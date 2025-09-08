Korrigiert auf nahezu 1,3800, da Wetten auf Fed-Zinssenkungen den US-Dollar belasten

USD/CAD fällt auf etwa 1,3800, nachdem die fünftägige Gewinnserie nicht fortgesetzt werden konnte.

Händler scheinen zuversichtlich, dass die Fed die Zinssätze in der Sitzung im September senken wird.

Kanadische Arbeitgeber entließen im August 65,5K Arbeitnehmer.

Das USD/CAD-Paar zieht sich zu Beginn der Woche auf etwa 1,3800 von seinem am Freitag erreichten Wochenhoch von 1,3855 zurück. Dem Loonie-Paar gelingt es nicht, seine fünftägige Gewinnserie fortzusetzen, da der US-Dollar unter Verkaufsdruck gerät, angesichts der festen Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) in der Sitzung nächste Woche die Zinssätze senken wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, etwas niedriger bei etwa 97,60.

Laut dem CME FedWatch-Tool sehen Händler eine 10%ige Chance, dass die Fed die Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp) auf 3,75%-4,00% senken wird, während der Rest auf eine Zinssenkung um 25 Bp hindeutet.

Die taubenhaften Spekulationen der Fed verstärkten sich nach der Veröffentlichung der US-Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für August am Freitag, die zeigten, dass die von den Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC), einschließlich Vorsitzendem Jerome Powell, in ihren jüngsten Kommentaren warnenden Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt real sind.

Unterdessen ist auch der Ausblick für den Kanadischen Dollar (CAD) ungewiss, da ein überraschender Rückgang der kanadischen Arbeitskräfte im August Hoffnungen geweckt hat, dass die Bank of Canada (BoC) ihre geldpolitische Lockerungskampagne in der Sitzung dieses Monats wieder aufnehmen wird, die sie früher in diesem Jahr pausiert hatte.

Der kanadische Beschäftigungsbericht für August zeigte am Freitag, dass 65,5K Arbeitnehmer entlassen wurden, während erwartet wurde, dass 7,5K neue Arbeitssuchende eingestellt werden. Die Arbeitslosenquote fiel mit 7,1% höher aus, gegenüber den Erwartungen von 7% und dem vorherigen Wert von 6,9%.

USD/CAD bleibt unter dem 200-Tage Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der bei etwa 1,3870 handelt, was darauf hindeutet, dass der Gesamttrend bärisch ist.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) oszilliert innerhalb des Bereichs von 40,00-60,00, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hindeutet.

In Zukunft könnte der Vermögenswert in Richtung des runden Niveaus von 1,3600 und des Tiefs vom 16. Juni von 1,3540 rutschen, wenn er unter das Tief vom 7. August von 1,3722 fällt.

Auf der anderen Seite würde eine Erholungsbewegung des Paares über das Hoch vom 22. August von 1,3925 die Tür zum Hoch vom 15. Mai von 1,4000 öffnen, gefolgt vom Tief vom 9. April von 1,4075.

USD/CAD Tageschart