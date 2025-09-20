Coral Finance und GATA verbinden DeFi mit KI, um Innovation zu beschleunigen

Coral Finance, eine bekannte DeFi-Plattform, hat sich mit GATA zusammengeschlossen, einem führenden Web3-Unternehmen, das sich mit dezentralisiertem Computing und KI-gesteuerten Apps beschäftigt. Die Zusammenarbeit widmet sich dem Aufbau eines benutzergesteuerten, verifizierbaren und dezentralen Datenökosystems durch die Verschmelzung von DeFi und KI. Wie in der offiziellen Social-Media-Ankündigung von Coral Finance bekannt gegeben wurde, zielt die Entwicklung darauf ab, die digitale Wirtschaft durch diese bemerkenswerte Synergie neu zu gestalten. Daher können Verbraucher einzigartige Möglichkeiten für Investoren und Entwickler im breiteren Technologiebereich erwarten.

Coral Finance und GATA vereinen DeFi und KI mit benutzergesteuerten dezentralisierten Daten

In Partnerschaft mit GATA wird Coral Finance die Expertise beider Unternehmen in KI und dezentralisierten Finanzen (DeFi) kombinieren, um finanzielle Innovation voranzutreiben. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die gemeinsame Vision beider Partner, eine verbrauchergesteuerte Dateninfrastruktur zu schaffen, die Dezentralisierung, Sicherheit und Transparenz priorisiert. In dieser Hinsicht wird die Initiative modernste KI-Tools anbieten und gleichzeitig den finanziellen Zugang durch DeFi demokratisieren. Durch die Kombination der jeweiligen Technologien konzentriert sich die Zusammenarbeit darauf, Innovatoren mit zuverlässigen Systemen zu stärken, um die Abhängigkeit von Vermittlern zu minimieren.

Senkung der Einstiegsbarrieren für Entwickler zur Förderung inklusiver Innovation

Laut Coral Finance verbindet das gemeinsame Vorhaben KI-gesteuerte Erkenntnisse und DeFi-Tools. Dies reduziert die Barrieren, die den Einstieg von Entwicklern und Gemeinschaften behindern, die an dieser einzigartigen Ära der Innovation teilhaben möchten. Letztendlich unterstreicht die Entwicklung einen kritischen Meilenstein an der Schnittstelle von Blockchain und KI, um greifbare Ergebnisse zu erzielen.