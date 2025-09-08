ChatGPT-5 wählt 5 Aktien zum Halten bis 2026

Am 28. August sagte Andrew Slimmon, ein Senior Portfolio-Manager bei Morgan Stanley, in einem Interview mit CNBC, dass die Zukunft für Aktien "sehr vielversprechend" aussieht.

Tatsächlich erreichte der U.S. Aktienmarkt in diesem Sommer seine teuerste Bewertung aller Zeiten, wobei der NASDAQ Composite in etwa vier Monaten um über 40% anstieg, hauptsächlich angetrieben durch neue Technologien wie generative künstliche Intelligenz (KI).

Um zu sehen, welche Sektoren auch im nächsten Jahr wahrscheinlich weiterhin gute Ergebnisse liefern werden, haben wir OpenAIs ChatGPT zu 5 Aktien befragt, die bis 2026 gehalten werden sollten.

1. Microsoft (MSFT)

MSFT Preisvorhersage. Quelle: Finbold und ChatGPT

ChatGPTs erste Wahl war Microsoft (NASDAQ: MSFT). Der Chatbot erkannte die Position des Unternehmens im Cloud-Computing an und hob Azure und seine integrierten KI-Fähigkeiten in seiner Produktpalette hervor.

Neben Unternehmenssoftware erwähnte ChatGPT Geschäftspartnerschaften und Investitionen in OpenAI, die dazu beigetragen haben, Microsoft zu einem Vorreiter bei der Monetarisierung künstlicher Intelligenz unter institutionellen Benutzern und Einzelnutzern zu machen.

Darüber hinaus verfügt der Technologieriese über eine starke Bilanz, wiederkehrende Abonnementeinnahmen und eine Geschichte von Dividenden, die zu seiner Attraktivität als langfristige Investition beitragen.

2. Alphabet (GOOGL)

Alphabet Preisvorhersage. Quelle: Finbold und ChatGPT

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) war die zweite Wahl. Das Unternehmen hat ein virtuelles Monopol in der digitalen Werbung, Suche und Cloud-Diensten, und ähnlich wie Microsoft hat es stark in KI investiert.

Zu den anderen Unternehmungen der Firma gehören Waymo (selbstfahrende Autos), DeepMind (Gesundheitswesen) und verschiedene Quantencomputing-Projekte.

Mit KI-gesteuerten Suchen und neuen Werbeformaten auf Google, YouTube und Android-Plattformen könnte, so ChatGPT, Alphabets Werbegeschäft erheblich expandieren und möglicherweise mit Microsoft konkurrieren.

3. Tesla (TSLA)

TSLA Preisvorhersage. Quelle: Finbold und ChatGPT

Tesla (NASDAQ: TSLA), Elon Musks Goldesel, bleibt führend bei Elektrofahrzeugen (EV) mit wachsender Produktionskapazität und Fortschritten in der autonomen Fahrtechnologie.

Dementsprechend ist der Autohersteller gut positioniert, um nicht nur von der wachsenden Nachfrage nach EVs zu profitieren, sondern auch von nachhaltigen Energielösungen. Darüber hinaus könnte seine Full Self-Driving (FSD) Software, die das kürzlich gestartete Robotaxi-Geschäft antreibt, ein exponentielles Wachstum erleben, wenn sie außerhalb ihres aktuellen Bereichs Anwendung findet.

4. Nvidia (NVDA)

NVDA Preisvorhersage. Quelle: Finbold und ChatGPT

NASDAQ wurde durch Fortschritte in der KI vorangetrieben, und Nvidia (NASDAQ: NVDA) ist das Rückgrat der Branche, führend im Halbleitersektor mit seinen Grafikprozessoren (GPUs) und Datenzentren.

Neben KI ist seine Technologie integraler Bestandteil von Fortschritten in der professionellen Visualisierung, was eine starke Nachfrage nach seinen Produkten sicherstellt. ChatGPT prognostiziert, dass Nvidia wahrscheinlich noch stärker verankert sein wird und sein Portfolio erweitern wird, um mehr Automotive-KI und Edge-Computing zu umfassen, was es zu einem der strategisch wichtigsten Technologielieferanten der Welt macht.

5. Amazon (AMZN)

AMNZ Preisvorhersage. Quelle: Finbold und ChatGPT

Amazon (NASDAQ: AMZN) ist nach wie vor die dominierende Kraft im E-Commerce, aber seine Operationen umfassen jetzt auch Cloud-Computing durch Amazon Computing Services (AWS).

Tatsächlich integriert AWS KI in die meisten Amazon-Dienste und hilft Unternehmen nicht nur bei der Einführung generativer KI, sondern verbessert auch das Einkaufserlebnis der Endnutzer.

Ebenso tragen seine Streaming- (Prime Video, Twitch), Werbe- und Gesundheitsunternehmen (One Medical, Amazon Pharmacy) zu seinem margenstarken Wachstum bei, mit Werbeeinnahmen, die in Zukunft möglicherweise mit YouTube konkurrieren könnten.

Titelbild über Shutterstock