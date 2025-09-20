Coinbase-CEO beendet Spekulationen über das gesperrte Bitcoin-Konto von NBA-Star Kevin Durant

Der Beitrag "Coinbase CEO beendet Spekulation über das gesperrte Bitcoin-Konto des NBA-Stars Kevin Durant" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Diese Woche bestätigte Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass Kevin Durant wieder Zugriff auf sein Coinbase-Konto erhalten hat, das er vor fast 10 Jahren eröffnet hatte. Dies beendet die Spekulation über die angeblich dauerhafte Sperrung des NBA-Stars. Durant stieg Ende 2016 in den Markt ein, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die größte Kryptowährung wechselt jetzt bei etwa 117.000 $ den Besitzer, was einem Anstieg von etwa 180-mal seit seinen ersten Käufen entspricht. Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bitcoin-Preis um mehr als 950% gestiegen, wodurch aus anfänglichen Investitionen Beteiligungen in Millionenhöhe wurden. Das Kontoproblem kam während einer Diskussion auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles auf. Durants Geschäftspartner Rich Kleiman sagte, dass sein Mandant seit Jahren nicht mehr einloggen konnte. Stunden später sprach Armstrong die Angelegenheit direkt in den sozialen Medien an und schrieb, dass der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen sei. NBA-Star wird wichtiger Investor in US-Börse Durants Verbindung zu Coinbase geht über ein Benutzerkonto hinaus. Im Jahr 2017 fügten er und Kleiman Coinbase dem Portfolio ihrer 35V-Investmentfirma hinzu. Vier Jahre später unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Marketingvereinbarung, die Durant zu einem der öffentlichen Botschafter des Unternehmens machte. Trotz dieser Verbindungen konnte er nicht auf Bitcoin zugreifen, die vor der Partnerschaft und Investition gekauft wurden. Die Größenordnung der beteiligten Zahlen setzt die Wiederherstellung in Perspektive. Eine Bitcoin-Investition von 10.000 $ zu Durants Einstiegspreis wäre jetzt fast 1,8 Millionen $ wert. Selbst eine einzelne Münze, die 2016 gekauft wurde, wäre jetzt mehr als 116.000 $ wert. Durant, der in der kommenden NBA-Saison für die Houston Rockets spielen wird, hat nun die direkte Kontrolle über Vermögenswerte zurückerlangt, die vor fast 10 Jahren erworben wurden. Quelle: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account Der Beitrag "Coinbase CEO beendet Spekulation über das gesperrte Bitcoin-Konto des NBA-Stars Kevin Durant" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Diese Woche bestätigte Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass Kevin Durant wieder Zugriff auf sein Coinbase-Konto erhalten hat, das er vor fast 10 Jahren eröffnet hatte. Dies beendet die Spekulation über die angeblich dauerhafte Sperrung des NBA-Stars. Durant stieg Ende 2016 in den Markt ein, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die größte Kryptowährung wechselt jetzt bei etwa 117.000 $ den Besitzer, was einem Anstieg von etwa 180-mal seit seinen ersten Käufen entspricht. Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bitcoin-Preis um mehr als 950% gestiegen, wodurch aus anfänglichen Investitionen Beteiligungen in Millionenhöhe wurden. Das Kontoproblem kam während einer Diskussion auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles auf. Durants Geschäftspartner Rich Kleiman sagte, dass sein Mandant seit Jahren nicht mehr einloggen konnte. Stunden später sprach Armstrong die Angelegenheit direkt in den sozialen Medien an und schrieb, dass der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen sei. NBA-Star wird wichtiger Investor in US-Börse Durants Verbindung zu Coinbase geht über ein Benutzerkonto hinaus. Im Jahr 2017 fügten er und Kleiman Coinbase dem Portfolio ihrer 35V-Investmentfirma hinzu. Vier Jahre später unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Marketingvereinbarung, die Durant zu einem der öffentlichen Botschafter des Unternehmens machte. Trotz dieser Verbindungen konnte er nicht auf Bitcoin zugreifen, die vor der Partnerschaft und Investition gekauft wurden. Die Größenordnung der beteiligten Zahlen setzt die Wiederherstellung in Perspektive. Eine Bitcoin-Investition von 10.000 $ zu Durants Einstiegspreis wäre jetzt fast 1,8 Millionen $ wert. Selbst eine einzelne Münze, die 2016 gekauft wurde, wäre jetzt mehr als 116.000 $ wert. Durant, der in der kommenden NBA-Saison für die Houston Rockets spielen wird, hat nun die direkte Kontrolle über Vermögenswerte zurückerlangt, die vor fast 10 Jahren erworben wurden. Quelle: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account