'Kommen Sie und sprechen Sie mit uns': ein Olivenzweig eines führenden US-Regulierers an die Krypto-Branche

Von: Coin Journal
2025/09/30 11:49
  • SEC-Kommissarin Hester Peirce sagt, dass die Aufsichtsbehörde 'bereit ist, zu arbeiten' an der Tokenisierung.
  • Sie hat Branchenteilnehmer aufgefordert, zur SEC zu kommen und zu sprechen.
  • Ein zentrales Thema ist, wie tokenisierte Vermögenswerte mit traditionellen Wertpapieren interagieren werden.

In einem leistungsfähigen und innovativen Signal an eine Krypto-Branche, die lange nach regulatorischer Klarheit gedürstet hat, hat eine hochrangige US-Wertpapieraufsichtsbehörde einen öffentlichen Olivenzweig ausgestreckt und erklärt, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC offen für Geschäfte ist, wenn es um die revolutionäre Technologie der Tokenisierung geht.

Dieser Schritt ist eine bedeutende Anerkennung eines Marktes, der bereits in zweistelliger Milliardenhöhe bewertet wird und voraussichtlich auf Billionen anwachsen wird.

Bei ihrer virtuellen Rede auf dem Digital Assets Summit in Singapur am Dienstag überbrachte Hester Peirce, eine republikanische Kommissarin bei der SEC, die für ihre unterstützende Haltung gegenüber der Branche bekannt ist, eine klare und direkte Einladung.

Eine Einladung zur Innovation

Die Botschaft der Kommissarin war eindeutig: Die Ära des regulatorischen Ratens könnte zu Ende gehen. Anstatt Durchsetzungsmaßnahmen zu erlassen, lädt die Behörde nun zur Zusammenarbeit ein.

"Wir sind bereit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die tokenisieren wollen, wir fordern sie auf, mit uns zu sprechen", sagte Peirce.

Ihre Kommentare sind eine direkte Ansprache an einen der vielversprechendsten und praktischsten Teilbereiche der Krypto-Welt.

Tokenisierung – der Prozess der Erstellung einer Blockchain-basierten digitalen Darstellung eines realen Vermögenswerts wie einer Aktie oder einer Anleihe – wird bereits von großen Finanzinstituten weltweit als Mittel zur Verbesserung der Marktliquidität und betrieblichen Effizienz eingesetzt.

Es stellt eine grundlegende Transformation dar, wie Vermögenswerte ausgegeben, gehandelt und verwaltet werden.

Die Billionen-Dollar-Frage: Navigation in einem neuen Grenzgebiet

Aber Peirces Einladung war kein blindes grünes Licht; sie kam mit einer entscheidenden und klarsichtigen Anerkennung der komplexen Herausforderungen, die vor uns liegen.

Das Kernproblem, erklärte sie, besteht darin, die Beziehung zwischen einem einzelnen Wertpapier zu entwirren, das gleichzeitig in mehreren Formen existieren kann – von traditionellen Papierbescheinigungen bis hin zu Blockchain-basierten Token.

"Einige der Fragen sind, wie ein tokenisiertes Wertpapier mit anderen Iterationen des Wertpapiers und anderen Formen dieses Wertpapiers interagiert", erklärte Peirce und betonte die Notwendigkeit eines nuancierten Ansatzes.

"Je nachdem, wie Dinge tokenisiert werden, könnte es eines von vielen verschiedenen Dingen sein."

Ein Markt bereit für explosives Wachstum

Die neu entdeckte Bereitschaft der SEC zur Zusammenarbeit ist ein direktes Spiegelbild eines Marktes, der zu groß wird, um ignoriert zu werden.

Laut Daten von RWA.xyz wird der gesamte On-Chain Tokenisierungsmarkt bereits mit 31 Milliarden Dollar bewertet, wovon 714 Millionen Dollar tokenisierte Aktien sind.

Das zukünftige Potenzial ist noch erstaunlicher. Eine aktuelle Analyse der globalen Beratungsfirma McKinsey zeigt, dass die Marktkapitalisierung aller tokenisierten Vermögenswerte bis 2030 auf etwa 2 Billionen Dollar explodieren könnte.

Peirces Kommentare signalisieren, dass zumindest einige in den höchsten Ebenen der US-Regulierung verstehen, dass dieser transformative Wandel bereits im Gange ist.

Ihre Einladung an die Branche ist ein entscheidender erster Schritt beim Aufbau eines regulatorischen Rahmens, der diese neue finanzielle Realität aufnehmen kann, ein Rahmen, der unerlässlich sein wird, wenn der Markt sein Multi-Billionen-Dollar-Potenzial erreichen soll.

Der Beitrag 'Kommt und sprecht mit uns': ein Olivenzweig eines hochrangigen US-Regulierers an die Krypto-Branche erschien zuerst auf CoinJournal.

