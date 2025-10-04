Unternehmen äußern sich, während Großbritannien sich darauf vorbereitet, das Verbot von Krypto-ETNs aufzuheben

Das Vereinigte Königreich wird ab nächster Woche ein Verbot bestimmter börsengehandelter Kryptoprodukte aufheben, aber die Aufsichtsbehörde erklärte, dass ihr "Rahmenwerk aktualisiert werden müsste", bevor ETFs in Betracht gezogen werden.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) wird bald ein 2019 erlassenes Verbot von börsengehandelten Krypto-Schuldverschreibungen (ETNs) für Privatanleger aufheben.

Laut einer Mitteilung vom 01.08. wird die britische Aufsichtsbehörde ab Mittwoch ein Verbot für den Zugang von Privatanlegern zu Krypto-ETNs aufheben, vorausgesetzt, diese werden an einer "von der FCA zugelassenen, in Großbritannien ansässigen Investmentbörse" gehandelt. Im Gegensatz zu börsengehandelten Fonds (ETFs), die im Vereinigten Königreich für Privatanleger weiterhin verboten sind, stellen ETNs Schuldverschreibungen dar, die an Krypto gebunden und nicht durch zugrunde liegende Vermögenswerte abgesichert sind.

Mit der bevorstehenden Aufhebung des Verbots haben Unternehmen mit Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich begonnen, die Auswirkungen der regulatorischen Änderung für Privatanleger zu bewerten. BlackRock, das weltweit größte Asset Management Unternehmen, prüft Berichten zufolge Möglichkeiten, sein iShares Bitcoin börsengehandeltes Produkt anzubieten, um sich auf den Handel für Privatanleger am oder nach dem 08.10. vorzubereiten.

