Chorus One hat seit 2018 mehrere strategische Partnerschaften geschlossen, um die regulatorische Compliance im Vorfeld der Genehmigungen für Krypto-Staking-ETFs im Jahr 2025 und darüber hinaus zu verbessern.

Chorus One bietet institutionelles Staking, das von Grund auf und nicht nur annahmeweise sicher ist, für über 40 PoS-Chains an.

Nach der Genehmigung von REX – Osprey SOL + Staking ETF erwarten Investoren, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC vor Ende dieses Jahres mehrere andere Anträge genehmigen wird.

Chorus One, eine Staking-Plattform für institutionelle Kunden, hat seine Bereitschaft signalisiert, erstklassige Dienstleistungen für Fondsmanager anzubieten, die Staking in ihren Spot-Krypto-Exchange-Traded Funds (ETFs) anbieten möchten. Mit einem Wachstum auf insgesamt 2,8 Milliarden Dollar an gestakten Nettovermögen und über 300 Millionen Dollar an ausgezahlten Belohnungen seit 2018 glaubt Chorus One, gut vorbereitet zu sein, um Staking-Dienste für Krypto-ETF-Emittenten anzubieten.

Es wird erwartet, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC vor Ende dieses Jahres mehrere Krypto-ETT-Stakings genehmigen wird. Darüber hinaus ist die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC bestrebt, Investoren zu helfen, mehr Krypto-Staking-Belohnungen in einer regulierten Umgebung zu verdienen, um die Durchführungsverordnungen von Präsident Donald Trump zu erfüllen. Mehrere große Emittenten – darunter BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, Bitwise und 21Shares – haben Anträge eingereicht, in denen sie die SEC bitten, Staking in ihren Krypto-ETFs zu erlauben.

Wie hat sich Chorus One auf das kommende Krypto-ETFs Staking vorbereitet?

Maßgeschneiderte Staking-Produkte für institutionelle Kunden

Chorus One hat in den letzten Jahren innovative Produkte entwickelt, um zuverlässiges institutionelles Staking zu optimieren. Zum Beispiel bieten die ETH Staking Vaults von Chorus One, eine anspruchsvolle nicht-depotführende Plattform, Investoren die Möglichkeit, mehr Ethereum-Belohnungen durch EigenLayer und StakeWise zu verdienen.

Sicherheitsoptimierung durch Design

Der jüngste Angriff auf SwissBorg, der zum Verlust von SOL im Wert von 41 Millionen Dollar führte, hat die Notwendigkeit einer verbesserten Sicherheit für Staking-Protokolle aufgezeigt. Darüber hinaus wurde berichtet, dass der Angriff auf SwissBorg durch eine Kompromittierung der APIs für den Staking-Anbieter Kiln erleichtert wurde.

Um maximalen Schutz der Anlegergelder zu gewährleisten, verwendet Chorus One ein gut getestetes SDK als Bibliothek anstelle einer gewöhnlichen API-Schnittstelle. Am wichtigsten ist, dass Chorus One die ISO 27001:2022-Zertifizierung erhalten hat, einen bekannten internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement.

Strategische Partnerschaften zur Verbesserung der regulatorischen Compliance

Um Transparenz und rechtliche Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Belohnungen der Investoren zu optimieren, hat Chorus One in jüngster Zeit strategische Partnerschaften geschlossen. Zum Beispiel hat Chorus One kürzlich eine Partnerschaft mit der MX-Zone geschlossen, einem genehmigungsfreien Protokoll, das entwickelt wurde, um die Transparenz und standardisierte MEV (Maximal Extractable Value) auf der Avalanche (AVAX) Blockchain zu verbessern.

Chorus One hat auch Partnerschaften mit institutionellen Verwahrern und Prime Brokern geschlossen, darunter Cactus Custody, Utila und Ledger. Weitere bemerkenswerte strategische Partnerschaften mit Chorus One, die Krypto-ETF-Emittenten für die Einführung von Staking und Restaking benötigen, umfassen FalconX und Hex Trust.