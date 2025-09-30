Coinbase-Aktienkurs steigt um 6% inmitten von BlackRocks neuesten Einlagen von 250 Mio. $ in BTC, ETH

BörseDEX+
2025/09/30 06:30
Wichtige Hinweise

  • BlackRock hat am Montag fast 50.000 ETH und 340 BTC im Gesamtwert von 244 Millionen Dollar bei Coinbase Prime eingezahlt.
  • Der Asset Manager hält derzeit 86 Milliarden Dollar in Bitcoin und 16 Milliarden Dollar in Ethereum durch Spot-ETF-Produkte (Stand 29. September).
  • Die Entwicklung der Coinbase-Aktie dient oft als Richtungsindikator für die institutionelle Stimmung gegenüber Kryptowährungsmärkten.

Der Coinbase-Kurs startete positiv in die Woche mit einem Anstieg von 6% am Montag, 29. September, trotz anhaltender bärischer Gegenwinde, die den Kryptomarkt seit der Zinssenkung der US-Notenbank im September dominieren.

Die Aktien des Kryptobörsen-Giganten kletterten auf ein Intraday-Hoch von 334,38 Dollar, bevor sie bei 333,99 Dollar schlossen, was einem Gewinn von 6,85% entspricht und die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 85,81 Milliarden Dollar anhob. Marktanalysten verfolgen häufig die Bewegungen von COIN als Barometer für das breitere institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten.


Coinbase (COIN) Aktienkurs steigt am Montag, 29.09.2025, um 6% | Quelle: Google

BlackRock-Einzahlungen bestätigen Vertrauen in Coinbase-Verwahrungsdienste

Die On-Chain-Analyseplattform Lookonchain meldete am Montag große Transaktionen von mit BlackRock verbundenen Wallets.

Laut Lookonchain hat BlackRock 49.607,8 ETH im Wert von 206,17 Millionen Dollar und 340,5 BTC im Wert von 38,18 Millionen Dollar bei Coinbase Prime eingezahlt. Das Unternehmen hatte Anfang September einen ähnlichen Schritt unternommen und 4.538 ETH eingezahlt, während es 293,6 BTC erhielt, was darauf hindeutet, dass die Transaktionen mit routinemäßigen Portfolio-Anpassungen verbunden sein könnten.

Daten von FarsideUK zeigen, dass der Asset Manager über seine Spot-ETF-Angebote am 29. September etwa 60.818 BTC im Wert von fast 86 Milliarden Dollar und 13.158 ETH im Wert von 16 Milliarden Dollar hält.

Während neue Marktteilnehmer wie US Bancorp oder State Street versuchen, Marktanteile im Bereich der Verwahrungsdienste zu gewinnen, bestätigen BlackRocks jüngste Transaktionen das Vertrauen in die Infrastruktur von Coinbase Prime.

Best Wallet gefragt: Token-Vorverkauf erreicht Zuflüsse von 16,2 Millionen Dollar

Die Rallye von Coinbase inmitten der prominenten Einzahlungen von BlackRock spiegelt die positive Entwicklung bei Frühphasenprojekten wie Best Wallet (BEST) wider.

Best Wallet ist eine Multi-Chain-Speicherlösung, die mit institutioneller Sicherheit entwickelt wurde und darauf ausgerichtet ist, den 11 Milliarden Dollar schweren Markt für nicht-verwaltete Wallets zu revolutionieren.

Best Wallet Vorverkauf

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat der Vorverkauf von Best Wallet mehr als 16,1 Millionen Dollar eingebracht. Mit etwas mehr als 24 Stunden bis zur Freischaltung der nächsten Preisstufe können Investoren Token noch für 0,0257 Dollar über die offizielle Website erwerben und sich Vorteile für Frühbesitzer vor der nächsten Runde sichern.

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel soll genaue und aktuelle Informationen liefern, sollte jedoch nicht als Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Coinbase News, Marktnachrichten


Ibrahim Ajibade ist ein erfahrener Research-Analyst mit Erfahrung in der Unterstützung verschiedener Web3-Startups und Finanzorganisationen. Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und studiert derzeit für einen Master in Blockchain und verteilte Ledger-Technologien an der Universität Malta.

Ibrahim Ajibade auf LinkedIn


Quelle: https://www.coinspeaker.com/coinbase-stock-price-soars-6-amid-blackrocks-latest-250m-deposits-in-btc-eth/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

