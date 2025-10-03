Coinbase kooperiert mit Samsung Von: CoinPedia 2025/10/03 21:29 Teilen

Coinbase ist eine Partnerschaft mit Samsung eingegangen, um den Kryptohandel direkt in die Samsung Wallet-App für über 75 Millionen Galaxy-Gerätenutzer in den USA zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu kaufen, zu verkaufen und zu staken, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Samsung Wallet bietet außerdem eine kostenlose 3-monatige Coinbase One-Mitgliedschaft mit Vorteilen wie Null-Gebühren Handel und erhöhten Belohnungen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zu Kryptowährungen zu vereinfachen und die Akzeptanz mit integrierter Sicherheit und Bequemlichkeit zu fördern.