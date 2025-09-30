CME Group CEO lehnt die Gewährung von Innovationsausnahmen für Polymarket und Kalshi ab und fordert fairen Wettbewerb

PANews berichtete am 30. September, dass CME Group CEO Terry Duffy ein faires Wettbewerbsumfeld forderte und sich gegen die Gewährung von Innovationsausnahmen für neue Marktteilnehmer aussprach, darunter Polymarket CEO Shayne Coplan und Kalshi-Mitgründer Tarek Mansour. Er sagte, dass etablierte Akteure nicht konkurrenzfähig wären, wenn die Regeln unterschiedlich wären.
Die Chicago Board Options Exchange (@CBOE) bekräftigte diese Meinung: "Ich schätze die Innovation, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, noch erfolgreicher zu sein, sollten wir alle sie verfolgen. Wir werden alle großartige Wettbewerber sein, und wir werden alle großartige Innovatoren sein. Aber wir sollten nicht im alten Modell feststecken."
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.