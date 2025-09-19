Coinbase startet On-Chain-USDC-Kreditvergabe mit bis zu 10,8% APY

Coinbase vertieft seinen Vorstoß in dezentralisierte Finanzen mit der Einführung von On-Chain-Kreditvergabe für USDC direkt in seiner App.



Zusammenfassung Coinbase hat On-Chain-Kreditvergabe für USDC mit Renditen von bis zu 10,8% APY vorgestellt.

Die Integration mit Morpho auf Base verteilt Gelder über Smart-Contract Wallets auf Kreditmärkte.

Die Einführung beginnt in ausgewählten Regionen und erweitert den Zugang zu DeFi, ohne die Coinbase-App verlassen zu müssen.

Coinbase hat eine On-Chain-Kreditfunktion für USDC eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, direkt über die App Renditen von bis zu 10,8% zu erzielen.

Die am 18. September angekündigte Integration verbindet sich mit dem Morpho (MORPHO) Kreditprotokoll auf Base, Coinbase's Layer-2-Netzwerk. Wenn ein Benutzer USD Coin (USDC) einzahlt, generiert Coinbase automatisch eine Smart-Contract Wallet, die Gelder in von Steakhouse Financial kuratierte Morpho-Tresore leitet.

Um die Gewinne zu maximieren, verteilen diese Tresore Kapital auf verschiedene Kreditmärkte. Die Zinsen beginnen sofort zu wachsen, und solange Liquidität vorhanden ist, können Benutzer jederzeit abheben.

Erweiterung der USDC-Nutzungsmöglichkeiten

Die Einführung baut auf Coinbase's bestehendem USDC Rewards-Programm auf, das derzeit bis zu 4,5% APY für das Halten des Stablecoins bietet. Durch den Zugriff auf zugangsfreie Märkte über Morpho bietet der neue Service mehr als doppelt so hohe Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung der vertrauten Coinbase-Oberfläche.

Die Funktion ist zunächst für Benutzer in den USA (mit Ausnahme des Bundesstaates New York), Bermuda, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Neuseeland, den Philippinen, Taiwan und Südkorea verfügbar. Coinbase kündigte an, dass ein breiterer Zugang in den kommenden Wochen folgen wird.

Morpho sichert derzeit mehr als 8 Milliarden Dollar an gesperrtem Gesamtwert und unterstreicht damit die Nachfrage nach dezentralisierter Kreditvergabe. Durch diese Integration wird Coinbase als Gateway zu diesen Märkten dienen und Privatanwendern den Zugang zu On-Chain-Renditen ermöglichen, ohne sich direkt mit komplexen DeFi-Protokollen befassen zu müssen.

Aufbau eines USDC-Nutzungsökosystems auf Coinbase

Im Jahr 2025 hat Coinbase schrittweise die Palette der USDC-verknüpften Dienste erweitert. Im Januar wurden USDC-Kredite mit Bitcoin-Besicherung eingeführt, später wurde das Limit auf 1 Million Dollar erhöht. Die Börse hat auch USDC-Integrationen in Derivate, NFTs und sogar KI-gesteuerte Zahlungen erweitert, was nach eigenen Angaben einen "Schwungrad"-Effekt für die Akzeptanz schafft.

USDC ist nach wie vor einer der liquidesten und am häufigsten verwendeten Stablecoins mit über 73 Milliarden Dollar im Umlauf. Die On-Chain-Kreditfunktion von Coinbase fügt einen weiteren Anwendungsfall hinzu und stärkt die Wette, dass Stablecoins die Mainstream-Akzeptanz von Krypto-Finanzen verankern werden.