ChatGPT-5 sagt voraus, dass diese 4 Meme-Coins bis Dezember 2025 um das 10-40-fache explodieren werden

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 13:42
Seit dem Mainstream-Werden von Kryptowährungen haben nur wenige Narrative so fasziniert wie der meteorische Aufstieg von Meme-Coins. Laut Prognosen von ChatGPT-5 stehen vier Meme-Coins bereit, bis Dezember 2025 zwischen 10x und 40x zu steigen. Zu diesem Quartett gehören Little Pepe (LILPEPE), Pudgy Penguins (PENGU), Bonk (BONK) und SPX6900 (SPX).

Little Pepe schreitet in seiner Vorverkaufsphase voran und kostet derzeit etwa $0,0022 in Phase 13. Das Projekt hat bereits mehr als $26,3 Millionen durch alle Vorverkaufsphasen eingesammelt und dabei über 16,1 Milliarden Token verteilt. Die frühen Phasen waren schnell ausverkauft, was die fieberhafte Nachfrage nach diesem entstehenden Meme-Ökosystem widerspiegelt. Was LILPEPE auszeichnet, ist sein Streben nach einer echten technischen Grundlage: Es positioniert sich als Ethereum-kompatible Layer-2-Lösung, optimiert für Meme-Kultur, mit extrem niedrigen Gas-Gebühren, Geschwindigkeit und Anti-Bot-Mechanismen. Die Architektur unterstützt Staking, Governance und ein Meme-Launchpad-Ökosystem – nicht nur spekulativen Handel. ChatGPT-5 berücksichtigt sowohl die Vorverkaufsdynamik als auch das technische Potenzial bei der Prognose der Renditen. In diesem Licht wird LILPEPE als führender Kandidat für ein Wachstum von 20x bis 40x – oder mehr – bis zum Jahresende markiert.

Pudgy Penguins begann sein Leben in der NFT-Arena und bot 8.888 einzigartige PFP-Avatare an. Im Jahr 2025 schwenkte es aggressiver auf Token-Nutzen um, startete PENGU auf Solana und integrierte sich in sein sich entwickelndes Ökosystem. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist der vorgeschlagene Canary PENGU ETF, der darauf ausgelegt ist, 80-95% in PENGU-Token kombiniert mit NFT-Engagements zu halten. Das eröffnet einen Weg für Zuflüsse aus der traditionellen Finanzwelt. Die Prognosen von ChatGPT-5 stützen sich auf PENGUs strukturellen Vorteil: Wenn das Projekt den Mainstream-Verkehr wiederbelebt oder neue Medienpartnerschaften eingeht, könnte es eine Neubewertungsrallye auslösen. ChatGPT-5 prognostiziert einen Anstieg auf $0,08 bis Dezember, was ein gutes Vielfaches darstellt.

Bonk nimmt eine einzigartige Rolle als Meme-Token im Solana-Ökosystem ein. Niedrige Gebühren, schnelle Transaktionen und ein lebendiges DeFi/NFT-Habitat machen Solana zu einem fruchtbaren Boden für Meme-Narrative – und BONK gehört zu seinen sichtbarsten Symbolen. Die Prognosen für BONK variieren stark. Einige Preismodelle deuten auf begrenztes Aufwärtspotenzial hin (einstellige Gewinne bis Ende 2025), es sei denn, das breitere Solana-System entfacht eine neue Bullenwelle. ChatGPT-5s Optimismus für BONK hängt von zwei Faktoren ab: erneuertem Investorenappetit auf Solana-Assets und dem Aufkommen neuer BONK-Utilities (Staking, Burn-Mechanismen, Partnerschaften). Wenn BONK sich über den reinen Meme-Status hinaus neu positionieren kann, wird ein 10x-20x-Lauf plausibler. Ohne diese Veränderung könnte es jedoch schwierig sein, in die 40x-Zone vorzudringen.

SPX6900 gehört zu den Tokens, deren Ethos sich in Richtung Satire und Degen-Kultur neigt. Der Meme-Kontext ist roh, aber dieses Narrativ zieht Aufmerksamkeit – und Kapital – an. Einige Krypto-Medien listen SPX6900 unter den "besten Meme-Coins zum Kauf", was darauf hindeutet, dass seine soziale Resonanz geschätzt wird. Technische Prognosen sind konservativer: Einige Modelle sagen ein Aufwärtspotenzial von 100%-130% bis 2025 voraus, was solide, aber weit von explosiv entfernt ist. ChatGPT-5 sieht jedoch Aufwärtspotenzial in SPXs Knappheitsmechanismen, Token-Sperren oder Listing-Katalysatoren. Wenn sich das Token-Angebot verknappt und die breitere Marktstimmung zugunsten von kantigen, viral getriebenen Coins schwenkt, könnte SPX6900 über seine Gewichtsklasse hinaus punkten. Es bleibt jedoch das riskanteste der vier für eine vollständige 10x-40x-Lieferung.

Little Pepe präsentiert die klarste Ausrichtung an explosiven Wachstumskriterien. Es kombiniert Vorverkaufsdynamik, technische Grundlage und narrative Knappheit. In ChatGPT-5s Rahmen rangiert es wahrscheinlich als Top-Kandidat für 20x-40x-Renditen (oder mehr) bis Dezember 2025. Pudgy Penguins trägt Erbe und Markenpotenzial. Wenn es die nächste Welle der IP-Entwicklung oder Adoption ist, die positiv überrascht, könnte es in ChatGPTs Elite-Kategorie schlüpfen – aber nur unter günstiger Ausführung. Bonk bewegt sich zwischen spekulativ und strukturell. In einem Bullenmarkt könnte es auf Solanas Erfolg aufbauen und moderate bis starke Renditen liefern; in einem stagnierenden Zyklus riskiert es, gedeckelt zu werden. SPX6900 besetzt die Zone mit hoher Varianz. Es könnte in die Höhe schnellen, wenn seine soziale Traktion und das Listing-Narrativ übereinstimmen, aber es könnte genauso unter mangelnder Liquidität oder nachlassendem Hype leiden.

ChatGPT-5s Vorhersagen bieten eine kühne Hypothese: Diese vier Meme-Tokens könnten bis Dezember 2025 um das 10- bis 40-fache explodieren. Unter ihnen sticht Little Pepe als beste Chance hervor, angesichts seiner Vorverkaufsdynamik, des Technologiewinkels und der narrativen Feuerkraft. Pudgy Penguins, Bonk und SPX6900 haben jeweils Wege zum Ruhm – aber diese Wege erfordern perfekte Ausführung, erneuerten Hype oder Paradigmenwechsel. Das Risiko ist überall hoch, aber das Aufwärtspotenzial – wenn nur einer dieser Thesenbogen sich entfaltet – ist außergewöhnlich.

Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/chatgpt-5-predicts-these-4-meme-coins-will-explode-10-40x-by-december-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

