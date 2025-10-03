CME Group plant 24/7-Handel mit Krypto-Derivaten ab Anfang 2026

TLDR

CME Group wird Anfang 2026 den Rund-um-die-Uhr-Handel für Kryptowährungs-Futures und -Optionen einführen

Die Erweiterung erfordert die regulatorische Genehmigung der CFTC, die aufgrund eines Regierungsstillstands derzeit mit reduzierter Kapazität arbeitet

Der Handel wird 24/7 verfügbar sein, mit Ausnahme eines kurzen wöchentlichen Wartungsfensters, wobei Feiertags- und Wochenendgeschäfte am nächsten Geschäftstag abgerechnet werden

CME Group ist die weltweit führende Börse für BTC- und ETH-Futures mit einem offenen Interesse von 16,8 Milliarden bzw. 9,8 Milliarden Dollar

Der Schritt reagiert auf die wachsende Kundennachfrage nach kontinuierlichem Zugang zum Krypto-Handel auf regulierten Plattformen

CME Group hat Pläne angekündigt, ab Anfang 2026 kontinuierlichen Handel für ihre Kryptowährungs-Futures und -Optionsmärkte anzubieten. Die Erweiterung würde eine Änderung des aktuellen Zeitplans der Börse darstellen, der Pausen an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der Geschäftszeiten vorsieht.

Der in Chicago ansässige Derivatemarktplatz machte die Ankündigung am Donnerstag. Der neue Service unterliegt der regulatorischen Prüfung durch die Commodity Futures Trading Commission.

Tim McCourt, globaler Leiter für Aktien, FX und alternative Produkte bei CME Group, erklärte die Gründe für die Erweiterung. Er sagte, dass die Kundennachfrage nach kontinuierlichem Kryptowährungshandel gestiegen sei, da Marktteilnehmer jeden Tag der Woche Risiken managen müssen.

Nach dem vorgeschlagenen Modell werden Händler jederzeit über CME Globex Zugang zu Bitcoin- und Ether-Futures und -Optionen haben. Die einzige Ausnahme wird ein kurzes wöchentliches Wartungsfenster sein.

Feiertags- und Wochenendgeschäfte werden weiterhin am nächsten Geschäftstag abgerechnet. Dies gewährleistet Konsistenz in den Berichts- und Clearingvorgängen der Börse.

Regulatorische Prüfung steht vor Verzögerungen

Der Genehmigungsprozess steht aufgrund der aktuellen Umstände in Washington vor möglichen Verzögerungen. Die CFTC arbeitet mit reduzierter Kapazität nach einem Regierungsstillstand, der begann, nachdem der Kongress keinen Haushaltsgesetzentwurf verabschieden konnte.

Der Stillstand macht es unwahrscheinlich, dass die Aufsichtsbehörde den Vorschlag für den 24/7-Handel prüfen wird, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird. Zum Zeitpunkt der Ankündigung wurde kein Vorschlag zur Beendigung des Stillstands in Betracht gezogen.

CME Group CEO Terrence Duffy sprach das Thema diese Woche bei einer gemeinsamen Diskussionsrunde von SEC und CFTC an. Er erklärte, dass der Markt bald 24/7-Handel fordern würde und dass Krypto der beste Weg sei, dies zu erreichen.

Aktuelle Marktposition

CME Group hält eine starke Position im institutionellen Krypto-Derivatemarkt. Laut CoinGlass-Daten ist sie die weltweit führende Börse für BTC- und ETH-Futures nach offenem Interesse.

Die Börse hat derzeit einen Nominalwert von 16,8 Milliarden Dollar für Bitcoin-Futures-Kontrakte. Ihre Ether-Futures-Kontrakte belaufen sich auf insgesamt 9,8 Milliarden Dollar Nominalwert.

CME Group meldete ein nominales offenes Interesse von etwa 39 Milliarden Dollar zum 18. September. Das globale offene Interesse an Krypto-Derivaten lag laut CoinMarketCap-Daten bei etwa 3,2 Milliarden Dollar.

Die Börse dient als wichtiger Marktplatz für US-institutionelle Anleger, die mit Krypto-Derivaten handeln. Ihr regulierter Status bietet Stabilität, die einige Offshore-Plattformen nicht bieten können.

Der vorgeschlagene 24/7-Handel würde die Dienstleistungen der CME Group besser mit der ununterbrochenen Natur der Krypto-Märkte in Einklang bringen. Viele Offshore-Plattformen bieten bereits kontinuierlichen Handel an, arbeiten jedoch mit weniger regulatorischer Aufsicht.

Die Erweiterung würde es Institutionen ermöglichen, jederzeit auf regulierten Handel zuzugreifen, ohne die Einschränkungen traditioneller Geschäftszeiten. Dies könnte der CME Group einen Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger regulierten Handelsplätzen verschaffen.

