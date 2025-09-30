BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Cronos ist eine Partnerschaft mit Amazon Web Services eingegangen, um Institutionen und Entwicklern sichere, skalierbare Tools für Blockchain-Tokenisierung und RWA-Anwendungen bereitzustellen. Cronos (CRO) hat eine strategische Partnerschaft mit AWS angekündigt, die darauf abzielt, den institutionellen Zugang zur blockchain-basierten Tokenisierung zu erweitern und...Cronos ist eine Partnerschaft mit Amazon Web Services eingegangen, um Institutionen und Entwicklern sichere, skalierbare Tools für Blockchain-Tokenisierung und RWA-Anwendungen bereitzustellen. Cronos (CRO) hat eine strategische Partnerschaft mit AWS angekündigt, die darauf abzielt, den institutionellen Zugang zur blockchain-basierten Tokenisierung zu erweitern und...

Cronos kooperiert mit AWS, um die institutionelle Einführung von Tokenisierung und RWAs voranzutreiben

Von: Crypto.news
2025/09/30 20:26
Allo
RWA$0.004543+1.13%
Cronos
CRO$0.13188+5.32%

Cronos ist eine Partnerschaft mit Amazon Web Services eingegangen, um Institutionen und Entwicklern sichere, skalierbare Tools für Blockchain-Tokenisierung und RWA-Anwendungen bereitzustellen.

Zusammenfassung
  • Die Zusammenarbeit bietet Entwicklern und Institutionen Zugang zu Cronos-Daten über AWS Public Blockchain Data sowie bis zu 100.000 $ in AWS-Guthaben für ausgewählte Projekte.
  • Die Partnerschaft folgt auf die kürzlich enthüllte Roadmap von Cronos für 2025–2026, die darauf abzielt, Cronos zu einer führenden Plattform für Tokenisierung zu machen.

Cronos (CRO) hat eine strategische Partnerschaft mit AWS angekündigt, die darauf abzielt, den institutionellen Zugang zu Blockchain-basierter Tokenisierung und realen Vermögenswerten (RWA) zu erweitern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Cronos-Daten und -Infrastruktur über AWS Public Blockchain Data verfügbar gemacht, wodurch Entwicklern und Finanzinstitutionen ein sicherer, skalierbarer Zugang zu Blockchain-Informationen und Analysetools geboten wird.

Die Partnerschaft soll Unternehmen in die Lage versetzen, Arbeitsabläufe und Berichterstattung zu optimieren und gleichzeitig fortschrittliche Analysen und KI-gesteuerte Finanzanwendungen zu ermöglichen. Ausgewählte Entwickler, die auf Cronos aufbauen, erhalten außerdem die Möglichkeit, bis zu 100.000 $ in AWS-Guthaben zu erhalten, um Projekte in der Frühphase zu unterstützen, die sich auf Tokenisierungsplattformen, DeFi-Protokolle und KI-gesteuerte Anwendungen konzentrieren.

"Durch die Nutzung der robusten Sicherheitskontrollen und Compliance-Frameworks von AWS zusammen mit der Blockchain-Technologie von Cronos ermöglichen wir sowohl innovativen Startups als auch etablierten Institutionen, Tokenisierungslösungen zu entwickeln, die den höchsten Standards für Sicherheit und regulatorische Anforderungen entsprechen", sagte AWS.

Cronos treibt Roadmap mit AWS-Partnerschaft voran

Die AWS-Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der kürzlich enthüllten Roadmap von Cronos für 2025–2026, die darauf abzielt, das Ökosystem als bevorzugte Blockchain für institutionelle Akzeptanz und tokenisierte Finanzen zu positionieren. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Einführung einer speziell entwickelten Tokenisierungsplattform für Aktien, Rohstoffe, Versicherungen, Immobilien und andere reale Vermögenswerte (RWA), zusammen mit Bemühungen, DeFi-Dienste auf über 150 Millionen Nutzer über Crypto.com zu erweitern. Darüber hinaus hebt die Roadmap die steigende institutionelle Nachfrage nach CRO durch ETF-Listings und Treasury-Integrationen hervor.

Laut der heutigen Ankündigung hat Cronos bereits mit der Umsetzung dieser Vision begonnen und Netzwerk-Upgrades implementiert, die Blockzeiten zehnmal schneller machen – 0,5 Sekunden pro Block – und die Gasgebühren um den Faktor zehn reduzieren, was zu einem Anstieg der täglichen Transaktionen um 400 % führt. Mit Blick auf die Zukunft strebt die Plattform an, bis zum nächsten Jahr 10 Milliarden $ in tokenisierten Vermögenswerten einzusetzen und 20 Millionen Nutzer in zentralisierten und dezentralisierten Finanzen zu haben.

"Cronos ist einzigartig positioniert mit der Verteilung über Crypto.com, der in CRO verankerten Liquidität und einer Roadmap, die Tokenisierung und KI in einem interoperablen System verbindet. Der Aufbau auf AWS erweitert diese Grundlage und bietet Institutionen einen sicheren, skalierbaren Weg, um traditionelle und dezentralisierte Finanzen zu verbinden", sagte Mirko Zhao, Leiter von Cronos Labs.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,371.94
$106,371.94$106,371.94

+2.51%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,644.96
$3,644.96$3,644.96

+3.67%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.69
$167.69$167.69

+3.17%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4213
$2.4213$2.4213

+4.54%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18306
$0.18306$0.18306

+2.79%