Chinesische Goldbergbau-Aktie erlebt explosiven Anstieg nach Milliarden-Dollar-IPO inmitten wachsender Safe-Haven-Nachfrage

Chinas Gold-Mining-Sektor rückte diese Woche wieder ins Rampenlicht, nachdem Zijin Gold International – die auf Auslandsgeschäfte fokussierte Ausgliederung des chinesischen Giganten Zijin Mining – ein donnerndes Debüt an der Hongkonger Börse feierte.
Der Börsengang brachte 3,2 Milliarden Dollar ein, und die Aktien schossen im frühen Handel um bis zu 66% in die Höhe und schlossen weit über ihrem Ausgabepreis.
Die Privatanleger-Tranche war Berichten zufolge mehr als 241-mal überzeichnet, und das institutionelle Interesse war fast 20-mal höher als erwartet.
Der Kapitalfluss in Zijin Gold spiegelt eine wachsende Nachfrage nach sicheren Anlagewerten wider, da die Goldpreise inmitten globaler wirtschaftlicher Unsicherheit, Erwartungen von US-Zinssenkungen und anhaltender geopolitischer Spannungen Rekordhöhen erreichen.
Zijin setzte den Angebotspreis bei 71,59 HK$ (9,20 $) pro Aktie an, und kurz darauf kletterten die Aktien auf 119 HK$ (15,29 $), bevor sie sich bei etwa 114,80 HK$ (14,75 $) einpendelten, was einem Gewinn von rund 60% am ersten Tag entspricht. Diese Performance macht den Börsengang zu einem der stärksten in Hongkong im letzten Jahrzehnt.
Zijin Minings Muttergesellschaft behält die überwiegende Mehrheit der Ausgliederung und wird weiterhin Rohstoffzyklen und geopolitischen Risiken ausgesetzt sein.
Die Börsennotierung von Zijin Gold deutet auch auf Chinas Strategie hin, seine ausländischen Mining-Vermögenswerte über öffentliche Märkte in Hongkong zu konsolidieren und zu kapitalisieren, wodurch eine breitere Pipeline für globales Anlegerkapital eröffnet wird.
Bloomberg berichtet, dass ein Team von Goldman Sachs-Analysten unter der Leitung von Daan Struyven sagt, dass die Zuflüsse in goldgedeckte Exchange-Traded Funds (Index-ETF) die Schätzungen in ihrem Modell übertroffen haben, das für Mitte 2026 einen Preis von 4.000 $ pro Unze prognostiziert.
Das Modell prognostiziert auch 4.300 $ pro Unze für das Ende des nächsten Jahres, während die Analysten jetzt sagen, dass ein "großes Aufwärtsrisiko" besteht, dass Gold ihre Schätzungen übertrifft.
Folgen Sie uns auf X, Facebook und Telegram
Verpassen Sie keinen Schlag – Abonnieren Sie, um E-Mail-Benachrichtigungen direkt in Ihren Posteingang zu erhalten
Preisentwicklung prüfen
Surfen Sie im Daily Hodl Mix
Generiertes Bild: Midjourney
Der Beitrag Chinesische Gold-Mining-Aktie erlebt explosive Rally nach Multimilliarden-Dollar-Börsengang inmitten wachsender Nachfrage nach sicheren Anlagewerten erschien zuerst auf The Daily Hodl.