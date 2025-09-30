Cronos kooperiert mit AWS, um die institutionelle Einführung von Tokenisierung und RWAs voranzutreiben

Cronos ist eine Partnerschaft mit Amazon Web Services eingegangen, um Institutionen und Entwicklern sichere, skalierbare Tools für Blockchain-Tokenisierung und RWA-Anwendungen bereitzustellen.

Zusammenfassung Die Zusammenarbeit bietet Entwicklern und Institutionen Zugang zu Cronos-Daten über AWS Public Blockchain Data sowie bis zu 100.000 $ in AWS-Guthaben für ausgewählte Projekte.

Die Partnerschaft folgt auf die kürzlich enthüllte Roadmap von Cronos für 2025–2026, die darauf abzielt, Cronos zu einer führenden Plattform für Tokenisierung zu machen.

Cronos (CRO) hat eine strategische Partnerschaft mit AWS angekündigt, die darauf abzielt, den institutionellen Zugang zu Blockchain-basierter Tokenisierung und realen Vermögenswerten (RWA) zu erweitern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Cronos-Daten und -Infrastruktur über AWS Public Blockchain Data verfügbar gemacht, wodurch Entwicklern und Finanzinstitutionen ein sicherer, skalierbarer Zugang zu Blockchain-Informationen und Analysetools geboten wird.

Die Partnerschaft soll Unternehmen in die Lage versetzen, Arbeitsabläufe und Berichterstattung zu optimieren und gleichzeitig fortschrittliche Analysen und KI-gesteuerte Finanzanwendungen zu ermöglichen. Ausgewählte Entwickler, die auf Cronos aufbauen, erhalten außerdem die Möglichkeit, bis zu 100.000 $ in AWS-Guthaben zu erhalten, um Projekte in der Frühphase zu unterstützen, die sich auf Tokenisierungsplattformen, DeFi-Protokolle und KI-gesteuerte Anwendungen konzentrieren.

"Durch die Nutzung der robusten Sicherheitskontrollen und Compliance-Frameworks von AWS zusammen mit der Blockchain-Technologie von Cronos ermöglichen wir sowohl innovativen Startups als auch etablierten Institutionen, Tokenisierungslösungen zu entwickeln, die den höchsten Standards für Sicherheit und regulatorische Anforderungen entsprechen", sagte AWS.

Cronos treibt Roadmap mit AWS-Partnerschaft voran

Die AWS-Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der kürzlich enthüllten Roadmap von Cronos für 2025–2026, die darauf abzielt, das Ökosystem als bevorzugte Blockchain für institutionelle Akzeptanz und tokenisierte Finanzen zu positionieren. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Einführung einer speziell entwickelten Tokenisierungsplattform für Aktien, Rohstoffe, Versicherungen, Immobilien und andere reale Vermögenswerte (RWA), zusammen mit Bemühungen, DeFi-Dienste auf über 150 Millionen Nutzer über Crypto.com zu erweitern. Darüber hinaus hebt die Roadmap die steigende institutionelle Nachfrage nach CRO durch ETF-Listings und Treasury-Integrationen hervor.

Laut der heutigen Ankündigung hat Cronos bereits mit der Umsetzung dieser Vision begonnen und Netzwerk-Upgrades implementiert, die Blockzeiten zehnmal schneller machen – 0,5 Sekunden pro Block – und die Gasgebühren um den Faktor zehn reduzieren, was zu einem Anstieg der täglichen Transaktionen um 400 % führt. Mit Blick auf die Zukunft strebt die Plattform an, bis zum nächsten Jahr 10 Milliarden $ in tokenisierten Vermögenswerten einzusetzen und 20 Millionen Nutzer in zentralisierten und dezentralisierten Finanzen zu haben.

"Cronos ist einzigartig positioniert mit der Verteilung über Crypto.com, der in CRO verankerten Liquidität und einer Roadmap, die Tokenisierung und KI in einem interoperablen System verbindet. Der Aufbau auf AWS erweitert diese Grundlage und bietet Institutionen einen sicheren, skalierbaren Weg, um traditionelle und dezentralisierte Finanzen zu verbinden", sagte Mirko Zhao, Leiter von Cronos Labs.