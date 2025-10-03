ConsenSys CEO enthüllt, dass SWIFT Linea für Zahlungen nutzt

In einer bedeutenden Entwicklung für die Zukunft der Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur hat SWIFT Pläne angekündigt, seine kommende Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf der Ethereum Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Dieser Schritt signalisiert eine wichtige Integration traditioneller Bankinfrastruktur mit innovativer dezentralisierter Technologie, die potenziell grenzüberschreitende Zahlungen transformieren könnte, indem sie die Effizienz und Kostenvorteile der Blockchain nutzt.

SWIFT wird sein neues Blockchain-Zahlungssystem auf Ethereum Layer 2 Linea aufbauen, bestätigt durch Consensys CEO Joe Lubin.

Die Plattform zielt darauf ab, 24/7 Echtzeit-Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen, an denen über 30 traditionelle Finanzinstitute beteiligt sind.

Linea, entwickelt von Consensys, bietet hohen Transaktionsdurchsatz zu einem Bruchteil der Ethereum-Kosten, mit über 2,2 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert.

Große Banken wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank nehmen an Testphasen teil.

Diese Initiative könnte bestehende Blockchain-basierte Zahlungssysteme wie Ripples XRP Ledger herausfordern und die weitverbreitete Krypto-Adoption im Bankwesen betonen.

SWIFT, das globale Nachrichtennetzwerk, das jährlich für die Überwachung von rund 150 Billionen Dollar an internationalen Zahlungen verantwortlich ist, macht einen bedeutenden Schritt in die Blockchain-Technologie. Die Organisation plant, ihre neue Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf Ethereums Layer 2 Skalierungslösung Linea zu entwickeln. Diese Entwicklung wurde von Consensys CEO Joe Lubin während einer kürzlichen Konferenz bestätigt und markiert eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Finanzen (TradFi) und Blockchain-Innovatoren.

Zunächst kündigte SWIFT an, dass über 30 traditionelle Finanzinstitute am Aufbau einer Infrastruktur für ein 24/7 Echtzeit-Kryptowährungszahlungssystem beteiligt sein würden, obwohl es die beteiligte Blockchain-Kette nicht spezifizierte. Lubin stellte während der Token2049-Konferenz in Singapur klar, dass Linea die gewählte Plattform sei, und betonte die strategische Bedeutung dieses Schritts. Die Ankündigung wurde bewusst "sanft eingeführt" für den Bankensektor, was laut Lubin positiv aufgenommen wurde als Schritt zur Überbrückung der Kluft zwischen DeFi (Dezentralisierte Finanzen) und TradFi.

Entwickelt von Consensys nutzt Linea zk-EVM Rollup-Technologie und bietet Verarbeitungsgeschwindigkeiten von etwa 1,5 Transaktionen pro Sekunde zu ungefähr einem Fünfzehntel der Kosten von Ethereum-Mainnet-Transaktionen. Es verfügt derzeit über mehr als 2,27 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert (TVL) und rangiert laut L2BEAT-Daten als die viertgrößte Ethereum Layer 2-Lösung hinter Arbitrum One, Base Chain und OP Mainnet.

Dieser Schritt könnte transformative Auswirkungen auf die globale Finanzwelt haben, insbesondere weil SWIFT ein umfangreiches Netzwerk für Finanznachrichten verwaltet, das internationale Transaktionen erleichtert. Unter Beteiligung großer Banken wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank zielt SWIFTs Test auf Linea darauf ab, nahezu sofortige Abwicklung zu ermöglichen und Zwischenhändler, Kosten und Fehler bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu reduzieren. Die Initiative könnte sich als bedeutender Konkurrent zu Ripples XRP Ledger herausstellen, der bereits von einigen Banken für Blockchain-basierte Transaktionen übernommen wird.

Einige der größten beteiligten Banken

Führende Finanzinstitute wie Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank nehmen an SWIFTs Blockchain-Testbemühungen teil. Ihre Beteiligung unterstreicht die wachsende Akzeptanz der Blockchain-Technologie für sichere, effiziente Zahlungen in der Branche. Diese Zusammenarbeit könnte die Einführung dezentralisierter Blockchain-Systeme im Mainstream-Banking beschleunigen und bestehende Zahlungslösungen wie die von Ripple herausfordern.

Seit Jahren wird die Integration von Blockchain in traditionelle Finanzen erwartet, die Vorteile wie sofortige Abwicklung, niedrigere Gebühren und reduzierte Abrechnungsfehler verspricht. Die Zusammenarbeit zwischen SWIFT und Linea könnte auch eine breitere Einführung der Blockchain-Infrastruktur in globalen Zahlungsnetzwerken inspirieren und eine neue Ära der Finanzoperationen einläuten.

Lineas breiteres Potenzial

Über Zahlungen hinaus beschrieb Lubin Linea als eine Plattform, die eine "nutzergenerierte Zivilisation" unterstützen kann, in der Inhalte und Infrastruktur kollektiv aufgebaut werden können. Durch die Nutzung von Ethereums vertrauensloser Abrechnungsschicht könnten Gemeinschaften dezentralisierte Anwendungen, Regeln und Frameworks von Grund auf entwickeln – ein starker Kontrast zum Top-down-Ansatz traditioneller Hierarchien.

Dezentrale autonome Organisationen (DAOs) experimentieren bereits mit dezentraler Governance und Smart Contracts und zielen darauf ab, ohne zentralisierte Kontrolle zu operieren. Obwohl nur wenige erfolgreich skaliert haben, entwickelt sich das Potenzial für eine Bottom-up-Digitalgesellschaft rapide, wobei Blockchain-Technologien wie Linea eine zentrale Rolle spielen.

