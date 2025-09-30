COTI führt COTI Earn ein; 12,5 Millionen $COTI für die Genesis-Saison bereitgestellt

COTI hat gerade etwas eingeführt, das sich viel mehr wie ein Treueprogramm anfühlt, das für Menschen und nicht für Tabellen entwickelt wurde. Das Unternehmen hat diese Woche COTI Earn gestartet, seine neue Treueplattform, und Season 001, Genesis, kommt mit 12,5 Millionen $COTI, die für Belohnungen bereitgestellt wurden.

Anstatt des üblichen einmaligen Airdrops oder Gewinnspiels, das nur Anmeldungen belohnt und sonst nichts, bezahlt COTI Earn Menschen für tatsächliche Aktivitäten, die dem Netzwerk helfen: Halten, Handel, Freunde vermitteln, Lernen und sogar mit der Community chatten. Diese Aktionen werden zu Token Points oder TPs, die täglich On-Chain geminted werden und direkt in den Wallets der Benutzer landen.

"COTI Earn wurde entwickelt, um echte Benutzer und echte Beiträge zum Ökosystem anzuerkennen", sagte Shahaf Bar-Geffen, CEO von COTI. "Mit zunehmender On-Chain Aktivität müssen sich Treueplattformen weiterentwickeln, um von Natur aus transparent, fair und belohnend zu sein. Plattformen, die auf oberflächlichen Metriken basieren, werden einfach nicht die Zeit überdauern."

Es ist eine ansprechende Aussage, weil das Produkt versucht, sie zu untermauern; die Belohnungen sind keine gesperrten Token, die man nicht anfassen kann. TPs sind liquide, On-Chain und sofort verfügbar. Der Einstieg ist so einfach wie das Verbinden einer Wallet auf earn.coti.io. Wenn du unterstützte Vermögenswerte hältst, wie wrapped ETH (wETH), wrapped BTC (wBTC), USDC-e im COTI Network oder COTI und gCOTI im Treasury, beginnst du automatisch zu verdienen.

Je mehr du tust, desto mehr verdienst du: Handel auf Partnerplattformen wie PriveX und Carbon DeFi, Beantwortung von Quizfragen, Beitritt zu sozialen Kanälen oder Vermittlung von Freunden – all das steigert deine TP-Ausbeute. COTI hat auch eine Hyperlane Nexus Brücke eingerichtet, um es den Menschen zu erleichtern, Vermögenswerte zu bewegen und mit der Teilnahme zu beginnen, sodass das Onboarding keine Plackerei ist.

Privacy-first Infrastruktur für Web3

Was COTI Earn anders anfühlen lässt, abgesehen vom täglichen Minting-Mechanismus, ist, dass es explizit mit COTIs größerer Mission verbunden ist: Privacy-first Infrastruktur für Web3. Das Team argumentiert, dass öffentliche Ledger es Institutionen und Unternehmen erschweren, Blockchain im großen Maßstab zu übernehmen, da standardmäßig alles über Wallets und Transaktionen sichtbar ist.

COTIs Privacy-Layer, der laut eigenen Angaben auf Ethereum und mehr als 70 Chains live ist, verwendet einen kryptografischen Ansatz namens Garbled Circuits, um private On-Chain-Berechnungen zu ermöglichen, ohne die Kompatibilität zu beeinträchtigen oder die Kosten in die Höhe zu treiben. Diese Fähigkeit, so das Unternehmen, öffnet die Tür zu privaten Stablecoins und Zahlungen, vertraulichem DeFi, Tokenisierung von realen Vermögenswerten und sogar zur Zusammenarbeit mit Regierungen und Zentralbanken.

Season 001 setzt auf ein gamifiziertes, saisonales Modell: neue Missionen, frische Drops und Abzeichen für frühe oder aktive Benutzer sowie Bestenlisten für Menschen, die einen kleinen freundlichen Wettbewerb mögen. Die Idee ist, anhaltendes Engagement zu belohnen, anstatt nur einmal Token zu verteilen und zu hoffen, dass die Leute bleiben. Es ist eine kleine, aber bedeutsame Verschiebung in der Funktionsweise von Treueprogrammen in der Kryptowelt, mehr wie eine lebendige Belohnungsmaschine und weniger wie Marketing-Konfetti.

Wenn du bereits in der COTI-Umlaufbahn bist oder neugierig auf private, programmierbare Finanzen bist, gibt dir COTI Earn einen Grund, einzusteigen und zu verdienen. Wenn nichts anderes, ist es eine sauberere, transparentere Interpretation eines müden Klischees: Loyalität, die tatsächlich Beiträge belohnt. Um es selbst auszuprobieren, verbinde deine Wallet auf earn.coti.io und sieh, welche Missionen für dich am sinnvollsten sind.