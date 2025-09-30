COTI startet Treueplattform mit 12,5 Mio. Token-Belohnungen für die erste Saison

Der Beitrag COTI startet Loyalitätsplattform mit 12,5 Millionen Token-Belohnungen für die erste Saison erschien auf BitcoinEthereumNews.com. COTI hat COTI Earn eingeführt, die offizielle Loyalitätsplattform seines Ökosystems, wobei die erste Saison (genannt Genesis) jetzt live ist und 12,5 Millionen COTI-Token als Belohnungen verteilt. Anders als bei traditionellen Airdrops verwandelt das Programm jede Benutzerinteraktion in Token Points (TPs), die täglich On-Chain geminted und direkt in die Benutzer-Wallets eingezahlt werden. Aktionen wie das Halten und Handeln von Vermögenswerten, das Vermitteln neuer Teilnehmer oder die Beteiligung an Community-Aktivitäten sind alle berechtigt. "COTI Earn wurde entwickelt, um echte Benutzer und echte Beiträge zum Ökosystem anzuerkennen", sagte Shahaf Bar-Geffen, CEO von COTI. "Mit zunehmender On-Chain-Aktivität müssen sich Loyalitätsplattformen weiterentwickeln, um von Natur aus transparent, fair und belohnend zu sein. Plattformen, die auf Eitelkeitsmetriken laufen, werden einfach nicht die Probe der Zeit bestehen" Wie Benutzer teilnehmen können Benutzer können ihre Wallets mit earn.coti.io verbinden, um mit dem Verdienen zu beginnen. Das Halten unterstützter Vermögenswerte, einschließlich wETH, wBTC und USDC-e im COTI-Netzwerk oder COTI und gCOTI im Treasury, sammelt automatisch Belohnungen an. Zusätzliche Aktivitäten wie der Handel auf PriveX oder Carbon DeFi, das Absolvieren von Quizzen und das Beitreten zu sozialen Kanälen tragen ebenfalls dazu bei. Token Points sind liquide, On-Chain und werden täglich verteilt, wobei saisonale Missionen, Abzeichen und Bestenlisten weitere Anreize bieten. Ein Bridging-Prozess über Hyperlane Nexus erleichtert das Onboarding in das COTI-Ökosystem. Grundlegende Datenschutzinfrastruktur für Web3 Die Einführung von COTI Earn baut auf der Rolle des Projekts als Blockchain-Infrastrukturschicht mit Datenschutz-Priorität auf, die bereits auf Ethereum (ETH) und mehr als 70 anderen Chains eingesetzt wird. Sein System, das von verschlüsselten Schaltkreisen angetrieben wird, ermöglicht private On-Chain-Berechnungen ohne Kompromisse bei Leistung, Kosten oder Kompatibilität. COTIs programmierbarer Datenschutz unterstützt mehrere Sektoren, mit bereits bestehenden Partnerschaften für: Private Stablecoins und Zahlungen: MetaMask, MyEtherWallet, Cardano, IOG; Vertrauliches DeFi: PriveX, Bancor, Carbon DeFi; RWAs und Tokenisierung: Plume, Tokenized Asset Coalition; Regierung und CBDCs: Europäische Zentralbank und Bank of Israel. Ausgewähltes Bild über Shutterstock. Grundlegende Datenschutzinfrastruktur für Web3 Die Einführung von COTI Earn baut auf der Rolle des Projekts als Blockchain-Infrastrukturschicht mit Datenschutz-Priorität auf, die bereits auf Ethereum (ETH) und mehr als 70 anderen Chains eingesetzt wird. Sein System, das von verschlüsselten Schaltkreisen angetrieben wird, ermöglicht private On-Chain-Berechnungen ohne Kompromisse bei Leistung, Kosten oder Kompatibilität. COTIs programmierbarer Datenschutz unterstützt mehrere Sektoren, mit bereits bestehenden Partnerschaften für: Private Stablecoins und Zahlungen: MetaMask, MyEtherWallet, Cardano, IOG; Vertrauliches DeFi: PriveX, Bancor, Carbon DeFi; RWAs und Tokenisierung: Plume, Tokenized Asset Coalition; Regierung und CBDCs: Europäische Zentralbank und Bank of Israel. Ausgewähltes Bild über Shutterstock. Quelle: https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/