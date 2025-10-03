BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
In einer bedeutenden Entwicklung für die Zukunft der Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur hat SWIFT Pläne angekündigt, seine kommende Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf der Ethereum Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Dieser Schritt signalisiert eine wichtige Integration traditioneller Bankinfrastruktur mit innovativer dezentraler Technologie, die potenziell grenzüberschreitende Zahlungen transformiert, indem sie die Effizienz und Kostenvorteile der Blockchain nutzt [...]In einer bedeutenden Entwicklung für die Zukunft der Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur hat SWIFT Pläne angekündigt, seine kommende Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf der Ethereum Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Dieser Schritt signalisiert eine wichtige Integration traditioneller Bankinfrastruktur mit innovativer dezentraler Technologie, die potenziell grenzüberschreitende Zahlungen transformiert, indem sie die Effizienz und Kostenvorteile der Blockchain nutzt [...]

ConsenSys CEO enthüllt, dass SWIFT Linea für Zahlungen nutzt

Von: Crypto Breaking News
2025/10/03 13:37
LINEA
LINEA$0.01253+1.78%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12999+10.49%
Solayer
LAYER$0.2502-8.14%
Movement
MOVE$0.06208-0.48%
Major
MAJOR$0.10234+3.77%
Consensys Ceo Reveals Swift Is Leveraging Linea For Payments
In einer bedeutenden Entwicklung für die Zukunft der Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur hat SWIFT Pläne angekündigt, seine kommende Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf der Ethereum Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Dieser Schritt signalisiert eine wichtige Integration traditioneller Bankinfrastruktur mit innovativer dezentralisierter Technologie, die potenziell grenzüberschreitende Zahlungen transformieren könnte, indem sie die Effizienz und Kostenvorteile der Blockchain nutzt.
  • SWIFT wird sein neues Blockchain-Zahlungssystem auf Ethereum Layer 2 Linea aufbauen, bestätigt durch Consensys CEO Joe Lubin.
  • Die Plattform zielt darauf ab, 24/7 Echtzeit-Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen, an denen über 30 traditionelle Finanzinstitute beteiligt sind.
  • Linea, entwickelt von Consensys, bietet hohen Transaktionsdurchsatz zu einem Bruchteil der Ethereum-Kosten, mit über 2,2 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert.
  • Große Banken wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank nehmen an Testphasen teil.
  • Diese Initiative könnte bestehende Blockchain-basierte Zahlungssysteme wie Ripples XRP Ledger herausfordern und die weitverbreitete Krypto-Adoption im Bankwesen betonen.

SWIFT, das globale Nachrichtennetzwerk, das jährlich für die Überwachung von rund 150 Billionen Dollar an internationalen Zahlungen verantwortlich ist, macht einen bedeutenden Schritt in die Blockchain-Technologie. Die Organisation plant, ihre neue Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf Ethereums Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Diese Entwicklung wurde von Consensys CEO Joe Lubin während einer kürzlichen Konferenz bestätigt und markiert eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Finanzen (TradFi) und Blockchain-Innovatoren.

Zunächst kündigte SWIFT an, dass über 30 traditionelle Finanzinstitute am Aufbau einer Infrastruktur für ein 24/7 Echtzeit-Kryptowährungszahlungssystem beteiligt sein würden, obwohl es die beteiligte Blockchain-Kette nicht spezifizierte. Lubin stellte während der Token2049-Konferenz in Singapur klar, dass Linea die gewählte Plattform sei, und betonte die strategische Bedeutung dieses Schritts. Die Ankündigung wurde bewusst "sanft eingeführt" für den Bankensektor, was laut Lubin positiv aufgenommen wurde als Schritt zur Überbrückung der Kluft zwischen DeFi (Dezentralisierte Finanzen) und TradFi.

Entwickelt von Consensys nutzt Linea zk-EVM Rollup-Technologie und bietet Verarbeitungsgeschwindigkeiten von etwa 1,5 Transaktionen pro Sekunde zu ungefähr einem Fünfzehntel der Kosten von Ethereum-Mainnet-Transaktionen. Es verfügt derzeit über mehr als 2,27 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert (TVL) und rangiert laut L2BEAT-Daten als die viertgrößte Ethereum Layer 2-Lösung hinter Arbitrum One, Base Chain und OP Mainnet.

Dieser Schritt könnte transformative Auswirkungen auf die globale Finanzwelt haben, insbesondere weil SWIFT ein umfangreiches Netzwerk für Finanznachrichten verwaltet, das internationale Transaktionen erleichtert. Unter Beteiligung großer Banken wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank zielt SWIFTs Test auf Linea darauf ab, nahezu sofortige Abwicklung zu ermöglichen und Zwischenhändler, Kosten und Fehler bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu reduzieren. Die Initiative könnte sich als bedeutender Konkurrent zu Ripples XRP Ledger herausstellen, der bereits von einigen Banken für Blockchain-basierte Transaktionen übernommen wird.

Einige der größten beteiligten Banken

Führende Finanzinstitute wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank nehmen an SWIFTs Blockchain-Testbemühungen teil. Ihre Beteiligung unterstreicht die wachsende Akzeptanz der Blockchain-Technologie für sichere, effiziente Zahlungen in der Branche. Diese Zusammenarbeit könnte die Einführung dezentralisierter Blockchain-Systeme im Mainstream-Banking beschleunigen und bestehende Zahlungslösungen wie die von Ripple herausfordern.

Seit Jahren wird die Integration von Blockchain in traditionelle Finanzen erwartet, die Vorteile wie sofortige Abwicklung, niedrigere Gebühren und reduzierte Abrechnungsfehler verspricht. Die Zusammenarbeit zwischen SWIFT und Linea könnte auch eine breitere Einführung der Blockchain-Infrastruktur in globalen Zahlungsnetzwerken inspirieren und eine neue Ära der Finanzoperationen einläuten.

Lineas breiteres Potenzial

Über Zahlungen hinaus beschrieb Lubin Linea als eine Plattform, die eine "nutzergenerierte Zivilisation" unterstützen kann, in der Inhalte und Infrastruktur kollektiv aufgebaut werden können. Durch die Nutzung von Ethereums vertrauensloser Abrechnungsschicht könnten Gemeinschaften dezentralisierte Anwendungen, Regeln und Frameworks von Grund auf entwickeln – ein starker Kontrast zum Top-down-Ansatz traditioneller Hierarchien.

Dezentrale autonome Organisationen (DAOs) experimentieren bereits mit dezentraler Governance und Smart Contracts und zielen darauf ab, ohne zentralisierte Kontrolle zu operieren. Obwohl nur wenige erfolgreich skaliert haben, entwickelt sich das Potenzial für eine Bottom-up-Digitalgesellschaft rapide, wobei Blockchain-Technologien wie Linea eine zentrale Rolle spielen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als ConsenSys CEO Reveals SWIFT is Leveraging Linea for Payments auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihre vertrauenswürdige Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$612.52+3.91%
Monero
XMR$419.83+14.47%
Nowchain
NOW$0.00208+1.96%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000427+0.47%
Threshold
T$0.01287+1.09%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,895.70
$104,895.70$104,895.70

+1.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,572.78
$3,572.78$3,572.78

+1.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$164.76
$164.76$164.76

+1.37%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3663
$2.3663$2.3663

+2.17%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17889
$0.17889$0.17889

+0.45%