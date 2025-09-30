CME Group CEO lehnt die Gewährung von Innovationsausnahmen für Polymarket und Kalshi ab und fordert fairen Wettbewerb

PANews berichtete am 30. September, dass CME Group CEO Terry Duffy ein gleiches Spielfeld forderte und sich gegen die Gewährung von Innovationsausnahmen für neue Marktteilnehmer aussprach, darunter Polymarket CEO Shayne Coplan und Kalshi-Mitgründer Tarek Mansour. Er sagte, dass wenn die Regeln unterschiedlich wären, etablierte Akteure nicht konkurrenzfähig sein könnten. Die Chicago Board Options Exchange (@CBOE) bekräftigte diese Meinung: "Ich schätze die Innovation, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, noch erfolgreicher zu sein, sollten wir alle sie verfolgen. Wir werden alle großartige Wettbewerber sein, und wir werden alle großartige Innovatoren sein. Aber wir sollten nicht im alten Modell feststecken." PANews berichtete am 30. September, dass CME Group CEO Terry Duffy ein gleiches Spielfeld forderte und sich gegen die Gewährung von Innovationsausnahmen für neue Marktteilnehmer aussprach, darunter Polymarket CEO Shayne Coplan und Kalshi-Mitgründer Tarek Mansour. Er sagte, dass wenn die Regeln unterschiedlich wären, etablierte Akteure nicht konkurrenzfähig sein könnten. Die Chicago Board Options Exchange (@CBOE) bekräftigte diese Meinung: "Ich schätze die Innovation, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, noch erfolgreicher zu sein, sollten wir alle sie verfolgen. Wir werden alle großartige Wettbewerber sein, und wir werden alle großartige Innovatoren sein. Aber wir sollten nicht im alten Modell feststecken."