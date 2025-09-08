Chinas Marktrally von 1,3 Billionen US-Dollar wirft Schatten auf PBOC-Zinssenkungen

Chinas Aktienmarkt ist kürzlich um fast 1,3 Billionen Dollar gestiegen. Dieser starke Anstieg im August hat Analysten überrascht. Anstatt als Beweis für eine starke Wirtschaft zu gelten, wird die Rally jetzt als Ergebnis von kostenlosem Geld und Margin-Krediten angesehen.

Beamte in Peking sind besorgt. Politische Entscheidungsträger werden vom Wrack des Marktcrashs von 2015 verfolgt, als Werte in Höhe von 6,8 Billionen Dollar vernichtet wurden. Die Erinnerung an diesen Zusammenbruch beeinflusst nun, wie Regulierungsbehörden mit dem aktuellen Boom umgehen. Von der Zentralbank, der People's Bank of China (PBOC), wurde erwartet, dass sie vor Jahresende einen weiteren Zinssatz senken und möglicherweise den Reservesatz (RRR) für Banken reduzieren würde. Aber die Rally hat diese Aussichten verkompliziert.

"Liquidität könnte der Hauptfaktor sein, der die anhaltende Rally der chinesischen Aktien antreibt", sagte Yu Xiangrong, Leiter der Greater China Economics bei Citi. "Es besteht keine Notwendigkeit, die Rally in dieser Phase weiter anzuheizen."

Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken

Die PBOC und Marktaufsichtsbehörden sind auch nicht untätig. Berichten zufolge prüfen sie auch, die Regeln für Margin-Finanzierungen zu verschärfen, ein Geschäft, das in diesem Monat einen Rekordwert von 2,3 Billionen Yuan oder 322 Milliarden Dollar erreicht hat. Einer der Hauptfaktoren, der zu Volatilität führt, war die starke Nutzung von Hebelwirkung.

Andere mögliche Schritte beinhalten die Änderung der Leerverkaufslimits und die Verschärfung der Kontrollen über spekulative Handelsgeschäfte. Das Ziel ist es, den Markt stabil zu halten, ohne Panik auszulösen.

Die Rally ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten Käufe stammen von staatlich unterstützten Fonds und großen Institutionen, nicht von Kleinanlegern. Das steht im Gegensatz zu 2015, als individuelle Anleger in Scharen in Aktien investierten und den Crash verschlimmerten.

Die Zentralbank befindet sich in einer politischen Zwickmühle. Einerseits verlangsamt sich die Wirtschaft. China steht vor einem neuen Handelskrieg mit den USA, geschwächtem Vertrauen im Immobiliensektor und schwachen Konsumausgaben. Auch die Exportzahlen haben enttäuscht.

Andererseits besteht das Risiko, dass Vermögenswerte noch überteuerter werden als sie bereits sind, wenn die Zinsen gesenkt oder die Liquidität weiter erhöht wird. Analysten warnen, dass ein Abflauen der Rally das Vermögen der Haushalte beeinträchtigen könnte, während gleichzeitig Pekings Bemühungen untergraben werden, das Vertrauen in Aktien als langfristiges Anlagevehikel zu fördern.

Duncan Wrigley, Chefökonom für China bei Pantheon Macroeconomics, sagte, dass die Rally an den Aktienmärkten wahrscheinlich den Entschluss der politischen Entscheidungsträger stärken würde, eine breit angelegte geldpolitische Lockerung zu vermeiden.

Anleger beobachten verzögerte Lockerung

Globale Banken wie Citigroup und Nomura haben ihre Prognosen angepasst. Anstatt einer Änderung im September erwarten sie nun, dass die PBOC bis zum späteren Jahresverlauf abwarten wird - zu diesem Zeitpunkt wäre die Lockerung wahrscheinlich moderater als die aggressive Lockerung, die früher eingepreist wurde.

Bloomberg Economics stellte fest, dass während die Schwäche der Wirtschaft den Fall für weitere geldpolitische Lockerung unterstützt, der Anstieg der Aktien bedeutet, dass die PBOC wahrscheinlich vorsichtig sein wird, mehr Liquidität zuzuführen.

Analysten hatten zuvor bis zu 40 Basispunkte an Kürzungen für 2025 prognostiziert, was der größte Lockerungszyklus des letzten Jahrzehnts wäre. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei einer Senkung um 10 Basispunkte und bestenfalls einer RRR-Senkung um 50 Basispunkte bis zum Jahresende.

Stattdessen bewegt sich die Regierung in Richtung einer Mischung aus fiskalischen Maßnahmen, Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen, anstatt einer vollständigen Verfolgung der geldpolitischen Lockerung. Diese Anpassung würde Wachstum ermöglichen, ohne riskantere Vermögensblasen aufzublähen.

Aber es ist ein heikler Balanceakt. Wenn der Aktienmarkt unkontrolliert noch höher steigt, könnte Peking eher geneigt sein, die Spekulation zu begrenzen. Aber wenn die Wachstumssignale verschwinden, könnte die Zentralbank gezwungen sein, erneut zu handeln, vielleicht schon in diesem Sommer, selbst wenn sie riskiert, Blasen aufzublähen.

