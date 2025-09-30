BörseDEX+
Coinbase-CEO kritisiert Bank-Push zur Beendigung von Stablecoin-Krypto-Belohnungen

Von: Blockonomi
2025/09/30 04:14
TLDR

  • Brian Armstrong forderte den Senat auf, Banken nicht durch das Verbot von Krypto-Belohnungen zu unterstützen.
  • Coinbase verstärkte seine Lobbyarbeit in Washington während der Senatsdiskussionen zur Krypto-Regulierung.
  • Armstrong erklärte, dass Banken versuchen, Stablecoin-Belohnungen zu blockieren, um ihr Monopol zu schützen.
  • Er betonte, dass der GENIUS Act die Frage der Zulassung von Krypto-Belohnungen bereits geklärt hat.
  • Ein Bericht des Finanzministeriums warnte, dass bis zu 6,6 Billionen Dollar von Banken zu Stablecoins abwandern könnten.

Coinbase-CEO Brian Armstrong beschuldigte am Montag die Banken, Krypto-Belohnungen anzugreifen, um ihr Monopol auf dem Capitol Hill zu verteidigen. Er warnte die Senatoren davor, traditionelle Finanzinstitute zu schützen, indem sie Stablecoin-Anreize kappen, die derzeit unter dem GENIUS Act erlaubt sind. Armstrong machte diese Aussagen während der Senatsdiskussionen zum Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act.

Coinbase kämpft gegen TradFi wegen Krypto-Belohnungen

Brian Armstrong blieb standhaft gegen die Lobbyarbeit der Banken und erklärte, dass sie darauf abzielen, Krypto-Belohnungen zu blockieren, um ihre Dominanz zu schützen. Er sprach mit Gesetzgebern in Washington, während die Senatsgespräche über neue Gesetzgebung zu digitalen Vermögenswerten voranschritten.

Ihm zufolge befürchten Banken, die Kontrolle über Kundenkapital an Stablecoin-Plattformen zu verlieren, die Krypto-Belohnungen anbieten. Obwohl der GENIUS Act Zinsen auf Stablecoins untersagte, erlaubte er weiterhin Belohnungen, was einen umstrittenen Graubereich schuf. Banken argumentieren nun, dass diese Belohnungen eine Gesetzeslücke darstellen, die regulatorische Grenzen untergräbt.

Armstrong wehrte sich und betonte, dass das Gesetz dieses Problem bereits gelöst hat und keine Überarbeitung benötigt. "Sie versuchen, etwas neu zu verhandeln, was wir bereits geklärt haben", erklärte er. Coinbase ist der Meinung, dass der Kongress es vermeiden sollte, Banken zu bevorzugen, indem er Krypto-Belohnungen einschränkt, die den Verbrauchern zugutekommen.

Stablecoin-Belohnungen könnten Kapitalverschiebung auslösen

Ein im April veröffentlichter Bericht des Finanzministeriums schätzte, dass bis zu 6,6 Billionen Dollar aufgrund attraktiver Stablecoin-Belohnungen die Banken verlassen könnten. Diese Verschiebung könnte die Kreditvergabefähigkeit der Banken beeinträchtigen und weckt Bedenken bei Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten. Infolgedessen drängen Banken auf strengere Regeln für Krypto-Belohnungen.

Coinbase argumentiert jedoch, dass ein Verbot von Belohnungen Innovation bestrafen und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken würde. Armstrong beharrte darauf, dass ein solcher Schritt einer erneuten Subventionierung der Banken gleichkäme, diesmal durch Krypto-Politik.

Die laufende Debatte unterstreicht die wachsende Spannung zwischen traditionellem Bankwesen und der sich entwickelnden Krypto-Wirtschaft. Mit der zunehmenden Nutzung von Stablecoins bleiben Krypto-Belohnungen ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung zukünftiger Marktstrukturen.

Der Beitrag Coinbase CEO kritisiert Banken-Initiative zur Beendigung von Stablecoin-Krypto-Belohnungen erschien zuerst auf Blockonomi.

