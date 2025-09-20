CLARITY Act gewinnt Unterstützung während Bitcoin-Politik an Dynamik gewinnt

Die Krypto-Regulierung in den Vereinigten Staaten hat vor den Zwischenwahlen 2026 an Dynamik gewonnen.

Der CEO des Satoshi Action Fund hat eine massive Bitcoin-Ankündigung versprochen, die die Optik der Krypto-Adoption verändern könnte.

Der Clarity Act hat bereits die erforderliche Mindestunterstützung von den demokratischen Senatoren erhalten.

Die Krypto-Regulierung in den USA nimmt mit Blick auf die Zwischenwahlen 2026 an Fahrt auf. Der Satoshi Action Fund unter der Leitung von Dennis Porter hat seine Lobbyarbeit in Washington D.C. verstärkt und drängt die Gesetzgeber, dem CLARITY Act Priorität einzuräumen. Porter deutete auch an, dass nächste Woche eine "massive" Bitcoin-Ankündigung kommen wird; eine, die seiner Meinung nach die Entwicklung der Bitcoin-Adoption in den USA verändern könnte.

Branchenstimmen fordern Händler auf, genau hinzuschauen. Benjamin Aaron Semchee, Vorsitzender von Averliz, sagte seinen Followern, dass Porters Aufruf Aufmerksamkeit verdient, und unterstrich, wie schnell politische Veränderungen die Märkte treffen könnten.

Welche Krypto-Regulierungen werden aus Washington D.C. erwartet?

Aufbauend auf dem GENIUS Act

Die US-Gesetzgeber haben sich parteiübergreifend zusammengetan, um den GENIUS Act zu verabschieden, der sich auf Stablecoins als Zahlungsmittel konzentriert.

Da die Arbeitsmarktdaten des Landes Schwächen aufgezeigt haben, sind die Gesetzgeber nun mehr denn je bestrebt, aufkommende Technologien zu nutzen, um neue und besser bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen.

Überparteilicher Vorstoß für den CLARITY Act

Der CLARITY Act, der darauf abzielt, die Regeln für die Struktur des Krypto-Marktes zu überarbeiten, hat nun Momentum. Am Freitag bekräftigten 12 demokratische Senatoren unter der Führung von Senator Ruben Gallego ihre Absicht, parteiübergreifend zusammenzuarbeiten.

"Wir hoffen, dass unsere republikanischen Kollegen einem überparteilichen Autorenprozess zustimmen werden, wie es bei Gesetzen dieser Größenordnung üblich ist. Angesichts unseres gemeinsamen Interesses, in dieser Angelegenheit schnell voranzukommen, hoffen wir, dass sie vernünftigen Anfragen zustimmen werden, um eine echte Zusammenarbeit zu ermöglichen", bemerkten die demokratischen Senatoren.

Bitcoins Platz in der Debatte

Laut Porter ist die Zahl der Gesetzgeber, die bereit sind, Pro-Bitcoin-Gesetze zu verabschieden, weiter gestiegen. Daher prognostizierte Porter, dass staatliche Gesetzgeber 2026 bei Pro-Bitcoin-Gesetzen führend sein werden.

Die US-Gesetzgeber sind darauf bedacht, das wachsende Interesse an Bitcoin und Krypto sowohl von institutionellen Investoren als auch von Einzelhändlern nicht zu ignorieren. Darüber hinaus haben Ökonomen unter der Führung von Ray Dalio gewarnt, dass die steigende US-Staatsverschuldung eine tickende Zeitbombe ist, wobei Bitcoin als bessere Alternative angesehen wird.

Politische und Marktauswirkungen

Einerseits haben sich Krypto-Führungskräfte durch mehrere politische Aktionskomitees (PACs) zusammengeschlossen und Millionen von Dollar gesammelt, um Pro-Bitcoin-Gesetzgeber vor den Zwischenwahlen 2026 zu unterstützen.

Andererseits erwarten die Krypto-Nutzer in den Vereinigten Staaten, deren Zahl auf über 50 Millionen geschätzt wird, dass die Gesetzgeber klare Regeln zum Schutz der Anleger entwerfen und gleichzeitig die Blockchain-Entwicklung und -Adoption fördern.

Bereits mehr als 20 US-Bundesstaaten, angeführt von Texas, haben Pro-Bitcoin-Gesetzentwürfe eingeführt, darunter Steuerklarheit und Schutz des Minings. Wenn die Gesetzgeber in Washington D.C. in den kommenden Wochen klarere Krypto-Gesetze verabschieden, dann wird dies ein perfekter Sturm für eine große Krypto-Hausse in den kommenden Monaten sein.

