial für weiteres Wachstum im Solana-Ökosystem. Mit der Ergänzung von Validator-Diensten auf institutionellem Niveau und vertrauenswürdigen Obhut-Lösungen zielt die Partnerschaft darauf ab, die wachsende Akzeptanz von Solana für Blockchain-Lösungen auf Unternehmensebene zu unterstützen. Dies steht im Einklang mit breiteren Branchentrends, die sich auf sichere, transparente und konforme Lösungen für Asset Management und Staking-Dienste konzentrieren.

Mit der Entfaltung der Partnerschaft zwischen Krypto.com und SOL Strategies wird erwartet, dass mehr institutionelle Akteure Zugang zur Solana-Blockchain suchen werden, wodurch ihre Rolle in der breiteren Krypto-Wirtschaft erweitert wird.

Der Beitrag Krypto.com schließt sich mit SOL Strategies zusammen, um Obhut-Lösungen zu erweitern erschien zuerst auf CoinCentral.