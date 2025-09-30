BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, USDC und EURC in die Marktinfrastruktur Deutschlands zu integrieren, ein bedeutender Schritt für regulierte Stablecoins in Europa. Der Beitrag "Circle Partners with Deutsche Börse to Bring USDC to European Capital Markets" erschien zuerst auf Coinspeaker.Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, USDC und EURC in die Marktinfrastruktur Deutschlands zu integrieren, ein bedeutender Schritt für regulierte Stablecoins in Europa. Der Beitrag "Circle Partners with Deutsche Börse to Bring USDC to European Capital Markets" erschien zuerst auf Coinspeaker.

Circle Partners mit Deutsche Börse, um USDC auf europäische Kapitalmärkte zu bringen

Von: Coinspeaker
2025/09/30 19:34
USDCoin
USDC$1.0001-0.01%

Circle, das globale Finanztechnologieunternehmen hinter USDC USDC $1.00 24h Volatilität: 0.0% Marktkapitalisierung: $73.39 B Vol. 24h: $15.41 B , geht eine Partnerschaft mit der deutschen Börse Group ein, um die Stablecoin-Akzeptanz in traditionellen europäischen Finanzmärkten zu vertiefen. Die beiden Unternehmen gaben am 30.09. bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet haben, um die Integration von Circle's Stablecoins in die etablierte Marktinfrastruktur der Deutschen Börse zu prüfen.

Als erste formelle Vereinbarung dieser Art in Europa verbindet die Zusammenarbeit einen der führenden Marktinfrastrukturanbieter des Kontinents mit dem Emittenten eines der weltweit am häufigsten genutzten Stablecoin-Netzwerke. Laut der offiziellen Pressemitteilung zielt die Initiative darauf ab, das Abrechnungsrisiko zu senken, Kosten zu reduzieren und effizientere Arbeitsabläufe für Banken und Vermögensverwalter in der Region zu schaffen.

Brückenschlag zwischen traditionellen und digitalen Finanzen

Der anfängliche Fokus der Partnerschaft wird auf mehreren Kerngeschäftsbereichen der Deutschen Börse liegen. Die Pläne umfassen die Notierung von Circle's Euro-gestützten EURC und USDC Stablecoins für den Handel auf 360T, der Devisenplattform der Gruppe. Die Vermögenswerte werden auch in Crypto Finance integriert. Dieser institutionelle Krypto-Dienstleister ist Teil der Deutschen Börse Group.

Die Zusammenarbeit wird sich auf Post-Trade-Dienstleistungen erstrecken. Clearstream der Deutschen Börse, eine bedeutende Abwicklungs- und Verwahrungsorganisation, wird die institutionelle Verwahrung für die Stablecoins unterstützen. Thomas Book, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse, beschrieb die Bemühung als ersten Schritt in Richtung eines einheitlichen Ökosystems, in dem Marktteilnehmer auf digitale und traditionelle Vermögenswerte in einer regulierten Umgebung zugreifen können.

Dieser Schritt wird durch die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung der Europäischen Union ermöglicht. Beispielsweise kündigte ein Konsortium großer Banken kürzlich Pläne zur Entwicklung ihres eigenen MiCA-gestützten Euro-Stablecoins an. Andere Unternehmen nutzen ebenfalls die neue regulatorische Klarheit, wobei der Verwahrer BitGo kürzlich eine Lizenz für den Krypto-Handel in Deutschland im Rahmen desselben Regelwerks erhalten hat.

Der Trend zur Integration von Stablecoins in zentrale Geschäftsabläufe geht über den Finanzbereich hinaus. Der Tech-Gigant Cloudflare kündigte kürzlich seine Pläne zur Einführung eines NET Dollar für KI-Zahlungen an, was eine breitere Bewegung hin zur Nutzung von Stablecoins zeigt. Für Circle kommt dieser Vorstoß in Europa, während das Unternehmen weiterhin innovativ bleibt und sogar Konzepte wie umkehrbare USDC-Transaktionen erforscht, um bei Hacks und Betrug gestohlene Gelder zurückzugewinnen.

Der Beitrag Circle Partners with Deutsche Börse to Bring USDC to European Capital Markets erschien zuerst auf Coinspeaker.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,500.00
$106,500.00$106,500.00

+2.64%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,650.59
$3,650.59$3,650.59

+3.83%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$168.19
$168.19$168.19

+3.48%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4277
$2.4277$2.4277

+4.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18363
$0.18363$0.18363

+3.11%