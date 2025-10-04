CME Group startet 24/7 Krypto-Futures im Jahr 2026

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) Group hat Pläne bekannt gegeben, ab Anfang 2026 einen 24/7-Handel für ihre Kryptowährungs-Futures und -Optionen einzuführen.

Bei Genehmigung wird dies die erste große US-regulierte Börse sein, die rund um die Uhr Zugang zu Krypto-Derivaten bietet und sich damit an DeFi-Standards orientiert.

Steigende Kundennachfrage

Der Derivatemarktplatz kündigte in einer Erklärung am Donnerstag an, dass er vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung plant, Kunden ab Anfang 2026 die Möglichkeit zu bieten, Kryptowährungs-Futures und -Optionen "24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche" zu handeln. Die Initiative wird durch die wachsende Nutzernachfrage nach kontinuierlichem Risikomanagement und Liquidität vorangetrieben.

"Während sich nicht alle Märkte für einen 24/7-Betrieb eignen, ist die Kundennachfrage nach Kryptowährungshandel rund um die Uhr gewachsen, da Marktteilnehmer ihr Risiko jeden Tag der Woche managen müssen", sagte Tim McCourt, Global Head of Equities, FX und Alternative Products bei der CME Group.

Die erweiterten Betriebszeiten werden für CMEs Palette an Krypto-Produkten gelten, einschließlich Bitcoin- und Ethereum-Futures und -Optionen. Der Handel wird kontinuierlich über die elektronische CME Globex-Plattform verfügbar sein, mit Ausnahme eines zweistündigen Wartungsfensters an Wochenenden. Andererseits werden Wochenend- und Feiertagsgeschäfte am nächsten Geschäftstag abgewickelt, wobei Clearing, Abrechnung und regulatorische Berichterstattung auf die gleiche Weise verarbeitet werden.

Nate Geraci, Präsident von NovaDius Wealth Management, sagte, die Entwicklung zeige, dass sich traditionelle Finanzen schnell an DeFi-Praktiken anpassen, und betonte, dass dies "erst der Anfang" sei.

Bei einem gemeinsamen Rundtischgespräch der SEC und CFTC in dieser Woche sagte CEO Terrence Duffy, er erwarte, dass die Nachfrage nach Handel rund um die Uhr wachsen werde, und merkte an, dass Krypto den klarsten Weg biete, dies zu erreichen.

Andere Führungskräfte teilten die gleichen Ansichten, wobei Intercontinental Exchange CEO Jeff Sprecher betonte, dass Märkte bestimmen sollten, welche Vermögenswerte für kontinuierlichen Handel geeignet sind. Nasdaq CEO Adena Friedman erklärte, dass ihr Unternehmen auf einen 24/5-Aktienhandel hinarbeite, aber immer noch mit praktischen Herausforderungen konfrontiert sei.

Krypto-Derivate erreichen Rekordhöhen

CMEs Initiative könnte Institutionen anziehen, die die Sicherheit einer regulierten Börse suchen und gleichzeitig die Einschränkungen der Standardmarktzeiten vermeiden wollen. Bei Genehmigung könnte sie die Plattform vor Offshore-Konkurrenten positionieren, die bereits ununterbrochen laufen, aber mit weniger regulatorischer Aufsicht operieren.

Inzwischen haben die Krypto-Derivate des Unternehmens im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht, wobei das nominale Open Interest im September einen Rekordwert von 39 Milliarden Dollar erreichte. Im August stieg das durchschnittliche tägliche Open Interest um 95% gegenüber dem Vorjahr auf 335.200 Kontrakte, während das durchschnittliche tägliche Volumen um 230% auf 411.000 Kontrakte anstieg. Die Börse meldete auch einen Rekord von mehr als 1.010 großen Open-Interest-Inhabern über ihre Krypto-Angebote hinweg.

