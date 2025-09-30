BörseDEX+
Chinesische Frau nach weltgrößter Krypto-Beschlagnahme wegen Bitcoin-Betrugs in Höhe von 5 Mrd. £ verurteilt

Von: Coincentral
2025/09/30 15:39

TLDR

  • Zhimin Qian bekannte sich schuldig, Bitcoin aus einem Betrugsschema besessen und erworben zu haben, das zwischen 2014 und 2017 128.000 Opfer in China betrogen hat
  • Britische Behörden beschlagnahmten 61.000 Bitcoin im Wert von über 5 Milliarden Pfund, was die Polizei für die weltweit größte einzelne Kryptowährungsbeschlagnahme hält
  • Qian floh 2017 mit gefälschten Dokumenten aus China und reiste nach Großbritannien ein, wo sie versuchte, Immobilien zu kaufen, um die gestohlenen Gelder zu waschen
  • Ihre Komplizin Jian Wen, eine Imbissarbeiterin, wurde im Mai 2024 zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, weil sie bei der Geldwäsche geholfen hatte
  • Die Ermittlungen der Metropolitan Police begannen 2018 nach einer Razzia in einer Villa in Nord-London, bei der digitale Wallets mit den Bitcoin entdeckt wurden

Eine chinesische Staatsangehörige wurde für ihre Rolle in einem Bitcoin-Betrugsschema verurteilt, nachdem die britische Polizei nach eigenen Angaben die größte einzelne Kryptowährungsbeschlagnahme der Geschichte durchgeführt hatte. Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, bekannte sich am Montag vor dem Southwark Crown Court schuldig, illegal Kryptowährung erworben und besessen zu haben.

Source; BBC

Die 45-Jährige betrieb zwischen 2014 und 2017 einen großangelegten Anlagebetrug in China. Der Betrug zielte auf mehr als 128.000 Opfer ab, die durch das Schema Geld verloren.

Qian speicherte die gestohlenen Gelder in Bitcoin-Vermögenswerten. Die Metropolitan Police beschlagnahmte insgesamt 61.000 Bitcoin von ihr, die derzeit mehr als 5 Milliarden Pfund wert sind.

Die Opfer waren überwiegend zwischen 50 und 75 Jahre alt. Laut dem chinesischen Medienunternehmen Lifeweek investierten sie Hunderttausende bis hin zu Dutzenden Millionen Yuan in die Systeme.

Die betrügerischen Anlageprogramme nutzten die damalige Popularität von Kryptowährung in China aus. Sie versprachen den Anlegern tägliche Dividenden und garantierte Gewinne.

Qians Unternehmen behauptete, es würde China helfen, ein Zentrum für Finanzen und Technologie zu werden. Der Betrieb präsentierte Projekte und Investitionen, die angeblich im ganzen Land vorhanden waren.

Zu den Opfern gehörten Geschäftsleute, Bankangestellte und Mitglieder der Justiz. Freunde und Familie sollen viele von ihnen gedrängt haben, in Qians System zu investieren.

Anleger wussten wenig über Qian. Sie wurde von denjenigen, die Geld verloren hatten, als "die Göttin des Reichtums" beschrieben.

Die Verbindung zu Großbritannien

Die Ermittlungen der Metropolitan Police begannen 2018 nach einem Hinweis auf kriminelle Vermögenstransfers. Beamte durchsuchten eine Villa mit sechs Schlafzimmern in Hampstead Heath, Nord-London.

Bei der Razzia wurden Geräte mit digitalen Wallets entdeckt, die riesige Summen an Bitcoin enthielten. Die Polizei beschlagnahmte während der Operation auch ein Schließfach.

Qian war 2017 mit gefälschten Dokumenten aus China geflohen. Sie reiste mit einem gefälschten Pass von St. Kitts und Nevis nach Großbritannien ein.

Nach ihrer Ankunft in Großbritannien versuchte Qian, das gestohlene Geld durch den Kauf von Immobilien zu waschen. Sie rekrutierte Jian Wen, eine 43-jährige chinesische Imbissarbeiterin, um ihr bei dem Plan zu helfen.

Wen hatte zwischen 2011 und 2017 bescheiden in Leeds gelebt, bevor sie nach London zog. Sie schloss sich Qian im September 2017 in der Hampstead-Immobilie an, die als Manor House bekannt ist.

Geldwäscheoperation

Während sie half, die Betrugserlöse zu waschen, änderte sich Wens Lebensstil dramatisch. Sie zog von einer Wohnung über einem Restaurant in ein gemietetes Haus im Wert von mehreren Millionen Pfund in Nord-London.

Wen fuhr einen Mercedes und ließ ihren Sohn aus China einfliegen, um eine Privatschule zu besuchen. Sie kaufte auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von mehr als 500.000 Pfund.

Der Crown Prosecution Service sagte, dass die große Menge an Bitcoin und der Mangel an Beweisen über deren Herkunft auf kriminelle Ursprünge hindeuteten. Wen behauptete, sie habe die Immobilien für einen Arbeitgeber aus China gekauft.

Die Polizei beschlagnahmte separat Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen Pfund von Wen. Sie wurde verurteilt und im Mai 2024 zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Siebenjährige Ermittlung

Detective Sergeant Isabella Grotto leitete die Ermittlungen der Metropolitan Police. Sie sagte, Qian habe sich fünf Jahre lang der Justiz entzogen, bevor sie verhaftet wurde.

Der Fall erforderte Beweise aus mehreren Rechtsgebieten. Die Ermittler überprüften während der Untersuchung Tausende von Dokumenten.

Die Ermittlung umfasste die Zusammenarbeit zwischen britischer Polizei und chinesischen Strafverfolgungsteams. Will Lyne, der Leiter des Economic and Cybercrime Command der Met, bezeichnete es als einen der größten Geldwäschefälle in der britischen Geschichte.

Robin Weyell, stellvertretender Chefankläger der Krone, sagte, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen zunehmend von Kriminellen genutzt werden, um Vermögenswerte zu verschleiern. Der Fall veranschauliche das Ausmaß der kriminellen Erlöse, die Betrügern zur Verfügung stehen, fügte er hinzu.

Ein Richter ordnete an, dass Wen im Januar 2025 mehr als 3 Millionen Pfund zurückzahlen muss oder weitere sieben Jahre im Gefängnis verbringen wird. Der Crown Prosecution Service arbeitet daran, zu verhindern, dass die Betrüger auf die gestohlenen Gelder zugreifen können.

Viele Opfer erhielten durch ein in China eingerichtetes Entschädigungssystem etwas Geld zurück. Qian wird in Haft gehalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt werden.

