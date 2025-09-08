Korrigiert auf nahezu 1,3800, da Wetten auf Fed-Zinssenkungen den US-Dollar belasten

BörseDEX+
Der Beitrag "Korrigiert auf nahezu 1,3800, da Fed-Zinssenkungswetten auf dem US-Dollar lasten" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD fällt auf nahezu 1,3800, nachdem die fünftägige Gewinnserie nicht fortgesetzt werden konnte. Händler scheinen zuversichtlich, dass die Fed die Zinssätze in der Sitzung im September senken wird. Kanadische Arbeitgeber entließen im August 65,5K Arbeitnehmer. Das USD/CAD-Paar zieht sich zu Wochenbeginn auf nahezu 1,3800 von seinem Wochenhoch von 1,3855 am Freitag zurück. Dem Loonie-Paar gelingt es nicht, seine fünftägige Gewinnserie fortzusetzen, da der US-Dollar unter Verkaufsdruck gerät angesichts fester Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) in der Sitzung nächste Woche die Zinssätze senken wird. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, leicht niedriger bei etwa 97,60. Laut dem CME FedWatch-Tool sehen Händler eine 10%ige Chance, dass die Fed die Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp) auf 3,75%-4,00% senken wird, während der Rest auf eine Zinssenkung um 25 Bp hindeutet. Die taubenhaften Spekulationen der Fed verstärkten sich nach der Veröffentlichung der US-Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für August am Freitag, die zeigten, dass die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt, vor denen die Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC), einschließlich Vorsitzender Jerome Powell, in ihren jüngsten Kommentaren gewarnt hatten, real sind. Unterdessen ist auch der Ausblick für den kanadischen Dollar (CAD) ungewiss, da ein überraschender Rückgang der kanadischen Arbeitskräfte im August Hoffnungen geweckt hat, dass die Bank of Canada (BoC) ihre geldpolitische Lockerungskampagne in der Sitzung diesen Monat wieder aufnehmen wird, die sie Anfang des Jahres pausiert hatte. Der kanadische Beschäftigungsbericht für August zeigte am Freitag, dass 65,5K Arbeitnehmer entlassen wurden, während erwartet worden war, dass 7,5K neue Arbeitssuchende eingestellt werden. Die Arbeitslosenquote lag mit 7,1% höher als die erwarteten 7% und der vorherige Wert von 6,9%. USD/CAD bleibt unter dem 200-Tage Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der bei etwa 1,3870 handelt, was darauf hindeutet, dass...

Korrigiert auf nahezu 1,3800, da Wetten auf Fed-Zinssenkungen den US-Dollar belasten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:34
  • USD/CAD fällt auf etwa 1,3800, nachdem die fünftägige Gewinnserie nicht fortgesetzt werden konnte.
  • Händler scheinen zuversichtlich, dass die Fed die Zinssätze in der Sitzung im September senken wird.
  • Kanadische Arbeitgeber entließen im August 65,5K Arbeitnehmer.

Das USD/CAD-Paar zieht sich zu Beginn der Woche auf etwa 1,3800 von seinem am Freitag erreichten Wochenhoch von 1,3855 zurück. Dem Loonie-Paar gelingt es nicht, seine fünftägige Gewinnserie fortzusetzen, da der US-Dollar unter Verkaufsdruck gerät, angesichts der festen Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) in der Sitzung nächste Woche die Zinssätze senken wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, etwas niedriger bei etwa 97,60.

Laut dem CME FedWatch-Tool sehen Händler eine 10%ige Chance, dass die Fed die Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp) auf 3,75%-4,00% senken wird, während der Rest auf eine Zinssenkung um 25 Bp hindeutet.

Die taubenhaften Spekulationen der Fed verstärkten sich nach der Veröffentlichung der US-Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für August am Freitag, die zeigten, dass die von den Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC), einschließlich Vorsitzendem Jerome Powell, in ihren jüngsten Kommentaren warnenden Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt real sind.

Unterdessen ist auch der Ausblick für den Kanadischen Dollar (CAD) ungewiss, da ein überraschender Rückgang der kanadischen Arbeitskräfte im August Hoffnungen geweckt hat, dass die Bank of Canada (BoC) ihre geldpolitische Lockerungskampagne in der Sitzung dieses Monats wieder aufnehmen wird, die sie früher in diesem Jahr pausiert hatte.

Der kanadische Beschäftigungsbericht für August zeigte am Freitag, dass 65,5K Arbeitnehmer entlassen wurden, während erwartet wurde, dass 7,5K neue Arbeitssuchende eingestellt werden. Die Arbeitslosenquote fiel mit 7,1% höher aus, gegenüber den Erwartungen von 7% und dem vorherigen Wert von 6,9%.

USD/CAD bleibt unter dem 200-Tage Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der bei etwa 1,3870 handelt, was darauf hindeutet, dass der Gesamttrend bärisch ist.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) oszilliert innerhalb des Bereichs von 40,00-60,00, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hindeutet.

In Zukunft könnte der Vermögenswert in Richtung des runden Niveaus von 1,3600 und des Tiefs vom 16. Juni von 1,3540 rutschen, wenn er unter das Tief vom 7. August von 1,3722 fällt.

Auf der anderen Seite würde eine Erholungsbewegung des Paares über das Hoch vom 22. August von 1,3925 die Tür zum Hoch vom 15. Mai von 1,4000 öffnen, gefolgt vom Tief vom 9. April von 1,4075.

USD/CAD Tageschart

 

 

Beschäftigung FAQ

Die Arbeitsmarktbedingungen sind ein Schlüsselelement zur Beurteilung der Gesundheit einer Wirtschaft und damit ein wichtiger Treiber für die Währungsbewertung. Hohe Beschäftigung oder niedrige Arbeitslosigkeit hat positive Auswirkungen auf die Konsumausgaben und damit auf das Wirtschaftswachstum, was den Wert der lokalen Währung steigert. Darüber hinaus kann ein sehr angespannter Arbeitsmarkt – eine Situation, in der es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, um offene Stellen zu besetzen – auch Auswirkungen auf das Inflationsniveau und damit auf die Geldpolitik haben, da ein geringes Arbeitsangebot und eine hohe Nachfrage zu höheren Löhnen führen.

Das Tempo, mit dem die Gehälter in einer Wirtschaft wachsen, ist für politische Entscheidungsträger von entscheidender Bedeutung. Ein hohes Lohnwachstum bedeutet, dass Haushalte mehr Geld zum Ausgeben haben, was in der Regel zu Preiserhöhungen bei Konsumgütern führt. Im Gegensatz zu volatileren Inflationsquellen wie Energiepreisen wird das Lohnwachstum als Schlüsselkomponente der zugrunde liegenden und anhaltenden Inflation angesehen, da Gehaltserhöhungen wahrscheinlich nicht rückgängig gemacht werden. Zentralbanken auf der ganzen Welt achten bei der Entscheidung über die Geldpolitik genau auf Daten zum Lohnwachstum.

Die Gewichtung, die jede Zentralbank den Arbeitsmarktbedingungen zuweist, hängt von ihren Zielen ab. Einige Zentralbanken haben ausdrücklich Mandate im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt, die über die Kontrolle des Inflationsniveaus hinausgehen. Die US-Notenbank (Fed) hat beispielsweise das doppelte Mandat, maximale Beschäftigung und stabile Preise zu fördern. Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen hat das alleinige Mandat, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Dennoch und trotz welcher Mandate sie auch haben, sind die Arbeitsmarktbedingungen ein wichtiger Faktor für politische Entscheidungsträger, angesichts ihrer Bedeutung als Maßstab für die Gesundheit der Wirtschaft und ihrer direkten Beziehung zur Inflation.

 

Quelle: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-price-forecast-corrects-to-near-13800-as-fed-rate-cut-bets-weigh-on-us-dollar-202509081112

