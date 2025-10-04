Coinbase strebt OCC-Bundeskonzession an, um Innovation zwischen Krypto und Tradfi zu stärken Von: Coinstats 2025/10/04 05:59 Teilen

Coinbase schloss sich am Freitag der Liste in seinem Streben nach einer nationalen Lizenz an und folgte damit anderen Unternehmen, die kürzlich dasselbe getan haben.