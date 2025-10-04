CleanSpark überschreitet 13.000 BTC während Mining-Flotte neuen Höchststand erreicht

CleanSparks Bitcoin-Reserve wuchs auf 13.011 BTC an, während seine Mining-Operationen einen Rekord von 50 EH/s erreichten – ein doppelter Meilenstein, der das gleichzeitige Wachstum sowohl bei der Vermögensakkumulation als auch bei der rohen Rechenleistung unterstreicht.

Zusammenfassung CleanSpark steigerte seine Bitcoin-Reserve auf 13.011 BTC und erreichte gleichzeitig 50 EH/s.

Die September-Produktion erreichte 629 BTC, durchschnittlich 21 BTC pro Tag.

Die Führungsumstrukturierung umfasste CEO, CFO und neue C-Suite-Positionen.

Laut einer Pressemitteilung vom 03.10. bestätigte CleanSpark, dass seine Bitcoin (BTC)-Reserve Ende September 13.011 BTC erreichte, ein Meilenstein, der zeitgleich mit dem Erreichen einer Rekord-Hashrate von 50 Exahashes pro Sekunde erzielt wurde.

Das neueste Mining-Update des Unternehmens beschrieb einen Monat, in dem 629 BTC produziert wurden, mit einem Durchschnitt von fast 21 BTC pro Tag, während die Flotteneffizienz mit 16,07 Joule pro Terahash ebenfalls einen Höchststand erreichte.

CleanSpark-CEO Matt Schultz bezeichnete den Zeitraum als "monumental" und verwies nicht nur auf Produktionskennzahlen, sondern auch auf ein verstärktes Führungsteam und eine Erweiterung der Bitcoin-gestützten Kreditfazilität des Unternehmens um 200 Millionen Dollar.

CleanSparks entscheidendes Jahr und was als Nächstes kommt

Laut CleanSpark war das Geschäftsjahr 2025 "entscheidend", geprägt durch aggressive Infrastrukturerweiterung und eine formalisierte Unternehmensstruktur. CleanSparks Hashrate-Entwicklung verzeichnete einen Sprung von 30 EH/s im Oktober 2024 auf den aktuellen Höchststand von 50 EH/s bis Juni 2025.

Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen betonte, dass dieser Umfang vollständig durch selbst betriebene Rechenzentren erreicht wurde – ein Unterschied, der im Vergleich zu Minern, die auf Hosting durch Drittanbieter angewiesen sind, eine größere Kontrolle über Betrieb und Margen ermöglicht.

CleanSpark überholte auch seine Führungsebene. Laut der Pressemitteilung festigte das Geschäftsjahr das Führungsteam mit der Ernennung von Matt Schultz zum CEO und Vorsitzenden, Gary Vecchiarelli zum CFO und Präsidenten sowie der Besetzung anderer wichtiger C-Suite-Positionen, darunter Chief Business Officer und Chief Operating Officer.

Darüber hinaus gab CleanSpark bekannt, dass es seine Asset Management-Strategie im dritten Quartal durch die Einführung eines Derivateprogramms vorangetrieben hat, das speziell darauf ausgerichtet ist, die Renditen seiner Bitcoin-Reserve zu optimieren, die Volatilität zu managen und die Produktion strategisch zu monetarisieren, ohne auf direkte Spot-Verkäufe zurückzugreifen.

Gleichzeitig führte CleanSpark eine Wandelanleihe im Wert von 650 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 0% durch, verbunden mit einem Aktienrückkauf und einem gedeckelten Call, einem komplexen Finanzinstrument, das oft zur Begrenzung der Verwässerung eingesetzt wird. Darüber hinaus etablierte das Unternehmen eine Gesamtkapazität von 400 Millionen Dollar über seine Bitcoin-gestützten Kreditfazilitäten, was die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als legitime Kreditsicherheiten durch traditionelle Finanzinstitutionen demonstriert.