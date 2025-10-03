BörseDEX+
Der Beitrag "Könnte bald jeder Dollar ein Stablecoin sein? Tether-CEO sagt voraus, dass Fiat bis 2030 digital wird" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News. Stablecoins wachsen rapide und fordern das traditionelle Finanzsystem heraus, indem sie schnellere und effizientere Wege bieten, Geld zu bewegen. Sie ziehen nun die Aufmerksamkeit großer Institutionen auf sich, und Experten sagen voraus, dass ihre Rolle im globalen Finanzsystem weiter zunehmen wird. Alles Fiat könnte zu Stablecoins werden. Auf der Token 2049-Veranstaltung in Singapur sagte Tether-Mitgründer Reeve ...

Könnte jeder Dollar bald ein Stablecoin sein? Tether-CEO sagt voraus, dass Fiat bis 2030 digital wird

Von: CoinPedia
2025/10/03 17:33
Tether launches USAT with Rumble

Der Beitrag "Könnte bald jeder Dollar ein Stablecoin sein? Tether-CEO sagt voraus, dass Fiat bis 2030 digital wird" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Stablecoins wachsen rasant und fordern traditionelle Finanzen heraus, indem sie schnellere und effizientere Wege bieten, Geld zu bewegen. Sie ziehen nun die Aufmerksamkeit großer Institutionen auf sich, und Experten sagen voraus, dass ihre Rolle im globalen Finanzsystem weiter wachsen wird.

Alle Fiat-Währungen könnten zu Stablecoins werden 

Auf der Token 2049-Veranstaltung in Singapur sagte Tether-Mitgründer Reeve Collins, dass er erwartet, dass jede Fiat-Währung bis 2030 zu einem Stablecoin wird.

 "Selbst Fiat-Währung wird ein Stablecoin sein. Es wird einfach Dollar, Euro oder Yen genannt werden", sagte Collins.

Er erklärte, dass Stablecoins im Wesentlichen digitale Versionen bestehender Fiat-Währungen sind, die auf Blockchain-Schienen laufen. Bis 2030 erwartet er, dass dieser Wandel abgeschlossen sein wird.

Stablecoins werden Geldüberweisungen dominieren

Collins sieht voraus, dass Stablecoins in den nächsten fünf Jahren zur dominierenden Art der Geldbewegung werden, da tokenisierte Vermögenswerte klare Vorteile gegenüber traditionellen Systemen bieten.

Er glaubt, dass eine der bedeutendsten Entwicklungen für Krypto in diesem Jahr die positivere Haltung der US-Regierung gegenüber dem Sektor war. Diese Änderung hat "die Schleusen geöffnet", wobei Banken und Institutionen sich beeilen, Blockchain und Stablecoins zu erforschen. 

Collins sagte, tokenisierte Vermögenswerte seien leichter zu bewegen, transparenter und könnten bessere Renditen als reguläre Vermögenswerte bieten. Er wies auch auf die Risiken hin, vollständig on-chain zu gehen, einschließlich Schwachstellen in Blockchain-Brücken, Smart-Contracts und Wallets, fügte aber hinzu, dass sich die Sicherheit stetig verbessert.

Das größere Bild: Alle Vermögenswerte könnten on-chain gehen

Collins ist nicht der Einzige mit dieser Ansicht. Coinbase-CEO Brian Armstrong sagt ebenfalls voraus, dass alle Vermögenswerte schließlich auf die Blockchain wandern werden. Diese Verschiebung könnte Finanztransaktionen schneller, billiger und effizienter machen und das gesamte Finanzsystem transformieren.

Stablecoin-Markt überschreitet 300 Milliarden Dollar

Der Zeitpunkt dieser Vorhersagen ist bedeutsam. 

Der Stablecoin-Markt hat einen neuen Meilenstein erreicht und zum ersten Mal eine Gesamtkapitalisierung von 300 Milliarden Dollar überschritten. 

Tethers USDT führt mit einer Marktkapitalisierung von über 176 Milliarden Dollar, gefolgt von Circles USDC mit 74,3 Milliarden Dollar und Ethenas USDe mit 14,8 Milliarden Dollar. 

Die Citigroup hat nun ihre Stablecoin-Marktprognose aktualisiert und sagt eine Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen Dollar bis 2030 in einem Basisszenario voraus, wobei ein optimistischer "Bullenfall" 4 Billionen Dollar erreichen könnte.

Der Aufstieg der Stablecoins erfolgt inmitten einer breiteren Erholung des Kryptomarktes, wobei Bitcoin kürzlich in Richtung 120.000 Dollar kletterte, mit einem Anstieg von über 9% in der vergangenen Woche, während wichtige Altcoins in dieser Woche zweistellige Gewinne verzeichneten.

Auswirkungen jenseits von Krypto

Der Defi- und Krypto-Analyst Patrick Scott stellte fest, dass das schnelle Wachstum von Stablecoins breitere wirtschaftliche Auswirkungen jenseits von Krypto hat. Er erklärt, dass die meisten Stablecoins durch US-Staatsanleihen gedeckt sind. Gleichzeitig werden viele Stablecoins größtenteils außerhalb der USA verwendet, was einen neuen Vertriebskanal für den Dollar schafft.

Zusammen, so stellt er fest, fügen Stablecoins Hunderte von Milliarden an zusätzlicher Nachfrage nach T-Bills hinzu.

