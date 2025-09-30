BörseDEX+
COTI startet Treueplattform mit 12,5 Mio. Token-Belohnungen für die erste Saison

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:09
COTI hat COTI Earn eingeführt, die offizielle Loyalitätsplattform seines Ökosystems, wobei die erste Saison (genannt Genesis) jetzt live ist und 12,5 Millionen COTI-Token als Belohnungen verteilt.

Im Gegensatz zu traditionellen Token-Airdrops verwandelt das Programm jede Benutzerinteraktion in Token Points (TPs), die täglich On-Chain gemünzt und direkt in die Wallets der Benutzer eingezahlt werden. Aktionen wie das Halten und Handeln von Vermögenswerten, das Vermitteln neuer Teilnehmer oder die Teilnahme an Community-Aktivitäten sind alle berechtigt.

Wie Benutzer teilnehmen können

Benutzer können ihre Wallets mit earn.coti.io verbinden, um mit dem Verdienen zu beginnen. Das Halten unterstützter Vermögenswerte, einschließlich wETH, wBTC und USDC-e im COTI-Netzwerk oder COTI und gCOTI im Treasury, sammelt automatisch Belohnungen an. 

Zusätzliche Aktivitäten wie der Handel auf PriveX oder Carbon DeFi, das Absolvieren von Quizzen und der Beitritt zu sozialen Kanälen tragen ebenfalls dazu bei.

Token Points sind liquide, On-Chain und werden täglich verteilt, wobei saisonale Missionen, Abzeichen und Bestenlisten weitere Anreize bieten. Ein Bridging-Prozess über Hyperlane Nexus erleichtert das Onboarding in das COTI-Ökosystem.

Grundlegende Datenschutzinfrastruktur für Web3

Die Einführung von COTI Earn baut auf der Rolle des Projekts als Blockchain-Infrastrukturschicht mit Datenschutz als Priorität auf, die bereits auf Ethereum (ETH) und mehr als 70 anderen Chains eingesetzt wird. Sein System, das von verschlüsselten Schaltkreisen angetrieben wird, ermöglicht On-Chain private Berechnungen ohne Kompromisse bei Leistung, Kosten oder Kompatibilität.

COTIs programmierbarer Datenschutz unterstützt mehrere Sektoren, mit bereits bestehenden Partnerschaften für:

  • Private Stablecoins und Zahlungen: MetaMask, MyEtherWallet, Cardano, IOG;
  • Vertrauliches DeFi: PriveX, Bancor, Carbon DeFi;
  • RWAs und Tokenisierung: Plume, Tokenized Asset Coalition;
  • Regierung und CBDCs: Europäische Zentralbank und Bank of Israel.

Titelbild über Shutterstock. 

Quelle: https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/

