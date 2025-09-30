Chinas Yadi Zhang bekennt sich zu einem Krypto-Betrug in Höhe von 5 Milliarden Pfund in London schuldig

Eine Frau aus China, Yadi Zhang, eine Krypto-Geldwäsche-Drahtzieherin, hat sich vor einem Londoner Gericht schuldig bekannt für ihre Rolle in dem, was als weltweit größte Kryptowährungsbeschlagnahme gilt, die derzeit mehr als 5 Milliarden Pfund wert ist.

Die 45-jährige Zhang, auch bekannt als Zhimin Qian, soll zwischen 2014 und 2017 in China das Verbrechen geplant haben, das 128.000 Menschen um ihr Geld brachte. Sie wurde im April letzten Jahres verhaftet, nachdem sie jahrelang auf der Flucht war.

Zhang hatte auch eine Komplizin aus China bei der Krypto-Geldwäsche

Laut dem Guardian behielt Zhang die Erlöse in Bitcoin, obwohl Großbritannien einen Durchbruch in dem Fall erzielte, nachdem sie 2018 eine Villa in Hampstead durchsucht hatten, wo sie Geräte mit 61.000 Bitcoin beschlagnahmten, die damals 1,4 Milliarden Pfund wert waren und deren Wert auf über 5 Milliarden Pfund zu den aktuellen Preisen gestiegen ist.

Das Vermögen soll laut einem Artikel von Sky News im Mittelpunkt eines intensiven Kampfes zwischen der britischen Regierung und chinesischen Investoren darüber stehen, wer es behalten darf.

Dies galt laut der Metropolitan Police als die größte einzelne Kryptowährungsbeschlagnahme der Welt. Die Frau bekannte sich am Montag vor dem Southwark Crown Court schuldig, Krypto erworben zu haben, das kriminelles Eigentum war, und es zwischen Oktober 2017 und April 2024 besessen zu haben.

Zhang soll 2017 mit einem gefälschten Pass von St. Kitts und Nevis aus China geflohen sein und in Großbritannien eingereist sein. Ein Jahr später versuchte sie Geldwäsche durch den Kauf von Immobilien mit Hilfe der 43-jährigen Jian Wen, einer Mitarbeiterin eines chinesischen Imbisses.

Laut dem Guardian wurde Wen im Mai letzten Jahres für ihre Rolle bei dem Betrug zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Die Urteilsverkündung für Zhang, die mit Hilfe eines Mandarin-Dolmetschers vor Gericht erschien, wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Ihre Komplizin Wen kam 2007 nach Großbritannien und führte zwischen 2011 und 2017 ein bescheidenes Leben in Leeds, bevor sie im September 2017 in einem chinesischen Imbiss in Südost-London zu arbeiten begann.

Ihr Leben änderte sich jedoch plötzlich, als sie die Erlöse des Betrugs wusch und in einem Mercedes herumfuhr. Sie ließ auch ihren Sohn 18 Monate später aus China einfliegen, damit er eine Privatschule besuchen konnte.

Zhang soll geflohen sein, nachdem die Polizei die Villa in Hampstead, auch bekannt als Manor House, durchsucht hatte, wo sie ein Schließfach beschlagnahmten, das digitale Wallets mit enormen Mengen an Bitcoin enthielt.

Aber ihre Komplizin Wen behauptete, sie habe keine Ahnung gehabt, dass die Bitcoin aus Erlösen von Verbrechen stammten, und behauptete weiter, dass Zhang sie getäuscht habe, und fügte hinzu, dass sie Zhang geholfen habe, ein Juweliergeschäft mit Filialen in China, Malaysia und Singapur zu führen.

Der Fall soll den Opfern Abschluss bringen

Ein Richter ordnete im Januar dieses Jahres an, dass Wen innerhalb von drei Monaten über 3 Millionen Pfund zurückzahlen muss oder für weitere sieben Jahre ins Gefängnis muss.

Der Leiter der Wirtschafts-Cybercrime-Abteilung der Met, Will Lyne, lobte das Team für die Bemühungen, die sie zur Lösung des Falls unternommen haben.

"Durch eine akribische Untersuchung und eine beispiellose Zusammenarbeit mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden konnten wir überzeugende Beweise für die kriminelle Herkunft der Kryptoassets erhalten, die Qian im Vereinigten Königreich zu waschen versuchte ... Meine Gedanken sind bei den Tausenden von Opfern, die in diesem Schema betrogen wurden", fügte Lyne hinzu.

Zhangs Anwalt, Roger Sahota von Berkeley Square Solicitors, sagte, dass dies wahrscheinlich den vielen betrogenen Opfern Abschluss bringen würde.

"Indem sie sich heute schuldig bekannt hat, hofft Frau Zhang, den Investoren, die seit 2017 auf Entschädigung warten, etwas Trost zu spenden und ihnen zu versichern, dass der erhebliche Anstieg der Kryptowährungswerte bedeutet, dass mehr als ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, um ihre Verluste zurückzuzahlen", sagte Sahota.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund zunehmender Krypto-Betrügereien auf der ganzen Welt. Kürzlich haben EU-Mitgliedstaaten einen Krypto-Betrug gestoppt, der zu schweren Verlusten für Opfer in etwa zwei Dutzend Ländern geführt hat.

