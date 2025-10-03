Könnte Bitcoin bis zum Jahresende eine erstaunliche Höhe erreichen?

Der Beitrag "Könnte Bitcoin bis zum Jahresende einen erstaunlichen Höchststand erreichen?" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die zweite Jahreshälfte bringt einen beeindruckenden potenziellen Meilenstein für Bitcoin, da Prognosen darauf hindeuten, dass die Kryptowährung sich 200.000 $ nähern könnte, angetrieben durch die seit Juli steigende Nachfrage. Die neuesten Erkenntnisse von CryptoQuant zeigen einen signifikanten Anstieg der Bitcoin-Nachfrage, die um etwa 62.000 BTC pro Monat zunimmt, was an das Wachstum erinnert, das in vergangenen vierten Quartalen beobachtet wurde. Weiterlesen: Könnte Bitcoin bis zum Jahresende einen erstaunlichen Höchststand erreichen? Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/could-bitcoin-hit-an-astounding-high-by-year-end Der Beitrag "Könnte Bitcoin bis zum Jahresende einen erstaunlichen Höchststand erreichen?" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die zweite Jahreshälfte bringt einen beeindruckenden potenziellen Meilenstein für Bitcoin, da Prognosen darauf hindeuten, dass die Kryptowährung sich 200.000 $ nähern könnte, angetrieben durch die seit Juli steigende Nachfrage. Die neuesten Erkenntnisse von CryptoQuant zeigen einen signifikanten Anstieg der Bitcoin-Nachfrage, die um etwa 62.000 BTC pro Monat zunimmt, was an das Wachstum erinnert, das in vergangenen vierten Quartalen beobachtet wurde. Weiterlesen: Könnte Bitcoin bis zum Jahresende einen erstaunlichen Höchststand erreichen? Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/could-bitcoin-hit-an-astounding-high-by-year-end