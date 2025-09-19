China überspringt US-Sojabohnen zum Saisonstart und belebt damit Handelskriegstaktik wieder

China hat seit Beginn der neuen Exportsaison keine einzige Lieferung amerikanischer Sojabohnen gebucht und bricht damit ein Kaufmuster, das seit mindestens 1999 Bestand hatte. Dies ist jedoch keine zufällige Verlangsamung; es ist eine Wiederholung einer Handelskriegstaktik, die erstmals unter Donald Trump eingesetzt wurde.

Bis zum 11. September, fast zwei Wochen nach Saisonbeginn, zeigten Daten des US-Landwirtschaftsministeriums keine von China verbuchten Verkäufe, dem größten Sojabohnenimporteur der Welt. Allein im letzten Jahr gingen US-Sojabohnen im Wert von über 12 Milliarden Dollar nach China, was mehr als die Hälfte des gesamten US-Sojaexportwerts ausmacht.

Das Timing ist nicht subtil. Präsident Xi Jinping soll am Freitag mit Trump sprechen. Die Gespräche über US-Beschränkungen bei Halbleitern und Seltene-Erden-Exporten heizen sich wieder auf. Kurz vor dem Gespräch gab China bekannt, dass Nvidia gegen Anti-Monopol-Gesetze verstoßen habe, was die ungelösten Spannungen weiter verschärft.

China friert US-Sojakäufe ein und legt Vorräte aus Brasilien an

Und diese Freigabe ist nicht erfolgt. Daher umgehen Importeure die USA und setzen verstärkt auf Brasilien. Ölmühlen, Futtermittelhersteller und Schweinebetriebe in ganz China haben genug Soja gekauft, um für den Rest des Jahres versorgt zu sein.

Mehrere von ihnen haben ihre Bestände sogar verdoppelt. Auch die strategischen Reserven der Regierung sind gut gefüllt. Ein Einkaufsleiter sagte, er sei nur bis zum nächsten Monat abgedeckt, eile aber nicht, neue Bestellungen aufzugeben.

Ein Manager einer großen Ölmühle sagte, dass eine unerwartete Welle von US-Bohnen die Sojaschrotpreise auf den lokalen Märkten zum Absturz bringen würde. Beide baten um Anonymität, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen.

Normalerweise wendet sich China zwischen Oktober und Februar, kurz bevor die südamerikanische Ernte eintrifft, US-Sojabohnen zu. Käufer schließen ihre Geschäfte typischerweise Wochen im Voraus ab. Bis jetzt wären bereits einige Millionen Tonnen festgelegt. Aber nicht diesmal. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass Importeure Käufe bis ins erste Quartal 2026 verzögern.

Das Einfrieren geht über Sojabohnen hinaus. China hat auch neue Käufe von amerikanischem Mais, Weizen und Sorghum reduziert, während es weiterhin aus Brasilien, Kanada und Australien kauft. Obwohl die gesamten Getreideimporte aufgrund des wirtschaftlichen Drucks sinken, ist diese breitere Neuausrichtung Teil eines längerfristigen Plans: die Abhängigkeit von der US-Landwirtschaft zu verringern.

Landwirte drängen Trump auf Entlastung, während China Öl und Android ins Auge fasst

Amerikanischen Landwirten geht unterdessen die Geduld aus. Die Preise sind trotz guter Ernten niedrig, und Erzeuger, besonders jene, die Trump in den letzten beiden Wahlen unterstützt haben, bezeichnen dies als einen "Handels- und Finanzabgrund". Sie haben das Weiße Haus gedrängt, ein neues Abkommen zu schließen, das Zölle abbaut und die chinesische Nachfrage wiederherstellt.

Andy Rothman, CEO von Sinology LLC und ehemaliger US-Diplomat, sagte, dass die Landwirtschaft voraussichtlich weit oben auf der Agenda stehen wird, wenn Trump und Xi sprechen. Trump hat China bereits aufgefordert, Sojabohnenbestellungen zu vervierfachen. Rothman sagte, ein ernsthafter Durchbruch sei bei einem Telefonat unwahrscheinlich, könnte aber später erfolgen, wenn sich beide Staatschefs persönlich treffen.

Es gab einige Anzeichen dafür, dass China versucht, die Spannungen zu mildern. Es nahm nach einer sechsmonatigen Pause die Ölkäufe aus den USA wieder auf. Es lässt auch eine kartellrechtliche Untersuchung der Android-Plattform von Google fallen, wie die Financial Times berichtete. Aber das hat sich nicht auf die Landwirtschaft ausgeweitet. Noch nicht.

Pekings Sojabohnenstrategie ist nicht risikofrei. Die brasilianischen Preise sind in diesem Jahr in die Höhe geschnellt. Wenn diese Ernte in Schwierigkeiten gerät, könnte China gezwungen sein, seine Reserven früher als geplant aufzubrauchen. Und wenn ein Handelsabkommen plötzlich US-Importe ins Spiel bringt, könnten die lokalen Sojaschrotpreise einbrechen und monatelange Bestandsplanung und Absicherung zunichte machen.

Even sagte, dass während die USA immer noch einer der effizientesten und günstigsten Sojabohnenlieferanten sind, China sich entscheidet, einen Aufpreis zu zahlen, um sie zu vermeiden. Je länger es wartet, desto teurer wird diese Entscheidung. Aber die Entscheidung ist eindeutig politisch. Nicht logistisch. Nicht wirtschaftlich.

Während des ersten Handelskriegs erlaubte China, selbst als Zölle in Kraft waren, begrenzte Importe amerikanischer Agrarprodukte unter staatlichen Ausnahmen. Bisher gab es diesmal keinen solchen Spielraum.

"Wenn ein Abkommen geschlossen wird, wird es definitiv eine gewisse Nachfrage nach US-Sojabohnen von chinesischen Käufern geben", sagte Even. "Das Problem ist der Handelskrieg - nicht ein völliger Mangel an Nachfrage."

