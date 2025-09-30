Circle Partners mit Deutsche Börse, um USDC auf europäische Kapitalmärkte zu bringen

Circle, das globale Finanztechnologieunternehmen hinter USDC USDC $1.00 24h Volatilität: 0.0% Marktkapitalisierung: $73.39 B Vol. 24h: $15.41 B , geht eine Partnerschaft mit der deutschen Börse Group ein, um die Stablecoin-Akzeptanz in traditionellen europäischen Finanzmärkten zu vertiefen. Die beiden Unternehmen gaben am 30.09. bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet haben, um die Integration von Circle's Stablecoins in die etablierte Marktinfrastruktur der Deutschen Börse zu prüfen.

Als erste formelle Vereinbarung dieser Art in Europa verbindet die Zusammenarbeit einen der führenden Marktinfrastrukturanbieter des Kontinents mit dem Emittenten eines der weltweit am häufigsten genutzten Stablecoin-Netzwerke. Laut der offiziellen Pressemitteilung zielt die Initiative darauf ab, das Abrechnungsrisiko zu senken, Kosten zu reduzieren und effizientere Arbeitsabläufe für Banken und Vermögensverwalter in der Region zu schaffen.

Brückenschlag zwischen traditionellen und digitalen Finanzen

Der anfängliche Fokus der Partnerschaft wird auf mehreren Kerngeschäftsbereichen der Deutschen Börse liegen. Die Pläne umfassen die Notierung von Circle's Euro-gestützten EURC und USDC Stablecoins für den Handel auf 360T, der Devisenplattform der Gruppe. Die Vermögenswerte werden auch in Crypto Finance integriert. Dieser institutionelle Krypto-Dienstleister ist Teil der Deutschen Börse Group.

Die Zusammenarbeit wird sich auf Post-Trade-Dienstleistungen erstrecken. Clearstream der Deutschen Börse, eine bedeutende Abwicklungs- und Verwahrungsorganisation, wird die institutionelle Verwahrung für die Stablecoins unterstützen. Thomas Book, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse, beschrieb die Bemühung als ersten Schritt in Richtung eines einheitlichen Ökosystems, in dem Marktteilnehmer auf digitale und traditionelle Vermögenswerte in einer regulierten Umgebung zugreifen können.

Dieser Schritt wird durch die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung der Europäischen Union ermöglicht. Beispielsweise kündigte ein Konsortium großer Banken kürzlich Pläne zur Entwicklung ihres eigenen MiCA-gestützten Euro-Stablecoins an. Andere Unternehmen nutzen ebenfalls die neue regulatorische Klarheit, wobei der Verwahrer BitGo kürzlich eine Lizenz für den Krypto-Handel in Deutschland im Rahmen desselben Regelwerks erhalten hat.

Der Trend zur Integration von Stablecoins in zentrale Geschäftsabläufe geht über den Finanzbereich hinaus. Der Tech-Gigant Cloudflare kündigte kürzlich seine Pläne zur Einführung eines NET Dollar für KI-Zahlungen an, was eine breitere Bewegung hin zur Nutzung von Stablecoins zeigt. Für Circle kommt dieser Vorstoß in Europa, während das Unternehmen weiterhin innovativ bleibt und sogar Konzepte wie umkehrbare USDC-Transaktionen erforscht, um bei Hacks und Betrug gestohlene Gelder zurückzugewinnen.

Der Beitrag Circle Partners with Deutsche Börse to Bring USDC to European Capital Markets erschien zuerst auf Coinspeaker.