Coinbase-CEO beendet Spekulationen über das gesperrte Bitcoin-Konto von NBA-Star Kevin Durant

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Coinbase CEO beendet Spekulation über das gesperrte Bitcoin-Konto des NBA-Stars Kevin Durant" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Diese Woche bestätigte Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass Kevin Durant wieder Zugriff auf sein Coinbase-Konto erhalten hat, das er vor fast 10 Jahren eröffnet hatte. Dies beendet die Spekulation über die angeblich dauerhafte Sperrung des NBA-Stars. Durant stieg Ende 2016 in den Markt ein, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die größte Kryptowährung wechselt jetzt bei etwa 117.000 $ den Besitzer, was einem Anstieg von etwa 180-mal seit seinen ersten Käufen entspricht. Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bitcoin-Preis um mehr als 950% gestiegen, wodurch aus anfänglichen Investitionen Beteiligungen in Millionenhöhe wurden. Das Kontoproblem kam während einer Diskussion auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles auf. Durants Geschäftspartner Rich Kleiman sagte, dass sein Mandant seit Jahren nicht mehr einloggen konnte. Stunden später sprach Armstrong die Angelegenheit direkt in den sozialen Medien an und schrieb, dass der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen sei. NBA-Star wird wichtiger Investor in US-Börse Durants Verbindung zu Coinbase geht über ein Benutzerkonto hinaus. Im Jahr 2017 fügten er und Kleiman Coinbase dem Portfolio ihrer 35V-Investmentfirma hinzu. Vier Jahre später unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Marketingvereinbarung, die Durant zu einem der öffentlichen Botschafter des Unternehmens machte. Trotz dieser Verbindungen konnte er nicht auf Bitcoin zugreifen, die vor der Partnerschaft und Investition gekauft wurden. Die Größenordnung der beteiligten Zahlen setzt die Wiederherstellung in Perspektive. Eine Bitcoin-Investition von 10.000 $ zu Durants Einstiegspreis wäre jetzt fast 1,8 Millionen $ wert. Selbst eine einzelne Münze, die 2016 gekauft wurde, wäre jetzt mehr als 116.000 $ wert. Durant, der in der kommenden NBA-Saison für die Houston Rockets spielen wird, hat nun die direkte Kontrolle über Vermögenswerte zurückerlangt, die vor fast 10 Jahren erworben wurden. Quelle: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-accountDer Beitrag "Coinbase CEO beendet Spekulation über das gesperrte Bitcoin-Konto des NBA-Stars Kevin Durant" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Diese Woche bestätigte Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass Kevin Durant wieder Zugriff auf sein Coinbase-Konto erhalten hat, das er vor fast 10 Jahren eröffnet hatte. Dies beendet die Spekulation über die angeblich dauerhafte Sperrung des NBA-Stars. Durant stieg Ende 2016 in den Markt ein, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die größte Kryptowährung wechselt jetzt bei etwa 117.000 $ den Besitzer, was einem Anstieg von etwa 180-mal seit seinen ersten Käufen entspricht. Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bitcoin-Preis um mehr als 950% gestiegen, wodurch aus anfänglichen Investitionen Beteiligungen in Millionenhöhe wurden. Das Kontoproblem kam während einer Diskussion auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles auf. Durants Geschäftspartner Rich Kleiman sagte, dass sein Mandant seit Jahren nicht mehr einloggen konnte. Stunden später sprach Armstrong die Angelegenheit direkt in den sozialen Medien an und schrieb, dass der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen sei. NBA-Star wird wichtiger Investor in US-Börse Durants Verbindung zu Coinbase geht über ein Benutzerkonto hinaus. Im Jahr 2017 fügten er und Kleiman Coinbase dem Portfolio ihrer 35V-Investmentfirma hinzu. Vier Jahre später unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Marketingvereinbarung, die Durant zu einem der öffentlichen Botschafter des Unternehmens machte. Trotz dieser Verbindungen konnte er nicht auf Bitcoin zugreifen, die vor der Partnerschaft und Investition gekauft wurden. Die Größenordnung der beteiligten Zahlen setzt die Wiederherstellung in Perspektive. Eine Bitcoin-Investition von 10.000 $ zu Durants Einstiegspreis wäre jetzt fast 1,8 Millionen $ wert. Selbst eine einzelne Münze, die 2016 gekauft wurde, wäre jetzt mehr als 116.000 $ wert. Durant, der in der kommenden NBA-Saison für die Houston Rockets spielen wird, hat nun die direkte Kontrolle über Vermögenswerte zurückerlangt, die vor fast 10 Jahren erworben wurden. Quelle: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account

Coinbase-CEO beendet Spekulationen über das gesperrte Bitcoin-Konto von NBA-Star Kevin Durant

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:02

Diese Woche bestätigte Coinbase CEO Brian Armstrong, dass Kevin Durant wieder Zugang zu einem Coinbase Konto erhalten hat, das er vor fast 10 Jahren eröffnet hatte. Dies beendet die Spekulation um die angebliche dauerhafte Sperrung des NBA-Stars.

Durant stieg Ende 2016 in den Markt ein, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die größte Kryptowährung wechselt jetzt bei etwa 117.000 $ den Besitzer, was einem Anstieg von etwa 180-mal seit seinen ersten Käufen entspricht.

Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bitcoin-Preis um mehr als 950% gestiegen, wodurch aus anfänglichen Investitionen Beteiligungen in Millionenhöhe wurden.

Das Kontoproblem entstand während einer Diskussion auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles. Durants Geschäftspartner Rich Kleiman sagte, dass sein Mandant seit Jahren nicht mehr einloggen konnte. Stunden später sprach Armstrong das Thema direkt in den sozialen Medien an und schrieb, dass der Vermögenswiederherstellungsprozess abgeschlossen sei.

NBA-Star wird wichtiger Investor in US-Börse

Durants Verbindung zu Coinbase geht über ein Benutzerkonto hinaus. Im Jahr 2017 fügten er und Kleiman Coinbase dem Portfolio ihrer 35V-Investmentfirma hinzu. Vier Jahre später unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Marketingvereinbarung, die Durant zu einem der öffentlichen Botschafter des Unternehmens machte.

Trotz dieser Verbindungen konnte er nicht auf Bitcoin zugreifen, die vor der Partnerschaft und Investition gekauft wurden.

Der Umfang der beteiligten Zahlen setzt die Wiederherstellung in Perspektive. Eine Bitcoin-Investition von 10.000 $ zu Durants Einstiegspreis wäre jetzt fast 1,8 Millionen $ wert. Selbst eine einzelne Münze, die 2016 gekauft wurde, wäre jetzt mehr als 116.000 $ wert.

Durant, der in der kommenden NBA-Saison für die Houston Rockets spielen wird, hat nun die direkte Kontrolle über Vermögenswerte zurückerlangt, die vor fast 10 Jahren erworben wurden.

Quelle: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,500.00
$106,500.00$106,500.00

+2.64%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,647.73
$3,647.73$3,647.73

+3.75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$168.05
$168.05$168.05

+3.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4262
$2.4262$2.4262

+4.75%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18337
$0.18337$0.18337

+2.97%