Coinbase-Aktienkurs steigt um 6% inmitten von BlackRocks neuesten Einlagen von 250 Mio. $ in BTC, ETH

BlackRock hat am Montag fast 50.000 ETH und 340 BTC im Gesamtwert von 244 Millionen Dollar bei Coinbase Prime eingezahlt.

Der Asset Manager hält derzeit 86 Milliarden Dollar in Bitcoin und 16 Milliarden Dollar in Ethereum durch Spot-ETF-Produkte (Stand 29. September).

Die Entwicklung der Coinbase-Aktie dient oft als Richtungsindikator für die institutionelle Stimmung gegenüber Kryptowährungsmärkten.

Der Coinbase-Kurs startete positiv in die Woche mit einem Anstieg von 6% am Montag, 29. September, trotz anhaltender bärischer Gegenwinde, die den Kryptomarkt seit der Zinssenkung der US-Notenbank im September dominieren.

Die Aktien des Kryptobörsen-Giganten kletterten auf ein Intraday-Hoch von 334,38 Dollar, bevor sie bei 333,99 Dollar schlossen, was einem Gewinn von 6,85% entspricht und die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 85,81 Milliarden Dollar anhob. Marktanalysten verfolgen häufig die Bewegungen von COIN als Barometer für das breitere institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten.







BlackRock-Einzahlungen bestätigen Vertrauen in Coinbase-Verwahrungsdienste

Die On-Chain-Analyseplattform Lookonchain meldete am Montag große Transaktionen von mit BlackRock verbundenen Wallets.

Laut Lookonchain hat BlackRock 49.607,8 ETH im Wert von 206,17 Millionen Dollar und 340,5 BTC im Wert von 38,18 Millionen Dollar bei Coinbase Prime eingezahlt. Das Unternehmen hatte Anfang September einen ähnlichen Schritt unternommen und 4.538 ETH eingezahlt, während es 293,6 BTC erhielt, was darauf hindeutet, dass die Transaktionen mit routinemäßigen Portfolio-Anpassungen verbunden sein könnten.

Daten von FarsideUK zeigen, dass der Asset Manager über seine Spot-ETF-Angebote am 29. September etwa 60.818 BTC im Wert von fast 86 Milliarden Dollar und 13.158 ETH im Wert von 16 Milliarden Dollar hält.

Während neue Marktteilnehmer wie US Bancorp oder State Street versuchen, Marktanteile im Bereich der Verwahrungsdienste zu gewinnen, bestätigen BlackRocks jüngste Transaktionen das Vertrauen in die Infrastruktur von Coinbase Prime.

