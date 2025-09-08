Chinas Marktrally von 1,3 Billionen US-Dollar wirft Schatten auf PBOC-Zinssenkungen

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Chinas Marktrally von 1,3 Billionen Dollar wirft Schatten auf PBOC-Zinssenkungen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Chinas Aktienmarkt ist kürzlich um fast 1,3 Billionen Dollar gestiegen. Dieser starke Anstieg im August überraschte Analysten. Anstatt als Beweis für eine starke Wirtschaft zu gelten, wird die Rally nun als Ergebnis von kostenlosem Geld und Margin-Krediten angesehen. Beamte in Peking sind besorgt. Politische Entscheidungsträger werden vom Wrack des Marktcrashs von 2015 verfolgt, als Werte im Umfang von 6,8 Billionen Dollar vernichtet wurden. Die Erinnerung an diesen Zusammenbruch beeinflusst nun, wie Regulierungsbehörden den aktuellen Boom behandeln. Von der Zentralbank, der People's Bank of China (PBOC), wurde erwartet, dass sie vor Jahresende einen weiteren Zinssatz senken und möglicherweise den Reservesatz (RRR) für Banken reduzieren würde. Aber die Rally hat diese Aussichten verkompliziert. "Liquidität könnte der Hauptfaktor sein, der die laufende Rally der chinesischen Aktien antreibt", sagte Yu Xiangrong, Leiter der Greater China Economics bei Citi. "Es besteht keine Notwendigkeit, die Rally in diesem Stadium weiter anzuheizen." Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken Die PBOC und Marktaufsichtsbehörden sind auch nicht untätig. Berichten zufolge prüfen sie auch, die Regeln für Margin-Finanzierungen zu verschärfen, ein Geschäft, das in diesem Monat einen Rekordwert von 2,3 Billionen Yuan oder 322 Milliarden Dollar erreicht hat. Einer der Hauptfaktoren, der zu Volatilität führt, war die starke Nutzung von Hebeln. Weitere mögliche Schritte umfassen die Änderung von Leerverkaufslimits und die Verschärfung der Kontrollen über spekulativen Handel. Das Ziel ist es, den Markt stabil zu halten, ohne Panik auszulösen. Die Rally ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten Käufe stammen von staatlich unterstützten Fonds und großen Institutionen, nicht von Kleinanlegern. Das steht im Gegensatz zu 2015, als individuelle Anleger in Scharen in Aktien investierten und den Crash verschlimmerten. Die Zentralbank befindet sich in einer politischen Zwickmühle. Einerseits verlangsamt sich die Wirtschaft. China steht vor einem neuen Handelskrieg mit den USA, geschwächtem Vertrauen im Immobiliensektor und schwachem Konsum...Der Beitrag "Chinas Marktrally von 1,3 Billionen Dollar wirft Schatten auf PBOC-Zinssenkungen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Chinas Aktienmarkt ist kürzlich um fast 1,3 Billionen Dollar gestiegen. Dieser starke Anstieg im August überraschte Analysten. Anstatt als Beweis für eine starke Wirtschaft zu gelten, wird die Rally nun als Ergebnis von kostenlosem Geld und Margin-Krediten angesehen. Beamte in Peking sind besorgt. Politische Entscheidungsträger werden vom Wrack des Marktcrashs von 2015 verfolgt, als Werte im Umfang von 6,8 Billionen Dollar vernichtet wurden. Die Erinnerung an diesen Zusammenbruch beeinflusst nun, wie Regulierungsbehörden den aktuellen Boom behandeln. Von der Zentralbank, der People's Bank of China (PBOC), wurde erwartet, dass sie vor Jahresende einen weiteren Zinssatz senken und möglicherweise den Reservesatz (RRR) für Banken reduzieren würde. Aber die Rally hat diese Aussichten verkompliziert. "Liquidität könnte der Hauptfaktor sein, der die laufende Rally der chinesischen Aktien antreibt", sagte Yu Xiangrong, Leiter der Greater China Economics bei Citi. "Es besteht keine Notwendigkeit, die Rally in diesem Stadium weiter anzuheizen." Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken Die PBOC und Marktaufsichtsbehörden sind auch nicht untätig. Berichten zufolge prüfen sie auch, die Regeln für Margin-Finanzierungen zu verschärfen, ein Geschäft, das in diesem Monat einen Rekordwert von 2,3 Billionen Yuan oder 322 Milliarden Dollar erreicht hat. Einer der Hauptfaktoren, der zu Volatilität führt, war die starke Nutzung von Hebeln. Weitere mögliche Schritte umfassen die Änderung von Leerverkaufslimits und die Verschärfung der Kontrollen über spekulativen Handel. Das Ziel ist es, den Markt stabil zu halten, ohne Panik auszulösen. Die Rally ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten Käufe stammen von staatlich unterstützten Fonds und großen Institutionen, nicht von Kleinanlegern. Das steht im Gegensatz zu 2015, als individuelle Anleger in Scharen in Aktien investierten und den Crash verschlimmerten. Die Zentralbank befindet sich in einer politischen Zwickmühle. Einerseits verlangsamt sich die Wirtschaft. China steht vor einem neuen Handelskrieg mit den USA, geschwächtem Vertrauen im Immobiliensektor und schwachem Konsum...

Chinas Marktrally von 1,3 Billionen US-Dollar wirft Schatten auf PBOC-Zinssenkungen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:55
Threshold
T$0.01327+4.48%
Union
U$0.00619-0.59%
Boom
BOOM$0.015126-2.16%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.0007729-1.22%
Movement
MOVE$0.06302+1.31%
Shadow
SHADOW$4.558-0.58%

Chinas Aktienmarkt ist kürzlich um fast 1,3 Billionen Dollar gestiegen. Dieser starke Anstieg im August hat Analysten überrascht. Anstatt als Beweis für eine starke Wirtschaft zu gelten, wird die Rally jetzt als Ergebnis von kostenlosem Geld und Margin-Krediten angesehen.

Beamte in Peking sind besorgt. Politische Entscheidungsträger werden vom Wrack des Marktcrashs von 2015 verfolgt, als Werte in Höhe von 6,8 Billionen Dollar vernichtet wurden. Die Erinnerung an diesen Zusammenbruch beeinflusst nun, wie Regulierungsbehörden mit dem aktuellen Boom umgehen. Von der Zentralbank, der People's Bank of China (PBOC), wurde erwartet, dass sie vor Jahresende einen weiteren Zinssatz senken und möglicherweise den Reservesatz (RRR) für Banken reduzieren würde. Aber die Rally hat diese Aussichten verkompliziert.

"Liquidität könnte der Hauptfaktor sein, der die anhaltende Rally der chinesischen Aktien antreibt", sagte Yu Xiangrong, Leiter der Greater China Economics bei Citi. "Es besteht keine Notwendigkeit, die Rally in dieser Phase weiter anzuheizen."

Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken

Die PBOC und Marktaufsichtsbehörden sind auch nicht untätig. Berichten zufolge prüfen sie auch, die Regeln für Margin-Finanzierungen zu verschärfen, ein Geschäft, das in diesem Monat einen Rekordwert von 2,3 Billionen Yuan oder 322 Milliarden Dollar erreicht hat. Einer der Hauptfaktoren, der zu Volatilität führt, war die starke Nutzung von Hebelwirkung.

Andere mögliche Schritte beinhalten die Änderung der Leerverkaufslimits und die Verschärfung der Kontrollen über spekulative Handelsgeschäfte. Das Ziel ist es, den Markt stabil zu halten, ohne Panik auszulösen.

Die Rally ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten Käufe stammen von staatlich unterstützten Fonds und großen Institutionen, nicht von Kleinanlegern. Das steht im Gegensatz zu 2015, als individuelle Anleger in Scharen in Aktien investierten und den Crash verschlimmerten.

Die Zentralbank befindet sich in einer politischen Zwickmühle. Einerseits verlangsamt sich die Wirtschaft. China steht vor einem neuen Handelskrieg mit den USA, geschwächtem Vertrauen im Immobiliensektor und schwachen Konsumausgaben. Auch die Exportzahlen haben enttäuscht.

Andererseits besteht das Risiko, dass Vermögenswerte noch überteuerter werden als sie bereits sind, wenn die Zinsen gesenkt oder die Liquidität weiter erhöht wird. Analysten warnen, dass ein Abflauen der Rally das Vermögen der Haushalte beeinträchtigen könnte, während gleichzeitig Pekings Bemühungen untergraben werden, das Vertrauen in Aktien als langfristiges Anlagevehikel zu fördern.

Duncan Wrigley, Chefökonom für China bei Pantheon Macroeconomics, sagte, dass die Rally an den Aktienmärkten wahrscheinlich den Entschluss der politischen Entscheidungsträger stärken würde, eine breit angelegte geldpolitische Lockerung zu vermeiden.

Anleger beobachten verzögerte Lockerung

Globale Banken wie Citigroup und Nomura haben ihre Prognosen angepasst. Anstatt einer Änderung im September erwarten sie nun, dass die PBOC bis zum späteren Jahresverlauf abwarten wird - zu diesem Zeitpunkt wäre die Lockerung wahrscheinlich moderater als die aggressive Lockerung, die früher eingepreist wurde.

Bloomberg Economics stellte fest, dass während die Schwäche der Wirtschaft den Fall für weitere geldpolitische Lockerung unterstützt, der Anstieg der Aktien bedeutet, dass die PBOC wahrscheinlich vorsichtig sein wird, mehr Liquidität zuzuführen.

Analysten hatten zuvor bis zu 40 Basispunkte an Kürzungen für 2025 prognostiziert, was der größte Lockerungszyklus des letzten Jahrzehnts wäre. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei einer Senkung um 10 Basispunkte und bestenfalls einer RRR-Senkung um 50 Basispunkte bis zum Jahresende.

Stattdessen bewegt sich die Regierung in Richtung einer Mischung aus fiskalischen Maßnahmen, Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen, anstatt einer vollständigen Verfolgung der geldpolitischen Lockerung. Diese Anpassung würde Wachstum ermöglichen, ohne riskantere Vermögensblasen aufzublähen.

Aber es ist ein heikler Balanceakt. Wenn der Aktienmarkt unkontrolliert noch höher steigt, könnte Peking eher geneigt sein, die Spekulation zu begrenzen. Aber wenn die Wachstumssignale verschwinden, könnte die Zentralbank gezwungen sein, erneut zu handeln, vielleicht schon in diesem Sommer, selbst wenn sie riskiert, Blasen aufzublähen.

Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/chinas-1-3t-rally-clouds-pboc-rate-cuts/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,785.01
$105,785.01$105,785.01

+1.95%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,628.96
$3,628.96$3,628.96

+3.22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.54
$166.54$166.54

+2.46%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4000
$2.4000$2.4000

+3.62%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18129
$0.18129$0.18129

+1.80%