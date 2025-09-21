Enkel des Chow Tai Fook-Gründers gründet ALMAD Group mit Fokus auf Investitionen in digitale und virtuelle Vermögenswerte

PANews berichtete am 21. September, dass laut einem Bericht des Hong Kong Economic Journal Adrian Cheng, ehemaliger CEO von New World Development und ältester Enkel des Chow Tai Fook-Gründers Cheng Yu-tung, seit letztem Jahr von verschiedenen Familienunternehmen zurückgetreten ist und nun die Gründung der ALMAD Group angekündigt hat, eines Konglomerats, das sich auf neun neue Branchen konzentrieren und in Festlandchina, ASEAN-Ländern, dem Nahen Osten und anderen Regionen investieren wird. Die Gruppe konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: erstens, Investitionen in innovative Branchen in Schwellenmärkten, einschließlich Kultur, Unterhaltung, Sport, Medien, Gesundheitswesen, Geschäftsführung und den Kulturtourismussektor; zweitens, die Erforschung neuer Durchbrüche bei digitalen und virtuellen Vermögenswerten, die Erforschung der Tokenisierung digitaler Vermögenswerte und realer Vermögenswerte (RWAs) und anderer aufkommender Investitionsmöglichkeiten; und drittens, die globale Erweiterung des K11 by AC kulturellen Ökosystems.